スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京　サマーコレクション　夏を心地よく彩る、コーヒーやティーの時間を楽しむアイテムが2026年5月13日（水）より登場

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者 CEO：森井 久恵）は、スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京にて、夏のコーヒーやティーのある時間を楽しむ3つのコレクションを、2026年5月13日（水）より発売します。

今シーズンは、アイスコーヒーとともに楽しむアウトドアシーンを提案する、STANLEYとのコラボレーション「PLAY OUTDOOR with Wonderful “Iced” Coffee」を展開。さらに、ロースタリー 東京のインテリアデザインの一つである“クラッカーボード”に着想を得た「Clacker board Collection」、そしてティーの香りや心地よい質感に包まれるひとときを提案するTEAVANAアイテムは、ロースタリー 東京を象徴するコレクションとして、今後も継続的に展開していきます。

アクティブに外で過ごす時間にも、自宅でゆったりとくつろぐひとときにも。ロースタリー 東京ならではの感性を映したアイテムが、日常のさりげない瞬間を少し特別で、心躍る時間へと彩ります。それぞれのシーンに寄り添うサマーコレクションを、ぜひお楽しみください。

※画像はイメージです■ アイスコーヒーとともに過ごす夏のアウトドアを彩る、STANLEYのドリンクウェアやクーラーボックスが登場

「PLAY OUTDOOR with Wonderful “Iced” Coffee」をテーマに、アイスコーヒーとともに楽しむ夏のアウトドアシーンから着想を得たコレクションです。タンブラーやボトル、クーラーボックスなど、外で過ごす時間やレジャーシーンにも適したアイテムを揃えました。

ネイビーブルーを基調とした落ち着いたカラーとマットな質感が、夏の光や風に自然と溶け込み、日常に心地よさを添えます。ロースタリー 東京ならではのコーヒーとともに、外でも内でも自由に広がる夏の時間をお楽しみください。

【詳細情報】

◆商品名・価格（表示価格は税込の総額表示となります）

１. STANLEY アイスフロー フリップストローステンレスボトル ブルー 887ml \7,400

やや光沢のある落ち着いたネイビーブルーのボディに、STANLEYとスターバックス リザーブ(R)のロゴをあしらった真空二重構造のステンレスボトルです。飲み口を起こして簡単に飲むことのできる”フリップストロー”タイプのリッドで、日常の延長として外でコーヒーを楽しむ時間を演出します。ハンドル付なので持ち運びにも便利です。存在感のあるサイズ感とともに、夏のひとときをより豊かに彩ります。

２. STANLEY アイスフロー フリップストローステンレスボトル ブルー 710ml \6,800

マットなネイビーブルーで仕上げた真空二重構造のステンレスボトルです。落ち着いた質感とハンドル付ながらすっきりとしたボディにより、屋外での使用にもなじみ、夏場でも軽やかにアイスコーヒーを楽しめる仕様です。日常にもアウトドアにもなじむデザインで、さりげなく洗練された印象を添えます。

３. STANLEY スタッキング ステンレスカップ ブルー 473ml \4,000

アウトドアでも自宅でも重宝するスタッキングできる真空二重構造のステンレスカップです。マットな質感が、コーヒーとともに過ごす時間に特別感を添え、シンプルながらも存在感のあるデザインで夏の心地よい時間を彩ります。

４. STANLEY ステンレス カップ缶クーラー ブルー 296ml \5,000

夏のお出かけや持ち運びに便利な、ネイビーブルーの真空二重構造のステンレスカップです。ほどよい光沢をまとった表面が明るい光をやわらかく反射し、シンプルなフォルムにさりげない表情を加えています。飲み物を直接入れる他にも、ストローと蓋を外して350ml缶をそのままはめることが出来、2WAYの使い方が出来る優れものです。

５. STANLEY クーラーボックス ブルー 15.1L \16,000

アクティブに過ごす夏のひとときにぴったりの、ネイビーブルーのクーラーボックスです。さらりとしたマットな質感が、外での時間に落ち着いた印象をもたらします。しっかりとした二重構造のボディで飲み物の冷たさを保ちながら、ボトルなどを挟み、持ち運ぶための伸縮コードを蓋の上部につけた持ち運びにも便利な設計です。主張しすぎない佇まいでありながら、空間にほどよい存在感を添え、夏のお出かけを心地よく彩ります。

６. スターバックス リザーブ アンブレラ ラージサイズ ブラック \13,500

晴雨兼用で使用できる、ブラックの折り畳み傘です。雨の日はもちろん、UVカット率：99.9%、UPF50+なので日傘としても使えます。無駄のないシンプルなデザインと、落ち着いたカラーリングが、都市のシーンにも自然と調和します。持ち運びにも負担をかけない計量設計でありながら、広げたときにはしっかりとしたサイズ感があり、雨の日も晴れの日も心地よく寄り添います。日常の外出からアクティブなシーンまで、さりげなく洗練された印象を添えるアイテムです。

