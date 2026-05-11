「そのAIは、人が活きる。」ServiceNow Japan、大沢たかおさん起用の新TVCMを5月11日より放映開始

ServiceNow Japan合同会社

「仕事に振り回されるのは、終わりにしよう。」

実行力のあるAIが、日本の働き方を変える

ServiceNow Japan合同会社(本社: 東京都千代田区、社長執行役員: 鈴木 正敏、以下 ServiceNow Japan)は、俳優・大沢たかおさんを起用した新TVCM「そのAIは、人が活きる。」篇の放映を本日2026年5月11日(月)より関東エリアで開始したことを発表します。

日本のビジネスパーソンの多くは、煩雑な日常業務に追われ、創造的・戦略的な仕事に十分な時間を割けていないのが現状です。ServiceNow AI Platform(https://www.servicenow.com/jp/platform.html)は、提案するだけのAIとは一線を画し、IT部門やカスタマーサービス部門をはじめとするあらゆる部門の業務を自律的に実行します。AIが新たな「社員」として他部署と協業し、煩雑なプロセスを担うことで、社員一人ひとりが本来集中すべき仕事に専念できる「人が活きる」環境を実現します。

今回ServiceNow Japanは、ServiceNow AI Platformの導入を通じて社員が活きる環境を構築する変革リーダーの象徴として、大沢たかおさんを起用しました。知性的で落ち着いた雰囲気と、未来を切り拓く力強いリーダーシップを兼ね備えた大沢さんのイメージは、AIによる業務変革を推進しその先にある豊かな働き方を創造するというServiceNowのビジョンに合致します。CMの中で大沢さんは、ServiceNowのAIプラットフォームを活用して、社員が本来の価値を発揮できる環境へと職場を変革するリーダーとして登場します。

■ 新CM「そのAIは、人が活きる。」篇 概要

・CMタイトル：「そのAIは、人が活きる。」篇

・放送開始日：2026年5月11日(月)

・放映エリア：関東

・出演者：大沢たかお

・URL：https://youtu.be/ZTaJLiJNofg

なお、本CMは移転オープンしたばかりのServiceNow 日本法人本社オフィスで撮影されました。新オフィスの広さとスタイリッシュな空間を目にした大沢さんは、思わず驚きの声を上げる場面もありました。撮影中は時折ジョークを飛ばしながら和やかな雰囲気で進み、現場の出演者やスタッフがまるで本当の同僚たちのような自然な空気感の中で収録が完了しました。

■ CMカット

■ 大沢たかおさんコメント

このたび、ServiceNow Japanの新TVCMに出演させていただき、大変光栄に思います。今回のCMでは、「実行力のあるAIが業務を変える。そのAIは、人が活きる。」というメッセージを、私自身も深く共感しながら演じさせていただきました。現代社会においては、多くの人々が日々の業務に追われ、本来の創造性や情熱を発揮しきれていないと感じることがあるかもしれません。ServiceNowのAIは、そうした煩雑な作業をサポートし、IT部門やカスタマーサービスをはじめとするあらゆる部署のプロフェッショナルが、より戦略的で価値の高い仕事に集中できる環境を創り出す。これは、まさに「人が活きる」働き方の実現だと感じています。CMを通じて、皆様にServiceNowが提供する未来の働き方、そしてAIが人々の可能性を最大限に引き出す姿をお伝えできれば幸いです。私もこのCMが、多くの企業や働く方々にとって、業務の変革と新たな価値創造のきっかけとなることを願っています。

■ 出演者プロフィール

大沢たかお(おおさわ たかお)

3月11日生まれ。東京都出身。モデルとして国内外で活躍したのち、俳優としても活動を始める。以降、映画、ドラマ、舞台と活躍の場を広げ、数多くの賞を受賞。名古屋テレビ『劇的紀行 深夜特急』(1996-1998)、TBS『JIN-仁-』シリーズ(2009・2011)、映画『風に立つライオン』(2015)、『キングダム』シリーズ(2019・2022・2023・2024)、『AI 崩壊』(2020)など代表作も多い。『沈黙の艦隊』シリーズ(2023・2025)では主演兼プロデューサーを務めている。2027年NHK 大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演予定。

以上

ServiceNowについて

ServiceNow(NYSE: NOW)は、ビジネス変革を支える“AIコントロールタワー”です。ServiceNow AI Platformは、あらゆるクラウド、モデル、データソースと連携し、企業全体の業務フローを統合的に管理・自動化します。レガシーシステム、部門ごとのツール、クラウドアプリケーション、AIエージェントを一つにつなぎ、ビジネスのあらゆる領域で「インテリジェンス」と「実行」を結び付ける統合基盤を提供します。年間1,000億件以上のワークフローがプラットフォーム上で稼働しており、ServiceNowは分断されたオペレーションを連動した自律型ワークフローへと進化させ、確かな成果につなげています。ServiceNowがどのようにAIを人々の働き方に活かしているかについては、www.servicenow.com をご覧ください。

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