【ギンビス】５月の新商品ニュース 「ケーキビスケット レアチーズケーキ味」 「ミニたべっ子どうぶつ プリン風味」 「たべっ子水族館チョコミント味」 「GINZA RUSK 至福の塩キャラメル」

株式会社ギンビス

株式会社ギンビス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宮本 周治 以下 ギンビス）は、5月の新商品として、瀬戸内産レモンが爽やかに香る「ケーキビスケット レアチーズケーキ味」をはじめとする、初夏のティータイムにぴったりな全4品を発売いたします。

爽やかな「チョコミント」や「レアチーズ」、そして自分へのご褒美にふさわしい「至福の塩キャラメル」など、バラエティ豊かなラインナップを揃えました。

ピクニックや初夏の行楽、日々のおうち時間のひとときに、ギンビスが贈るこだわりのフレーバーをお楽しみください。

■ケーキビスケット レアチーズケーキ味

＜商品の特長＞

くちどけの良いビスケット生地にホワイトチョコをしみ込ませることで、ビスケットでありながら本物のケーキのような『しっとり食感』と贅沢なくちどけを実現しました。 生地には瀬戸内産レモンを使用し、レアチーズケーキの濃厚なコクにさっぱりとした酸味を添えることで、初夏のティータイムにふさわしい爽やかで軽やかな味わいに仕上げています。 さらに、見た目もケーキをイメージした可愛らしい三角形で、自分へのご褒美としてはもちろん、友人や家族とのパーティーシーンにぴったりの商品です。

＜商品情報＞

◆ケーキビスケット レアチーズケーキ味（期間限定）

発売日 ： 2026年5月25日（月）～9月30日（水）

※CVS先行： 2026年5月18日（月）

価 格 ： 148円（税抜）

内容量 ： 40g

■ミニたべっ子どうぶつプリン風味

＜商品の特長＞

ロングセラーの「たべっ子どうぶつ」シリーズから、みんなに愛される「プリン風味」が仲間入りしました。お子様から大人まで親しみのある「プリン」をイメージし、まろやかなミルク感あふれる風味に仕上げました。やさしい甘さが口いっぱいに広がる、毎日のおやつにぴったりの美味しさです。 そのまま食べるのはもちろん、アイスに混ぜて食べるアレンジもおすすめ。プリンの風味とアイスの冷たさが溶け合い、まるで本格的なデザートのようなリッチな味わいとなります。 自分だけの「おうちカフェ」をぜひお楽しみください。

＜商品情報＞

◆ミニたべっ子どうぶつプリン風味（期間限定）

発売日 ： 2026年６月1日（月）～9月30日（水）

※CVS先行：2026年5月18日（月）

価 格 ： 165円（税抜）

内容量 ： 40g

※取り扱いのない店舗もございます。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。

※本品の中に必ず46種類の形が入っているとは限りません。

■たべっ子水族館チョコミント味

＜商品の特長＞

独自の「含浸（がんしん）製法」により、ビスケットの中までミント味のチョコレートをしっかりとしみ込ませました。ビスケットのサクサク食感と、口の中で広がるチョコの口どけを同時に楽しめます。一口食べると、爽快なミントの香りとチョコレートのまろやかな甘さが、口いっぱいに広がります。暑くなる5月のリフレッシュタイムに、心まで涼やかになる美味しさをお楽しみいただけます。 また、ミントの爽快感を大切にしながらも、チョコとのバランスを追求した、本格的なチョコミント味です。後味の良さにもこだわり、ついつい次の一個に手が伸びてしまうような、クセになる爽やかな商品です。

＜商品情報＞

◆たべっ子水族館チョコミント味（期間限定）

発売日 ： 2026年5月25日（月）

価 格 ： 180円（税抜）

内容量 ： 40g

※お取り扱いのない店舗もございます。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。 ※本品の中に必ず47種類の形が入っているとは限りません。

■GINZA RUSK 至福の塩キャラメル

＜商品の特長＞

キャラメルパウダーのコク深い甘さを、フランス産「ロレーヌ岩塩」のまろやかな塩味が引き締めます。やさしい甘さと香ばしさが重なり合い、最後まで飽きのこない、大人な味わいを実現しました。 今回、パッケージには “凍らせてもおいしい”という新しい食べ方を提案。凍らせることでチョコの食感が変化し、夏場ならではのひんやりとした新しいおいしさを体験いただけます。暑い季節にしか味わえない格別な体験です。 パッケージは、落ち着いたゴールドとキャラメルカラーを基調とした、手に取るだけで少し特別な気分になれるデザイン。自分へのご褒美やプチギフトにも最適です。