◆販売店舗：

１.～６.：スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京、スターバックス公式オンラインストア

１.～３.：スターバックス リザーブ(R) 販売店舗

◆販売期間： 2026年5月13日（水）～

※なくなり次第終了

※販売初日のみお一人様各商品1点まで、翌日以降は、お一人様1商品につき10点までご購入いただけます。

■ ロースタリー 東京の空間デザインを取り入れた、定番コレクション「Clacker board Collection」

スターバックス リザーブ(R) ロースタリーのインテリアデザインの一つである、文字を表示する「クラッカーボード」から着想を得た「Clacker board Collection」。ロースタリー 東京の定番コレクションとして、コーヒーとともに過ごす日常のシーンを提案します。スターバックス1号店のシアトルの他、世界のロースタリーの都市名をあしらったグラフィックが特徴で、シンプルでありながらも洗練された印象を添えます。マグカップやタンブラー、トートバッグなど、日常使いしやすいアイテムを揃え、日々の生活の中でロースタリー 東京の空間を感じるひとときをお楽しみいただけます。

【詳細情報】

◆商品名・価格（表示価格は税込の総額表示となります）

１. スターバックス リザーブ(R) ロースタリー ステンレスタンブラー Clacker board 473ml \5,900

スターバックス リザーブ(R) ロースタリーのインテリアデザインの一つで、文字を表示する「クラッカーボード」から着想を得た真空二重構造のステンレスタンブラーです。ブラックのボディに、

スターバックス1号店のシアトルの他、世界のロースタリーの都市名を配したグラフィックが印象的で、空間に溶け込むような落ち着いた雰囲気に仕上げました。日常のコーヒー時間の中に上質なひとときを演出します。

２. スターバックス リザーブ(R) ロースタリー ステンレスコールドカップタンブラー Clacker board 591ml \6,100

マットなグレーのボディに都市名のグラフィックをあしらった、真空二重構造のコールドカップタンブラーです。軽やかなフォルムとストローを組み合わせたデザインが、日常から外で過ごす時間まで自然になじみます。シンプルな中にロースタリーらしい個性を感じさせ、コーヒーとともに過ごす時間に洗練された印象を添えます。

３. スターバックス リザーブ(R) ロースタリー ステンレスマグ Clacker board 355ml \4,100

ブラックを基調に都市名を配したグラフィックが印象的な真空二重構造のステンレスマグです。落ち着いたトーンが特徴で、日常のテーブルやデスクにも自然と溶け込みます。ほどよいサイズ感とすっきりとしたフォルムが、コーヒーとともに過ごす時間に心地よいアクセントをもたらします。

４. スターバックス リザーブ ロースタリー トートバッグ Clacker board \7,400

都市名のグラフィックを大胆にあしらった、Clacker boardデザインのトートバッグです。ブラックのベースに映えるタイポグラフィが印象的で、大容量のサイズ感は日常使いはもちろんのことレジャーやアウトドアなど幅広いシーンで活躍します。内側には鮮やかなイエローカラーをアクセントに取り入れ、開いたときにもさりげない遊び心を感じられるデザインです。

５. スターバックス リザーブ(R) ロースタリー Tシャツ Clacker board グレー S-M、L-XL 各\5,500

フロントに“NOW ROASTING”（焙煎しています）のメッセージを配した、Clacker boardデザインのTシャツです。背面には、スターバックス1号店のSEATTLEをはじめ、世界のロースタリーの都市名をあしらい、ブランドの世界観を表現しました。裾にはスターバックス リザーブのロゴを織ネームでさりげなく配し、細部までこだわった仕上がりに。グレーのベースカラーがスタイリングにも取り入れやすく、日常の装いに自然となじみます。S-M、L-XLの2サイズ展開でご用意しています。

◆販売店舗：スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京

◆販売期間：2026年5月13日（水）～

※一時的な欠品の場合があります

■ ティーとともに過ごす穏やかな時間を彩る、ロースタリー 東京の定番「TEAVANA アイテム」

TEAVANA アイテムは、ロースタリー 東京が提案する、ティーとともに過ごす日常のひとときから着想を得た、定番コレクションです。やわらかなカラーリングのステンレスボトルや、ロースタリー 東京2F TEAVANA(TM) バーで提供されるビバレッジをイメージしたアイコンを施したクリームソーダグラス、抽出からそのまま楽しめるダブルウォールカップなど、ティーの時間を心地よく彩るアイテムを揃えました。さらに、香りを楽しむバスソルトや、オーガニックコットンを使用した肌ざわりのよいタオル、木のぬくもりを感じるトレイなど、日常の中でリラックスした時間を演出

