Uber Eats、新潟県、長野県、山梨県の3県・12市町村でサービスを展開

Uber Eats Japan合同会社

Uber Eats Japan合同会社（以下、Uber Eats）は、2026年5月11日（月）より、新潟県、長野県、山梨県の計12市町村においてサービスを開始いたします。今回のエリア拡大により、Uber Eatsは富士山周辺や高原リゾートなど、観光需要の高いエリアへの展開を本格化し、旅行者と地域住民の双方に利便性を提供してまいります。

今回の対象エリアでは、世界的な観光地である富士河口湖町や富士吉田市を含む富士山周辺エリア、自然豊かな観光地として知られる南魚沼市、避暑地として人気の諏訪湖周辺など、インバウンド観光客や国内旅行者で賑わう地域を重点的にカバーします。これらの地域は、観光地としての魅力と地域住民の生活基盤が共存しており、Uber Eatsは、日常生活を支える新たな選択肢として、食事や日用品のデリバリーなど、地域の多様なニーズに対応してまいります。

＜サービス新規開始エリア＞

- 新潟県：南魚沼市

- 長野県：下諏訪町、箕輪町、岡谷市、伊那市、諏訪市、茅野市、南箕輪村

- 山梨県：鳴沢村、西桂町、富士河口湖町、富士吉田市

サービス開始を記念し、対象エリアで初めてご注文いただくお客さまに向けて、お得な特典をご用意しました。プロモーションコード【2026HELLO】をアプリで入力いただくことで、最大 2,500 円の割引が初回2回のご注文に適用されます。

さらに、地域での配達パートナー確保を強力に支援するとともに、地方における柔軟な所得機会の創出を目指します。対象エリアで新規登録し、アカウント有効化から7日以内に10回の配達を完了した方には20,000円、さらに10日以内に追加で20回の配達を完了した方には50,000円（※1）の追加報酬を進呈します。

今後もUber Eatsは、「Get Anything（なんでも手に入る）」プラットフォームの実現に向けて、お客さま体験の向上、加盟店とのパートナーシップの深化、配達パートナーの柔軟な働きやすい環境の提供、さらなるエリア拡大と機能強化を進めてまいります。

＜Uber Eats 初回注文特典＞

対象者：本発表エリアにて Uber Eats を初めて利用される方

特典内容：初回2回のご注文にて2,500 円オフ（最低注文金額：2,000 円）

利用条件：プロモーションコード【2026HELLO】をアプリ内で入力のうえ、注文を完了すること

※1 注意事項

・本キャンペーンはアカウント登録が完了するとアプリのプロモーションページより確認いただけます。

・万が一、インセンティブの条件を満たしても支払われない場合、サポートまでお問い合わせください。

・予告なくキャンペーン内容が変更または終了となる場合があります。

Uber Eats Japan合同会社について

Uber Eats Japan合同会社は、注文者と加盟店舗、配達パートナーの三者をリアルタイムでマッチングし、調理されたお料理から食料品、日用品、医薬品、家電製品まで、さまざまな注文品を即時配達するオンラインデリバリーサービス「Uber Eats」を運営する企業です。 2016年9月に日本国内のサービスを開始し、現在は全国47都道府県において、12万店のアクティブ加盟店舗*1と、12万人のアクティブ配達パートナー*2の皆さまとともにサービスを展開しています。2022年には、Uber Eatsの配達ネットワークを自社サービスに組み込み、簡単に即時配達を開始できるラストワンマイル配達ソリューション「Uber Direct(https://merchants.ubereats.com/jp/ja/services/uber-direct/)」を開始。2024年には一部地域でデリバリーロボットによる配達を開始し、2025年には13歳から17歳の子どもが保護者のアカウントに紐付いたアプリで食べ物などを注文できる「Uber Teens(https://www.uber.com/ja-JP/newsroom/ubereats-teens-2025/)」の機能を提供するなど、Uber Eatsは「Get Anything （なんでも手に入る）」のビジョン実現に向け、今もサービスの拡充を続けています。

*1: 過去 1 ヶ月間に注文を受けた加盟店舗

*2: 過去 1 ヶ月間に注文を届けた配達パートナー