＜商品情報＞

◆GINZA RUSK 至福の塩キャラメル（期間限定）

発売日 ： 2026年5月25日（月）～9月30日（水）

価 格 ： 130円（税抜）

内容量 ： 32g

※お取り扱いのない店舗もございます。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。

■「たべっ子どうぶつ」について

たべっ子どうぶつは1978年に発売されたロングセラー商品です。 “親子のコミュニケーションビスケット”として学びながら、美味しく食べてもらうことを目指しています。 「たべっ子どうぶつ バター味」は46種類のどうぶつ型ビスケットに、英語でそれぞれのどうぶつ名が印字されています。パッケージには様々なエンターテインメント性や教育性のコンテンツがあり、裏面にはどうぶつの英語名と日本語名が表記されているので、ビスケットを食べながら目で見て学ぶことができます。 現在はお菓子をはじめ、キャラクターのグッズ販売、期間限定イベントやPOP UP SHOPの開催、映画公開など多様な楽しみ方で幅広い年齢層の方にご好評いただいています。

ブランドサイト：https://ginbis.co.jp/product/asparagusbiscuit/

※本品の中に必ず46種類の形が入っているわけではありません。

■「たべっ子水族館」について

「たべっ子水族館」は、47種類の海の生きものの形をしたビスケットに中までチョコをしみ込ませる技術(含浸製法)を取り入れ2007年に発売を開始しました。「含浸製法」を用いていることでビスケットのサクサク感とチョコの口どけを同時に楽しめるだけでなく、チョコが手につきづらく、夏でもおいしく召し上がることができます。 「たべっ子どうぶつ」同様、パッケージの裏面には海の生きものたちの日本語と英語が書いてあり、“コミュニケーションビスケット”として美味しく食べながら学ぶことができます。

※本品の中に必ず47種類の形が入っているとは限りません。

■「ＧＩＮＺＡ ＲＵＳＫ」とは

「ＧＩＮＺＡ ＲＵＳＫ」は、ギンビス発祥の地である「銀座」への想いと、伝統×最先端の洗練された大人の街「銀座」をイメージして作り上げたブランドです。チョコレートを食べているような満足感と、軽くサクサクなラスク食感で、“高級でオシャレ”をコンセプトとした大人のチョコスナックです。パフにしみ込んだチョコと、パフにまとわせたフレーバーパウダーの組み合わせでリッチな味わいを楽しめます。チョコが手につきにくく、食べやすいひと口サイズなので、自宅でもオフィスでも間食や小腹満たしに最適です。

■「ケーキビスケット」とは

「ケーキビスケット」は“サクッとしっとり”とした、これまでにない新しい食感を楽しめる商品です。 ほろほろとしたくちどけの良いビスケット生地にチョコをしみ込ませ、それぞれのケーキの風味をイメージするパウダーをまとわせました。まるでケーキのような濃厚な味わいと、しっとりとした食感をお楽しみいただけます。ビスケットの形状もケーキを連想する可愛らしい三角形にしたこだわりの強い商品です。

■会社概要

株式会社ギンビス

- 代表者：代表取締役社長 宮本 周治

- 設立：1930年(昭和5年)5月5日

- 事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、

チョコレート類、スナック等の製造・販売、海外事業展開、ライセンス事業展開

- URL：http://www.ginbis.co.jp

- PR：「お菓子に夢を！」を合言葉に、世界中で愛される商品を日々作っています

ギンビスは、創業以来一貫して「焼き菓子」にこだわり続けてきました。ビスケットやノンフライスナックを昔ながらの職人が長い歴史の中で培ってきた匠の技で実現し、絶妙な火加減で焼き上げる技術を磨いてきました。

ギンビスの取り組みは単に技術だけではありません。「お菓子に夢を！」の理念のもと、おいしく、楽しく食べていただけるよう形状にもこだわっています。アスパラガス・たべっ子どうぶつ・しみチョココーンなど、いずれもこだわり抜いた形状で、お客さまが手に取りやすく、また目でも楽しんでいただけるように工夫を行っています。