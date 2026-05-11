【お詫び】『1級電気工事施工管理 第一次検定 問題解説集 2026年版』の無償交換手続を開始

一般財団法人地域開発研究所

『［新版］1級電気工事施工管理 第一次検定問題解説集 2026年版』の表紙画像です。

平素は弊所刊行物をご愛用いただき，厚く御礼申し上げます。

この度、弊所発行の『1級電気工事施工管理 第一次検定 問題解説集 2026年版』において、多数の誤表記があることが判明いたしました。試験合格を目指し、学習に励まれている皆様に多大なるご迷惑とご不安をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

本件に関しまして、4月27日に第一報をお伝えしておりましたが、すでにご購入いただいた読者の皆様を対象に、修正版（新版）との無償交換を開始いたしました。お手続きの方法など詳細は下記のとおりです。

●今回の無償交換の対象となる皆様について

・全国書店 で購入された方

・Amazonや楽天などのオンライン書店 で購入された方

※地域開発研究所の受検講習会にお申し込みの方、地域開発研究所ホームページでご購入いただいた方には別途ご対応いたしますので、お手続きは不要です。

●交換手続きの方法について

【手順1】

お使いのパソコン、スマートフォン、タブレットで、「『[新版]１級電気工事施工管理 第一次検定 問題解説集2026年版』の送付受付」のページ（下記URL）を開いてください。

送付受付ページ：https://forms.cloud.microsoft/r/gif9KvTLSn(https://forms.cloud.microsoft/r/gif9KvTLSn)

【手順2】

送付受付ページ掲載の【ご案内】をご一読の上、ご住所やお名前などの回答欄にご入力をお願いします。

【手順3】

必須項目にすべて入力していただき、最後に［送信］ボタンをクリックすると回答が送信され、手続きは完了です。

●発送開始日について

新版は5月20日前後の発送を予定しております。

なお、今後の天候不良や配送事情などにより、到着まで日数をいただく場合がございますので、どうぞご了承いただきますようお願いいたします。

●ご質問と回答について

誤りの内容や新版との無償交換の手続き等については、別途ご質問と回答をまとめておりますのでご覧ください。

URL：https://www.ias.or.jp/topic/2026/0507_1534.html(https://www.ias.or.jp/topic/2026/0507_1534.html)

■正誤表の掲載について

URL：https://www.ias.or.jp/shuppan/seigo_chart.html(https://www.ias.or.jp/shuppan/seigo_chart.html)

また、本件への対応として、上記リンク先に旧版の正誤表も掲載しております。

正誤表に掲載されている項目は、新版では修正済みです。

購読者の皆様に多大なるご不便をおかけいたしましたこと，重ねて深くお詫び申し上げます。

今後はより一層の品質管理体制の強化に努め，再発防止を徹底してまいる所存です。

■本件のお問い合わせ先

一般財団法人 地域開発研究所 総務企画部 企画課

kikakuka_r@chiiki-net.com

Tel 03-3235-3605 （平日9：00～17：00）

一般財団法人 地域開発研究所 Webサイト

URL：https://www.ias.or.jp/

名称： 一般財団法人 地域開発研究所

理事長 ： 青柳一郎

設立 ： 1965年4月8日

所在地： 〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル

事業内容 ： 建設技術者の育成、調査研究等に関する業務

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