株式会社平成興業にて「植林ぱちんこ」プロジェクト、植林累計5,000本を突破

株式会社地球のために

株式会社平成興業（本社：茨城県ひたちなか市）が、遊技を通じて環境保全に貢献する取り組み「植林ぱちんこ」において、累計植林本数が5,000本を突破したことをお知らせいたします。

この5,000本は、約2～3ヘクタール規模に相当し、学校の校庭数個分の緑地を新たに生み出す規模です。お客様の遊技体験が、目に見えるかたちで自然環境へ還元されている点が本取り組みの大きな特長です。

本取り組みは、2025年9月にALIVE太田店にて初導入されました。その後、段階的に展開を進め、2026年4月24日をもって運営する全14店舗への導入が完了。これにより、植林活動は今後さらに加速していきます。

■代表取締役 片桐 コメント

「私たち平成興業は、“新しいをもっと、楽しいをずっと。”という企業理念のもと、事業を通じて社会に新しい価値と持続的な楽しさを提供していきたいと考えています。

『植林ぱちんこ』は、お客様の“楽しい時間”がそのまま環境貢献につながる取り組みです。遊びの価値をさらに広げ、未来につながる活動として、今後も継続・発展させてまいります。」

■企業理念と取り組みについて

先が不透明な時代においても、従業員やご来店いただくお客様に、これからの人生により多くの楽しみを感じていただきたいという想いを大切にしています。

事業を通じて新しいことに“もっと”挑戦しながら、従業員とお客様が“ずっと”楽しさを感じられる店舗・企業を目指しています。

また当社は、SDGsやESGの観点からも環境・社会への貢献を重要な経営テーマと位置付けており、「植林ぱちんこ」をはじめとした取り組みを通じて、持続可能な社会の実現に寄与してまいります。

今後は全店展開による相乗効果により、植林本数のさらなる増加が見込まれており、その成長スピードにもぜひご注目ください。

株式会社平成興業はこれからも、エンターテインメントの新しい価値創出と社会貢献の両立に取り組んでまいります。

【植林ぱちんこ 導入会社概要】

会社名：株式会社平成興業

パチンコ店 屋号：ALIVE

本社所在地：茨城県ひたちなか市馬渡2736番地

代表取締役：片桐 真伯

設立：1989年2月

Webサイト：https://www.heisei-hd.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社地球のために

本社所在地：大阪府大阪市北区梅田一丁目3番1号

代表取締役CEO：内藤 勝好

設立：2025年1月

Webサイト：https://shokurin-pachinko.jp/

■ お問い合わせ

株式会社地球のために 広報担当：浦山

メール：contact@chiquu.com

お問い合わせフォーム：https://shokurin-pachinko.jp/contact