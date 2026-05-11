『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』より、アニマル水着Ver.の「ロキシー」グッズを「あみあみ」含む一部流通限定でご案内中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ホビージャパン」より、『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～ ロキシー アニマル水着Ver.』の「BIGタペストリー」「B2タペストリー」「キャンバスアート」「アクリルスタンド」「ラバーデスクマット」「アクリルキーホルダー」「トレーディング缶バッジ BOX」「トレーディングフォトカード BOX」を、現在あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■無職転生II ～異世界行ったら本気だす～ BIGタペストリー ロキシー アニマル水着
□参考価格：各8,800円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：ホビージャパン
【サイズ】約縦1600mm×横700mm
【素材】ポリエステル
【ラインナップ】
ラビットVer. / キャットVer. / カウVer. / シャークVer.
(全4種)
POP UP SHOPの事後通販！『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』のロキシーがアニマル水着に身を包んで登場！
公式描き下ろしのイラストが存在感バツグンのBIGタペストリーになりました！
製品ページはこちら：
●ラビットVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777160&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●キャットVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777161&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●カウVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777162&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●シャークVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777163&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■無職転生II ～異世界行ったら本気だす～ B2タペストリー ロキシー アニマル水着
□参考価格：各4,400円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：ホビージャパン
【サイズ】約縦728mm×横515mm
【素材】ポリエステル
【ラインナップ】
ラビットVer. / キャットVer. / カウVer. / シャークVer.
(全4種)
POP UP SHOPの事後通販！『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』のロキシーがアニマル水着に身を包んで登場！
公式描き下ろしのイラストがB2タペストリーになりました！
製品ページはこちら：
●ラビットVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777164&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●キャットVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777165&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●カウVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777166&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●シャークVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777167&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■無職転生II ～異世界行ったら本気だす～ キャンバスアート ロキシー アニマル水着
□参考価格：各3,850円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：ホビージャパン
【サイズ】F3号(約縦273mm×横220mm)
【素材】天然木(桐)、PE、PP、レーヨン、鉄
【ラインナップ】
ラビットVer. / キャットVer. / カウVer. / シャークVer.
(全4種)
POP UP SHOPの事後通販！『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』のロキシーがアニマル水着に身を包んで登場！
公式描き下ろしのイラストがキャンバスアートになりました！
製品ページはこちら：
●ラビットVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777168&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●キャットVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777169&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●カウVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777170&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●シャークVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777171&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■無職転生II ～異世界行ったら本気だす～ アクリルスタンド ロキシー アニマル水着
□参考価格：各1,980円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：ホビージャパン
【サイズ】約縦158mm×横100mm以内
【素材】アクリル
【ラインナップ】
ラビットVer. / キャットVer. / カウVer. / シャークVer.
(全4種)
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公式描き下ろしのイラストがアクリルスタンドになりました！
製品ページはこちら：
●ラビットVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777172&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●キャットVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777173&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●カウVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777174&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●シャークVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777175&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■無職転生II ～異世界行ったら本気だす～ラバーデスクマット ロキシー アニマル水着Ver.
□参考価格：3,850円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：ホビージャパン
【サイズ】約縦350mm×横600mm
【素材】ポリエステル、ゴム
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公式描き下ろしのイラストがラバーデスクマットになりました！
製品ページはこちら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777176&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■無職転生II ～異世界行ったら本気だす～ アクリルキーホルダー ロキシー アニマル水着
□参考価格：各990円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：ホビージャパン
【サイズ】約縦70mm×横64mm以内
【素材】アクリル、鉄合金
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公式描き下ろしのイラストがアクリルキーホルダーになりました！
製品ページはこちら：
●ラビットVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777177&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●キャットVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777178&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●カウVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777179&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●シャークVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777180&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■無職転生II ～異世界行ったら本気だす～ トレーディング缶バッジ ロキシー アニマル水着 全8種 BOX
□参考価格：4,400円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：ホビージャパン
【サイズ】約直径57mm
【素材】ブリキ、紙、PP
1BOX購入で全8種揃います。
公式描き下ろしのイラストが缶バッジになりました！
製品ページはこちら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777181&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■無職転生II ～異世界行ったら本気だす～ トレーディングフォトカード ロキシー アニマル水着 全8種 BOX
□参考価格：3,520円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：ホビージャパン
【サイズ】約縦86mm×横54mm
【素材】紙、PP
1BOX購入で全8種揃います。
POP UP SHOPの事後通販！『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』のロキシーがアニマル水着に身を包んで登場！
公式描き下ろしのイラストがトレーディングフォトカードになりました！
製品ページはこちら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04777182&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※各商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
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(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生II」製作委員会
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