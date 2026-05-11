「大ゴッホ展　夜のカフェテラス」×「アトレ上野」限定タイアップが6月1日(月)～7月31日(金)開催！《夜のカフェテラス（フォルム広場）》の世界を体感できる限定メニュー・グッズも登場

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株式会社TBSグロウディア

2026年5月29日より上野の森美術館(東京・上野公園)にて開幕する、画家、フィンセント・ファン・ゴッホ（1853年～1890年）の名品を集めた巡回展「大ゴッホ展　夜のカフェテラス」とのコラボレーション企画を、2026年6月1日(月)～7月31日(金)の期間、実施します。アトレ上野館内の対象店舗にて、ファン・ゴッホの傑作《夜のカフェテラス（フォルム広場）》の世界観を表現したコラボメニューやグッズを展開するほか、限定ノベルティのプレゼントも実施します。


(1)「大ゴッホ展　夜のカフェテラス」 ×「アトレ上野」コラボメニュー・グッズ

アトレ上野館内の対象ショップにて「大ゴッホ展　夜のカフェテラス」とのコラボメニュー・グッズを販売します。アトレ上野でしか体験することができない、《夜のカフェテラス（フォルム広場）》よりインスパイアされた逸品や、ファン・ゴッホの作品を連想させるメニューやグッズを展開します。


※展開期間 2026年6月1日(月)～7月31日(金)



▼一部紹介

【アフタヌーンティー・ティールーム(WEST 1F)】


大ゴッホ展　夜のカフェテラス


マンゴーとメロンのパフェ（紅茶付き）


2,200円（税込）


バタフライピーゼリー、レモンのシロップ漬け、ライチとブラックベリーのホイップ、ココアフィアンティーヌ、バニラアイスを重ね合わせ、マンゴーメロン、ブルーベリーをトッピング。





【The Arts Fusion by Lecrin (EAST 2F)】


(ジ・アーツ・フュージョン・バイ レカン)


「Cafe Terrace at Night」(カフェ・テラス・アット・ナイト)


写真左： アルコール 1,200円 （税込）


写真右： ノンアルコール\1,000（税込）


ゴッホの名画《夜のカフェテラス（フォルム広場）》をイメージし、混ぜると夜の風景に変貌いたします。星降るアルルの夜とカフェの温かな灯りを表現したカクテルです。





【青山フラワーマーケット(WEST 2F)】


「Terrasse du cafe le soir」(テラス・デュ・カフェ・ル・ソワール)


2,750円（税込）


夜のカフェテラスの色彩を季節のお花で表現しました。鮮やかなコントラストをお楽しみください。ご自宅用からギフト用まで、どちらにも最適な一品です。





（2）アトレ上野限定！「大ゴッホ展」オリジナルステッカーをプレゼント

対象ショップにて対象グッズ・メニューをご購入の方に、「大ゴッホ展」オリジナルステッカーをプレゼントします。


配布期間： 2026年6月1日(月)～7月31日(金)


※なくなり次第終了　※お1人様1枚限り　※画像はイメージです




■開催概要

タイトル｜大ゴッホ展　夜のカフェテラス


会　　期｜2026年5月29日(金)～2026年8月12日(水)　


会　　場｜上野の森美術館


開館時間｜日～木曜日9:00～17:30、金・土・祝日9:00～19:00　※入館は閉館の30分前まで


休 館 日｜なし　


主 催｜産経新聞社、TBS、TBSグロウディア、博報堂、上野の森美術館


特別協力｜クレラー=ミュラー美術館　


後援｜オランダ王国大使館


協賛｜大和証券グループ、大和ハウス工業、JR東日本、eBay Japan合同会社


協力｜KLMオランダ航空


企画｜ハタインターナショナル


お問合せ｜050-5541-8600（ハローダイヤル／9:00～20:00）


東京展公式サイト｜https://grand-van-gogh-tokyo.com/


東京展公式X｜@gvangogh_tokyo


東京展公式Instagram｜@grandvangogh_tokyo