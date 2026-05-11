サイボウズ、kintoneを複数ドメインで利用する大規模組織向けに「複数ドメイン管理サービス」を提供開始

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野慶久、以下サイボウズ）は、2026年5月11日より、「kintone（キントーン）」を部門や用途ごとに複数のドメインで利用している大規模組織向けに、複数ドメインを一元的に管理できる新機能「複数ドメイン管理サービス」の提供を開始しました。

本機能は、kintoneのワイドコースをご契約中のユーザーを対象とし、組織内に複数あるkintoneドメインのユーザー管理やセキュリティ設定を、「管理ドメイン」により一元管理することができます。これにより、横断的な管理体制を保ちながら、現場業務におけるkintoneの活用をより安全かつ柔軟に拡大できるようになります。

提供背景

新機能「複数ドメイン管理サービス」概要図

kintoneを利用する大規模組織では、部門別・用途別・グループ会社別などの単位で、複数のドメインを運用するケースがあります。その結果、ユーザー管理やセキュリティ設定がドメインごとに個別管理となり、全体の利用状況や設定を把握しづらいなどの課題がありました。

こうした背景から、大規模組織に求められる「全体的な管理」と「現場ごとの柔軟な活用」を両立できる新たな管理レイヤーとして、「複数ドメイン管理サービス」を提供することとしました。本機能により、組織内に存在する複数のkintoneドメインを管理ドメインに紐づけることで、ユーザー管理やセキュリティ設定などを横断的に対応できるようになります。

「複数ドメイン管理サービス」概要

機能特長：

複数ドメイン管理のための専用サブドメイン「管理ドメイン」を提供。管理ドメインに、部門や用途ごとに利用しているドメインを連携させることで、管理ドメインから下記の対応ができます。

- ユーザー情報の一元管理：管理ドメインに全体のユーザー情報を集約し、各ドメインを利用できるユーザーを指定- 各ドメインの設定管理：連携中のドメインの設定の確認や変更ができる

対象コース：

ワイドコース

提供開始日：

2026年5月11日

詳細リンク（ワイドコース紹介ページ）：

https://kintone.cybozu.co.jp/feature/wide-course/#multidomain

今後の展望

サイボウズは今後も、大規模組織におけるkintoneの活用拡大を見据え、機能開発を強化します。多様な組織構成や運用ニーズに応えながら、組織全体での安全かつ柔軟な活用を支援する機能を提供します。

kintoneとは

42,000社以上が利用しているサイボウズの業務改善プラットフォームです。ITの知識がなくても自社の 業務に合わせたアプリをノーコード・ローコードとAIで作成でき、素早く低コストで業務改善を実行で きます。主な機能として「データベース」「コミュニケーション」「プロセス管理」があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

製品サイト：https://kintone.cybozu.co.jp

※商標・著作権表示に関する注記については、こちらをご参照ください。

https://cybozu.co.jp/logotypes/trademark/