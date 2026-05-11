成田＝シカゴ線貨物便の上期運航計画を変更

日本航空株式会社

2026年5月8日



JALは、2026年度上期の成田＝シカゴ線貨物便運航計画について、以下の通り変更します。今後、運航計画が変更する際は改めてお知らせします。

■運航計画（全て日本発着の曜日で記載）

・KALITTA航空コードシェア便（*1）

（*1）上記の計画は関係当局への申請と認可を前提としています。運航会社はKALITTA航空となります。 （*2）5月4日から5月9日までは運休となります。 （*3）5月3日までの運航となります。

・チャーター便の追加運航（*4）

（*4）上記の計画は関係当局への申請と認可を前提としています。運航会社はWESTERN GLOBAL AIRLINES, INC.となりま す。



以上