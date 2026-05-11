ペットボトルが洗浄機に　折りたためるコンパクトサイズで機動力抜群の『コードレス高圧ちょい洗浄機』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『コードレス高圧ちょい洗浄機』を5月11日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004843?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004843

本製品は、折りたたみ式ハンドル採用のポータブル高圧洗浄機です。

折りたたんだときのサイズは幅76×奥行200×高さ120mm。本体重量は930gと軽量。

バッテリー内蔵で、USB Type-Cで充電し、コードレスで使用できます。

最大の特徴は、手近な2Lペットボトルを水タンクとして利用できる点です。

面倒な水道ホースの接続や電源コードの取り回しが不要です。

付属の5in1ノズルにより、ストレートから広範囲スプレーまで5段階の噴射モードをダイヤル操作で瞬時に切り替えられます。

さらに洗剤ノズルも標準装備し、これ1台で泡洗浄も可能です。

使わない時は専用ケースに全ての付属品をコンパクトに収納できるのも嬉しいポイント。

高圧洗浄機が欲しいけど、大きくて重くて準備や片付けが面倒。

自宅のベランダ掃除や、レジャー先での泥落としなど、場所を選ばず手軽に洗浄作業を行いたい。

そんな方におすすめです。

＜製品特長＞

■水道・電源不要！ペットボトルやバケツから給水できるコードレス設計

■ハンドルを折りたためるコンパクト設計で持ち運びもラクラク

■5つの噴射モード（0度・15度・25度・40度・スプレー）をノズルを回すだけで切替

■洗車に便利な「泡洗浄」用ノズルを含む、充実の付属品8点フルセット

■USB充電式で約30分の連続稼働が可能（※実作業目安）

■全てのパーツを一括管理できる専用収納ケース付き

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P_py9mcApJE ]

＜仕様＞

・サイズ／幅76×奥行200×高さ190mm(展開時)

幅76×奥行200×高さ120mm(折りたたみ時)

・重量／本体重量 930g、ケース収納時総重量 約1.7kg

・電源／内蔵バッテリー

・バッテリー／リチウムイオンバッテリー10.8V 4400mAh

・バッテリー充電／USB（5V 2.0A以上）

・充電時間／約5時間

・連続稼働時間／約30分

・定格使用時間／10分

・消費電力／約20W

・最大吐出圧力／1MPa

・最大吐出水量／3.7L/min

・運転音／約95dB

・ケーブル長／640mm

・チューブ長／透明チューブ330mm、黒チューブ:5.5m

・ペットボトル用コネクタ内径／口径28mm

・洗剤ノズル容量／内容量300ml

・材質／本体:ABS+PC、ペットボトル用コネクタ:PP、ペットボトル用チューブ(透明):PVC、バケツ用コネクタ:PP、バケツ用チューブ(黒):PU、バケツ用フィルター:PP+201ステンレス、ジェットノズル:ナイロン+銅、洗剤ノズル:PP+PE

・セット内容／本体、収納ケース、USB Type-Cケーブル、ペットボトル用コネクタ、ペットボトル用チューブ(透明)、チューブ用コネクタ、バケツ用チューブ(黒)、バケツ用フィルター、ジェットノズル、洗剤ノズル、日本語取扱説明書

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/5/11

・型番/JAN／HDHW26CBK/4580060605873

コードレス高圧ちょい洗浄機

[販売価格] 9,980円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004843(https://www.thanko.jp/view/item/000000004843?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004843)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

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