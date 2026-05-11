南国を思わせるマンゴーの華やかな香りとジューシーな味わい！　「キリン 氷結(R) マンゴースパークリング（期間限定）」6月9日（火）発売

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、みずみずしい果実のおいしさをお届けする「キリン 氷結(R)（以下、氷結(R)）」ブランドから「キリン 氷結(R) マンゴースパークリング（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を6月9日（火）より全国発売します。

近年、RTD※1市場は引き続き拡大傾向にあり、注目を集めています。普段RTDを楽しまれるお客様は、「おいしさ」「果実感」に加えて、「季節感」や「特別感」への期待があり、限定フレーバーが購入のきっかけの一つとなっています。このような市場環境の中で、「氷結(R)」ブランドは、みずみずしい果実感とスッキリ爽快な味わいをご支持いただき、2001年の発売以来、累計で約150億本を販売※2し、当社RTDカテゴリー売上No.1※3ブランドとして好調に推移しています。

※1 Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料

※2 350ml缶換算 2025年12月末時点

※3 キリンビール推計

今回発売する「キリン 氷結(R) マンゴースパークリング（期間限定）」は、南国を感じさせるマンゴーの華やかな香りとジューシーな味わいで、梅雨の時にも、明るく楽しい気持ちと非日常感をお届けします。新規性があり、季節感が感じられるフレーバーの限定品を発売することで、これまでのお客様はもちろん、若年層をはじめとした新しいお客様にも「氷結(R)」を手に取っていただき、RTDカテゴリーのさらなる成長に貢献していきます。

「氷結(R)」は「お客様の今日を明るく爽快にする」ことを目指すブランドです。季節感のあるみずみずしい果実のおいしさを爽快にはじける炭酸感で楽しめる限定品で、お客様の気持ちや、多様化するニーズに寄り添いながら、RTD市場の活性化を目指します。



●中味について

・マンゴーのジューシーな甘みを爽快な炭酸感とスッキリした後味で楽しめます。（果汁0.3%）

・クリア果汁とクリアウォッカを使用し、「氷結(R)」ならではの“果実のみずみずしいスッキリとしたおいしさ”を実現しました。

●パッケージについて

「氷結(R)」の特長であるダイヤカット缶に、ジューシーな果実感を感じさせるマンゴーのイラストで南国の非日常感を感じさせるデザインに仕上げました。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

-記-

- 商品名 「キリン 氷結(R) マンゴースパークリング（期間限定）」- 発売日 2026年6月9日（火）- 発売地域 全国- 容量・容器 350ml・缶、500ml・缶- 価格 オープン価格- アルコール分 4％- 純アルコール量 350ml缶:11.2g、500ml缶:16g- 製造工場 キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場/キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）