するラインナップも展開します。

【詳細情報】

◆商品名・価格（表示価格は税込の総額表示となります）

１. TEAVANA(R) クリームソーダグラス 340ml \2,500

クリームソーダのアイコンとTEAVANAロゴがアクセントとなったオリジナルデザインのグラスです。ロースタリー 東京2FのTEAVANA(TM) バーで提供されるビバレッジにも使用されている形状で、ティーの色合いや層の重なりを美しく引き立てます。自宅にいながらロースタリーの空気感を感じられる、特別な一杯のためのアイテムです。

２. TEAVANA(R) ステンレスボトル ピンク（左）／グリーン（右） 355ml 各\4,600

やわらかなカラーリングが印象的な、TEAVANAの真空二重構造のステンレスボトルです。ピンクとグリーンの2色で展開し、それぞれ異なる表情で日常のティーシーンに寄り添います。すっきりとしたフォルムに、落ち着いた質感とやさしい色合いを組み合わせることで、持ち歩く時間にも程よくアクセントを添えます。

３. TEAVANA(TM) ステンレスティーメジャー \1,800

ティーの時間をより便利にする、ステンレス製のティーメジャーです。1回のスクープで2～3ｇを量ることができるサイズ感で、日常のティータイムに自然と取り入れやすい一品。無駄のないすっきりとしたフォルムに、さりげなくあしらわれたTEAVANAロゴがアクセントとなり、シンプルながらも洗練された印象に仕上げました。

４. TEAVANA(R) ダブルウォールLTカップ（ストレーナー付）260ml \4,200

一杯分のティーを抽出してそのまま楽しめる、ストレーナー付きのダブルウォールカップです。耐熱ガラスの二重構造が、ティーの色や広がりを美しく際立たせます。リッドやストレーナーにもロゴをあしらい、シンプルな中に統一感を持たせたデザインに仕上げました。

５. TEAVANA(R) ウッドトレイ M \5,200

軽食やティータイムにちょうどよいサイズ感のウッドトレイです。ロースタリー 東京2Fのティバーナ(TM) バーで使用されているものと同様のデザインで、自宅でも店舗の雰囲気を感じられる一品。木のぬくもりを生かしたやさしい質感とナチュラルな風合いが、ティーとともに過ごす時間に穏やかな空気を添えます。

➅ TEAVANA バスソルト Inspired by シトラス ラベンダー セージ（中央）

TEAVANA バスソルト Inspired by パイナップル コナ ポップ（左）

TEAVANA バスソルト Inspired by ピーチ トランクイリティ（右）

各\3,500

ロースタリー 東京が提案する「ティーとともに過ごす日常シーン」を彩るバスソルトです。それぞれTEAVANAで提供しているティーをイメージした香りで、シトラス ラベンダー セージ、パイナップル コナ ポップ、ピーチ トランクイリティの３種を展開。それぞれ異なる印象でリラックスしたひとときを演出します。日常の中で心をほどく時間をお楽しみください。

７. TEAVANA(TM) ウォッシュタオル ピンク（左）／グリーン（右） 各\3,000

ロースタリー 東京が提案する「ティーとともに過ごす日常シーン」に寄り添うウォッシュタオルです。オーガニックコットンで知られる「天衣無縫」によるやわらかな風合いと、軽やかでやさしい肌ざわりが特徴。ピンクとグリーンの2色で展開し、それぞれ異なる印象で日々の時間に華やかな彩りを添えます。

８. TEAVANA(TM) フェイスタオル ピンク（左）／グリーン（右）各\5,800

日々の暮らしの中で心地よいひとときを演出する、TEAVANAのフェイスタオルです。オーガニックコットンブランド「天衣無縫」によるやわらかくなめらかな風合いが特徴で、やさしく包み込むような使い心地に仕上げました。ピンクとグリーンの2色を展開し、穏やかな色合いが日常のシーンに自然と溶け込みます。顔まわりにも使いやすいサイズ感で、毎日のひとときに上質さを添

えます。

◆販売店舗：

１.～８.：スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京

２.～８.：スターバックス公式オンラインストア、２.～５.スターバックス ティー＆カフェ

◆販売期間：2026年5月13日（水）～

※一時的な欠品の場合があります。

※販売初日のみお一人様各商品1点まで、翌日以降は、お一人様1商品につき10点までご購入いただけます。

■ その他、ロースタリー 東京の商品や営業情報は特設サイトでご確認いただけます。

https://www.starbucks.co.jp/reserve/roastery/(https://www.starbucks.co.jp/reserve/roastery/)

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界約80のマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,116店舗 (2026年3月末時点、ライセンス店舗を含む)のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN(https://stories.starbucks.co.jp/)」で紹介しております。