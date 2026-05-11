一般社団法人愛知eスポーツ連合

一般社団法人 愛知eスポーツ連合（JeSU愛知、所在地：愛知県名古屋市、代表：片桐正大）は2026年5月19日(火)、第43回愛知・名古屋eスポーツ研究会を中日ホール＆カンファレンス Boardroom（愛知県名古屋市中区栄４丁目１－１ 中日ビル 6F）にて開催いたします。

eスポーツが正式競技として採用された「第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）」に向けて、2026年3月21日・22日に「ASIA esports EXPO 2026」が開催され、第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）eスポーツ競技 日本代表候補選手の最終選考を勝ち抜き、日本代表候補選手が確定しました。主催した愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会（中日新聞社、CBCテレビ、中部テレコミュニケーション、愛知eスポーツ連合）より「ASIA esports EXPO 2026」のご報告をいたします。

また、サウジアラビア政府観光局より、世界最大級のeスポーツ大会「Esports World Cup」と国別対抗戦「Esports Nations Cup」を含めた、サウジアラビアのeスポーツ最新事例をご紹介いただきます。

一般社団法人 愛知eスポーツ連合は「夢をつくる、産業をつくる、社会に応える」を理念に掲げ、eスポーツを通じた雇用創出・地域創生、選手たちの活躍の舞台の創造、そして障がい者を含む多様な人材育成を目指して活動しています。これまで、eスポーツビジネスの先進事例を通して、課題やその可能性を研究するビジネスイベントを42回にわたり開催してきました。

第43回目の今回は「国内最高峰×世界最前線。アジア競技大会eスポーツ日本代表候補の誕生と、サウジアラビアeスポーツから読む、2026年の潮流。」と題し、2026年に向けてeスポーツへの知見を広げる機会としてぜひご活用ください。

■第43回愛知・名古屋 eスポーツ研究会 概要

テーマ：「国内最高峰×世界最前線。アジア競技大会eスポーツ日本代表候補の誕生と、サウジアラビアeスポーツから読む、2026年の潮流。」

日 時：2026年5月19日（火）14:30～16:30（開場 14:00～）

会 場：中日ホール＆カンファレンス Boardroom

愛知県名古屋市中区栄４丁目１－１ 中日ビル 6F

定 員：100名※１

対 象：愛知eスポーツ連合賛助会員企業様／eスポーツに携わることを検討している企業・団体様

参加費：無料

お申込： https://forms.gle/fmpyHPjHn9ktYfDB7

(https://forms.gle/fmpyHPjHn9ktYfDB7)締 切：2026年5月19日（火）

主 催：一般社団法人 愛知eスポーツ連合

※1 本イベントは事前予約制です。当団体及び本イベントは賛助会員の皆様からのご支援により運営されております。応募者多数の場合は、賛助会員企業様、愛知名古屋を中心とするエリアの企業様を優先とした上での(先着順)とさせていただいております。予めご了承ください。

■当日プログラム：

01.開会のご挨拶

02.eスポーツ日本代表候補決定！「ASIA esports EXPO 2026」ご報告

愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会 事務局

03.世界最大級の「Esports World Cup」と国別対抗戦「Esports Nations Cup」の最前線

サウジアラビア政府観光局

Trade Manager - Japan

小田 三鈴 様

04.調整中

05.交流会

■ASIA esports EXPO 2026とは

「ASIA esports EXPO 2026」とは、2026年3月21日（土）、22日（日）にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて開催された、eスポーツの祭典です。

メインステージでは、第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）eスポーツ競技の日本代表候補選手最終選考競技会を実施。グランツーリスモ7、ぷよぷよeスポーツ、eFootball(TM)、ストリートファイター6、THE KING OF FIGHTERS XV、鉄拳8の計4種目6タイトルの代表候補が決定、2日目の最後には、ポケモンユナイト、Identity V 第五人格 -Asian Games Versionの代表候補を加え、日本代表候補選手発表会が行われました。

入場無料のEXPOエリアでは、ストリートファイター6や鉄拳8、ポケモンユナイトの対戦会、eスポーツ体験ブース、企業ブースなど、子どもから大人まで楽しめるコンテンツも充実しました。

2日間で延べ1万人の方にご来場いただき、YouTube配信も約38万回再生されるなど、大盛況で幕を閉じました。

■一般社団法人 愛知eスポーツ連合とは？

愛知eスポーツ連合は「愛知・名古屋を中心とする地域においてeスポーツを統括し、その普及振興を通して経済社会の発展に寄与する」ことを目指し、2018年2月に前身の愛知県eスポーツ協会から名称変更し、一般社団法人日本eスポーツ連合（JeSU）の地方支部認定をうけました。さらに2019年10月10日に一般社団法人化し、eスポーツが正式競技化された「第20回アジア競技大会2026/愛知・名古屋」の開催を控えるこの地域において、地域企業・行政・教育機関と連携し、「ASIA esports EXPO」を開催するなど、地域におけるeスポーツエコシステムの確立を推進している。

［愛知eスポーツ連合 組織体制］（2026年5月時点）

名誉顧問：

大村 秀章 愛知県知事

広沢 一郎 名古屋市長

顧問：

すずき 英敬 衆議院議員

寺西 むつみ 愛知県議会議員

代表理事：

片桐 正大

［愛知eスポーツ連合 賛助会員企業］（2026年5月時点）

■愛知eスポーツ連合 賛助会員

一般社団法人 愛知eスポーツ連合は、愛知を中心とする地域においてeスポーツを統括し、その普及振興を通して、経済社会の発展に寄与することを目的としております。「夢をつくる」「産業をつくる」「社会に応える」の理念に共感し、共に歩んでいける企業様と共に活動しております。2026年5月時点で19社になりました。



■新規会員の募集

愛知eスポーツ連合は、eスポーツを通してともに愛知・名古屋を牽引してくださる企業を募集しております。また、愛知県の自治体様からのご相談も受付けております。eスポーツに取り組みたいとお考えの企業様、自治体様は下記お問い合わせまでご連絡いただけますと幸いです。

■取材について

取材をご希望されるメディア各社様は下記お問い合わせ先に媒体、代表者名、人数、ご連絡先 をご記載の上、ご連絡いただけますと幸いです。

■本件に関するお問い合わせ

info@aichiesports.com （事務局 塩田）