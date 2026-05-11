ペットボトルが洗浄機に 折りたためるコンパクトサイズで機動力抜群の『コードレス高圧ちょい洗浄機』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『コードレス高圧ちょい洗浄機』を5月11日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、各種ECサイトなどで販売します。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004843?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004843
本製品は、折りたたみ式ハンドル採用のポータブル高圧洗浄機です。
折りたたんだときのサイズは幅76×奥行200×高さ120mm。本体重量は930gと軽量。
バッテリー内蔵で、USB Type-Cで充電し、コードレスで使用できます。
最大の特徴は、手近な2Lペットボトルを水タンクとして利用できる点です。
面倒な水道ホースの接続や電源コードの取り回しが不要です。
付属の5in1ノズルにより、ストレートから広範囲スプレーまで5段階の噴射モードをダイヤル操作で瞬時に切り替えられます。
さらに洗剤ノズルも標準装備し、これ1台で泡洗浄も可能です。
使わない時は専用ケースに全ての付属品をコンパクトに収納できるのも嬉しいポイント。
高圧洗浄機が欲しいけど、大きくて重くて準備や片付けが面倒。
自宅のベランダ掃除や、レジャー先での泥落としなど、場所を選ばず手軽に洗浄作業を行いたい。
そんな方におすすめです。
＜製品特長＞
■水道・電源不要！ペットボトルやバケツから給水できるコードレス設計
■ハンドルを折りたためるコンパクト設計で持ち運びもラクラク
■5つの噴射モード（0度・15度・25度・40度・スプレー）をノズルを回すだけで切替
■洗車に便利な「泡洗浄」用ノズルを含む、充実の付属品8点フルセット
■USB充電式で約30分の連続稼働が可能（※実作業目安）
■全てのパーツを一括管理できる専用収納ケース付き
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P_py9mcApJE ]
＜仕様＞
・サイズ／幅76×奥行200×高さ190mm(展開時)
幅76×奥行200×高さ120mm(折りたたみ時)
・重量／本体重量 930g、ケース収納時総重量 約1.7kg
・電源／内蔵バッテリー
・バッテリー／リチウムイオンバッテリー10.8V 4400mAh
・バッテリー充電／USB（5V 2.0A以上）
・充電時間／約5時間
・連続稼働時間／約30分
・定格使用時間／10分
・消費電力／約20W
・最大吐出圧力／1MPa
・最大吐出水量／3.7L/min
・運転音／約95dB
・ケーブル長／640mm
・チューブ長／透明チューブ330mm、黒チューブ:5.5m
・ペットボトル用コネクタ内径／口径28mm
・洗剤ノズル容量／内容量300ml
・材質／本体:ABS+PC、ペットボトル用コネクタ:PP、ペットボトル用チューブ(透明):PVC、バケツ用コネクタ:PP、バケツ用チューブ(黒):PU、バケツ用フィルター:PP+201ステンレス、ジェットノズル:ナイロン+銅、洗剤ノズル:PP+PE
・セット内容／本体、収納ケース、USB Type-Cケーブル、ペットボトル用コネクタ、ペットボトル用チューブ(透明)、チューブ用コネクタ、バケツ用チューブ(黒)、バケツ用フィルター、ジェットノズル、洗剤ノズル、日本語取扱説明書
・保証期間／購入日より12ヶ月
・発売日／2026/5/11
・型番/JAN／HDHW26CBK/4580060605873
コードレス高圧ちょい洗浄機
[販売価格] 9,980円 (税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004843(https://www.thanko.jp/view/item/000000004843?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004843)
■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部
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TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322
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