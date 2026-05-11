関西電力「カンモビMove 習い事送迎サービス（実証サービス）」にAIオンデマンド交通システム「Noruuu‑Sharing」を提供

株式会社REA

株式会社REA（以下「REA」）は、関西電力株式会社（本社：大阪府大阪市北区、取締役代表執行役社長：森 望、以下「関西電力」）が企画し、TRAPOL株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：森脇 健吾）が実施・提供するモビリティサービス「カンモビMove 習い事送迎サービス（実証サービス）」に対し、AIオンデマンド交通システム「Noruuu‑Sharing」を提供し、2026年3月13日(金)より実証運行を開始しました。

■目的・背景

近年、共働き世帯の増加に伴い、平日の放課後における子どもの習い事への送迎が保護者の大きな負担となる「送迎の壁」が深刻な社会課題となっています。送迎のために仕事を早めに切り上げざるを得ないことによる「キャリア形成の機会損失」や、移動手段の制約により子どもの教育環境を狭めてしまう「学びの機会損失」が少なくないのが現状です。

関西電力の「カンモビMove 習い事送迎サービス（実証サービス）」は、こうした家庭の制約を解消し、親子の可能性を広げるとともに、日々の生活にゆとりをもたらす取り組みです。本サービスにREAの「Noruuu‑Sharing」を導入することで、リアルタイムでの最適なルート作成と効率的な相乗り運行を可能にしました。

■運行概要

・運行期間：2026年3月13日(金) ～ 2026年5月29日(金)

・運行時間：15:00～19:00（土日祝日を除く）

・運行エリア：

■千里中央駅付近

⇔北丘小・東丘小・新田南小・新田小・東豊中小・南丘小・少路小・西丘小

■豊中駅付近

⇔上野小・東豊台小・南桜塚小・桜塚小・箕輪小・克明小

・運賃：片道500円(税込)／人

・予約方法：専用Webサイト(※事前会員登録が必要)

詳細は､以下の特設サイトをご確認ください｡

◆関連リンク：関西電力株式会社「カンモビMove 習い事送迎サービス特設サイト」(https://kepco.jp/miruden/dem-service/kanmobi-move-kidlessons/?utm_source=newsletter&utm_medium=link&utm_campaign=kanmobi)

■今後の展開

本実証運行を通じて、利用者の利便性や安全性の評価、およびAIによる配車精度の検証を行います。これらの結果をもとに、サービスの見直し・改善を重ねることで、送迎のハードルを解消し、保護者が安心して仕事を継続でき、かつ子どもたちが自由に学べる、豊かで持続可能な地域社会の実現を支援いたします。

■AIオンデマンド交通システム「Noruuu‑Sharing」について

「Noruuu‑Sharing」は、利用者の予約情報に基づき、AIがリアルタイムで最適なルートと配車を自動算出するオンデマンド交通システムです。複数人の効率的な乗り合いにより、車両の稼働率を最大化し、深刻なドライバー不足を解消。地域交通の「ラストワンマイル」を支える新たなインフラとして、移動の利便性向上と地域活性化に貢献します。

◆詳しくはこちら→https://rea-fun.com/service/noruuu

■会社概要

・会社名 :株式会社REA

・所在地 :東京都中央区八丁堀2丁目14－1 住友不動産八重洲通ビル 9F

・代表者 :代表取締役 坂田 敬次郎

・事業内容:AIオンデマンド交通システム「Noruuu-Sharing」開発・提供

AI配車アプリシステム「Noruuu-Ride」開発・提供

・企業HP :https://rea-fun.com

・主要株主:株式会社JR西日本イノベーションズ、株式会社Revamp、株式会社みつばモビリティ、株式会社日本経営、山口第一株式会社

■お問い合わせ先

本サービスに関するお問い合わせは、こちら(https://rea-fun.com/contact/)からご連絡ください。