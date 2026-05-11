「大ゴッホ展　夜のカフェテラス」×「アトレ上野」限定タイアップが6月1日(月)～7月31日(金)開催！《夜のカフェテラス（フォルム広場）》の世界を体感できる限定メニュー・グッズも登場

株式会社TBSグロウディア

2026年5月29日より上野の森美術館(東京・上野公園)にて開幕する、画家、フィンセント・ファン・ゴッホ（1853年～1890年）の名品を集めた巡回展「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」とのコラボレーション企画を、2026年6月1日(月)～7月31日(金)の期間、実施します。アトレ上野館内の対象店舗にて、ファン・ゴッホの傑作《夜のカフェテラス（フォルム広場）》の世界観を表現したコラボメニューやグッズを展開するほか、限定ノベルティのプレゼントも実施します。

(1)「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」 ×「アトレ上野」コラボメニュー・グッズ

アトレ上野館内の対象ショップにて「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」とのコラボメニュー・グッズを販売します。アトレ上野でしか体験することができない、《夜のカフェテラス（フォルム広場）》よりインスパイアされた逸品や、ファン・ゴッホの作品を連想させるメニューやグッズを展開します。

※展開期間 2026年6月1日(月)～7月31日(金)

▼一部紹介

【アフタヌーンティー・ティールーム(WEST 1F)】

大ゴッホ展 夜のカフェテラス

マンゴーとメロンのパフェ（紅茶付き）

2,200円（税込）

バタフライピーゼリー、レモンのシロップ漬け、ライチとブラックベリーのホイップ、ココアフィアンティーヌ、バニラアイスを重ね合わせ、マンゴーメロン、ブルーベリーをトッピング。

【The Arts Fusion by Lecrin (EAST 2F)】

(ジ・アーツ・フュージョン・バイ レカン)

「Cafe Terrace at Night」(カフェ・テラス・アット・ナイト)

写真左： アルコール 1,200円 （税込）

写真右： ノンアルコール\1,000（税込）

ゴッホの名画《夜のカフェテラス（フォルム広場）》をイメージし、混ぜると夜の風景に変貌いたします。星降るアルルの夜とカフェの温かな灯りを表現したカクテルです。

【青山フラワーマーケット(WEST 2F)】

「Terrasse du cafe le soir」(テラス・デュ・カフェ・ル・ソワール)

2,750円（税込）

夜のカフェテラスの色彩を季節のお花で表現しました。鮮やかなコントラストをお楽しみください。ご自宅用からギフト用まで、どちらにも最適な一品です。

（2）アトレ上野限定！「大ゴッホ展」オリジナルステッカーをプレゼント

対象ショップにて対象グッズ・メニューをご購入の方に、「大ゴッホ展」オリジナルステッカーをプレゼントします。

配布期間： 2026年6月1日(月)～7月31日(金)

※なくなり次第終了 ※お1人様1枚限り ※画像はイメージです

■開催概要

タイトル｜大ゴッホ展 夜のカフェテラス

会 期｜2026年5月29日(金)～2026年8月12日(水)

会 場｜上野の森美術館

開館時間｜日～木曜日9:00～17:30、金・土・祝日9:00～19:00 ※入館は閉館の30分前まで

休 館 日｜なし

主 催｜産経新聞社、TBS、TBSグロウディア、博報堂、上野の森美術館

特別協力｜クレラー=ミュラー美術館

後援｜オランダ王国大使館

協賛｜大和証券グループ、大和ハウス工業、JR東日本、eBay Japan合同会社

協力｜KLMオランダ航空

企画｜ハタインターナショナル

お問合せ｜050-5541-8600（ハローダイヤル／9:00～20:00）

東京展公式サイト｜https://grand-van-gogh-tokyo.com/

東京展公式X｜@gvangogh_tokyo

東京展公式Instagram｜@grandvangogh_tokyo