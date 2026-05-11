成田＝シカゴ線貨物便の上期運航計画を変更

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日本航空株式会社

2026年5月8日

　JALは、2026年度上期の成田＝シカゴ線貨物便運航計画について、以下の通り変更します。今後、運航計画が変更する際は改めてお知らせします。





■運航計画（全て日本発着の曜日で記載）


・KALITTA航空コードシェア便（*1）



（*1）上記の計画は関係当局への申請と認可を前提としています。運航会社はKALITTA航空となります。　　　　　　　　　（*2）5月4日から5月9日までは運休となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（*3）5月3日までの運航となります。

・チャーター便の追加運航（*4）



（*4）上記の計画は関係当局への申請と認可を前提としています。運航会社はWESTERN GLOBAL AIRLINES, INC.となりま　　　　　　　　す。


以上