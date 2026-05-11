医療現場のDX化を加速する、ACCESSの自動打刻「Linkit(R) 勤怠」がインフォコムの就業管理「CWS」とシステム連携

株式会社 ACCESSビーコンを携帯して歩くだけで、自動的に就業管理システムへ勤務データが連携されます

近年、従業員の勤務実態を客観的に把握できる勤怠管理システムは、“働き方改革”の有効な手段の一つとして幅広い業界で導入が進んでいます。2024年4月に施行された“医師の働き方改革”により医療業界では医師の客観的で正確な出退勤情報の取得・管理が求められる中、長時間労働・高ストレスな業務に携わる医師の打刻作業にかかる負荷を軽減しつつ、医師の打刻漏れを管理する病院側の業務を削減することは課題であり、こうした課題を解決するソリューションへのニーズは一段と高まりを見せています。ACCESSは、ビーコンを活用した非接触型の自動打刻を特長とする「Linkit 勤怠」を、医療業界で広く普及している「CWS」にシステム連携し提供することにより、こうした課題を抱える多くの医療機関の課題を解決し、“医師の働き方改革”の推進を支援します。

「CWS」×「Linkit 勤怠」により得られるメリット：

- 客観的で正確な勤怠記録：ビーコンを活用した「Linkit 勤怠」の客観的で正確な出退勤情報をそのまま「CWS」で活用することができます。- 管理業務のDX化の加速：「Linkit 勤怠」を、病院特化型の就業管理システム「CWS」とデータ連携させることにより、勤怠情報の転記作業を削減し、管理業務のDX化を一段と加速します。

【「Linkit 勤怠」の概要】

「Linkit 勤怠」は、勤怠管理システムに非接触型の自動打刻機能を、安価に迅速に付加するサービスです。専用の携帯用ビーコンとゲートウェイ（受信機）で、オフィスなどで働く社員の所在データを取得し、出退勤時刻を抽出してネットワーク経由で勤怠管理システムと同期させることで、客観的な勤怠実績の把握を実現します。ビーコンを携帯して特定エリアを通過するだけで、出退勤時間が自動的に記録されるため、社員の打刻の手間が省けるだけでなく、打刻忘れや勤務時間の改竄も防止できます。「Linkit 勤怠」は、API連携などで既存の勤怠管理システムに後付けで容易に連携できるため、対応する勤怠システムを利用中の企業は、ゲートウェイを設置してビーコンを配布するだけで、最短一週間で、月額サービスとして利用開始することができます。さらに、「Linkit(R)」シリーズの「Linkit(R) チャット」を併せて導入することで、同一のアプリを用いて社員間のコミュニケーションツールとしても応用することが出来ます。

特長

- 社員本人による打刻作業が不要なため、打刻漏れがなく、客観的な記録が可能。- 社員の打刻作業に伴うタイムロスの削減。- 対応する勤怠システムを利用中の企業は、ゲートウェイの設置とビーコンの配布だけで、最短一週間での利用開始が可能です。- ビーコンは2種類を用意。-電池交換不要、5気圧防水、軽量小型のソーラーパワービーコン「T-WA10-ACS」により、水を扱う現場での利用にも対応します。-キーホルダー付きビーコン「FBV-NKH52W-ACS」（ボタン電池型）- ビジネスチャット「Linkit チャット」と併用することで、違うフロアの同僚の位置情報を確認してチャットでメッセージを送るなどコミュニケーションを迅速化します。

【「CWS」の概要】

CWS就業管理システムは看護部門の勤務表作成や医師の日当直、手術室の待機勤務など医療機関特有の勤務形態に対応した、医療機関に特化した就業管理システムです。医療機関においても、働き方改革関連法への対応が求められる中、医師や看護職などの医療従事者が、健康で安心して働くことが出来る環境整備を通して、離職防止と安定的な人材確保を支援いたします。

特長

- 医療機関向けに開発されたシステムのため、看護部門の交代制勤務におけるシフト作成をはじめ、診療報酬（様式9）への対応、さらには医師の働き方改革に伴う上限規制への対応や勤務間インターバルのチェックも可能です。また、夜勤、当直、オンコールなど様々な勤務形態に対応し、電子カルテやオーダリングシステムとの端末相乗りや連携も可能です。- ICカードリーダなどから収集した出退勤打刻から出勤簿の電子化はもとより、時間外勤務などの自己申告内容との整合性チェック、業務外時間の把握など、労働時間の適正把握を実現します。オンコールや日当直勤務の回数チェックも可能です。- 医療機関においても労働時間管理の変革を求められており、長時間労働の是正には就業状況をリアルタイムに把握することが必要です。残業時間がリアルタイムに集計され、長時間労働へのアラート機能が気づきと早期の対策を促します。- CWSは医療機関のあらゆる職種に対応できるため、システムを一本化することによりシステムの構築費用やランニングコストを大幅に削減します。また、勤務実績や届出から割増率を計算し、給与システムへの連携も可能です。

ACCESSは、インフォコムと共に、ビーコンによる非接触型の自動打刻対応の勤怠管理システムを普及させることで、“医師の働き方改革”を支援してまいります。

「Linkit」シリーズに関する詳細は、公式サイトをご覧ください。

https://linkit.access-company.com/



医療機関向け就業管理システム「CWS」に関する詳細は、公式サイトをご覧ください。

https://service.infocom.co.jp/healthcare/ope/CWS-Hosp.html

■株式会社ACCESSについて

ACCESS（東証プライム：4813）は、1984年の設立以来、独立系ソフトウェア企業として、世界中の通信、家電、自動車、放送、出版、エネルギーインフラ業界向けに、モバイルおよびネットワークソフトウェア技術を核とした先進のITソリューションを提供しています。累計搭載実績15億台を超えるモバイルソフトウェア、並びに数百社の企業への採用実績を誇るネットワークソフトウェアにおける開発力・ノウハウを活かし、現在、組み込みとクラウド技術を融合したDX／IoTソリューションの開発・事業化に注力しています。アジア、米国、ヨーロッパ地域の子会社を拠点に国際展開も推進しています。

https://www.access-company.com/

※ACCESS、ACCESSロゴ、Linkit、Linkitロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

※その他、文中に記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。