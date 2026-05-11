【新商品】いつもの靴に入れるだけ！インソールシリーズに「美脚先生」が新登場！特許取得技術で足元から整える。悩みや目的に合わせて選べる2タイプ展開へ。

株式会社愛しとーと新商品「美脚先生」既存人気商品「体幹先生」

■ 開発の背景：創業の原点「足の大切さ」を形に

株式会社愛しとーと（福岡県那珂川市、代表・岩本初恵）の歩みは、今や代名詞となったコラーゲンゼリーではなく、一足の「ストッキング」から始まりました。

背景にあるのは、代表・岩本初恵が亡き父より授かった「足は第二の心臓」「人は足から衰える」という教えです。歩くこと、そして足を労わることの大切さを説いたこの言葉は、今も弊社の製品づくりの根幹に流れています。

代表の岩本自身、65歳を迎えた現在もひざの痛みを抱えることなく、すらりとした健やかな脚を維持しており、まさに「足元からの健康」を体現しています。「いくつになっても自分の足で元気に、美しく歩いてほしい」という、創業時からの変わらぬ願いを具現化したのが、今回の新商品「美脚先生」です。

岩本初恵代表

■愛しとーと インソールシリーズ「2つの重要ポイント」

本シリーズは、足のプロ（※インソールマイスター 那須友和先生）が推奨する安心の日本製です。靴に入れるだけで、以下の2つのアプローチから快適な歩行をサポートします。

※インソールマイスター：インソールの作成や指導に関する専門資格を持つ人

Point 1：足のアーチを支え、体を安定させる

・快適な立ち姿を意識した設計: 土踏まずとかかとを支え、立ち姿勢をサポートします。 ・足指をしっかり使う: 足指を意識しやすい設計により、全身バランスを整える歩行の意識が高まります。

Point 2：正しい歩行姿勢を意識させる

・地面を掴む力: 前足部への刺激により小指まで使ってバランスよく地面を掴めるよう導きます。

・自然な美姿勢: 足指がしっかり使えるようになることで快適な歩行をサポートします。

■商品ラインナップ：選べる2つのタイプ

1. 新登場・数量限定「美脚先生」（美脚特化タイプ）

「足元から整え、美脚を意識した設計」をコンセプトにした最新モデルです。

・「点」の刺激で足裏を刺激する独自設計: 土踏まずをあえて「点」で刺激するオリジナル設計を採用。美脚のカギとなる筋肉を使い、軽やかで美しい歩行をサポートします。

・トータルサポート: 姿勢、体幹、そして歩き方までトータルにサポートします。

2.「体幹先生」（歩行時の衝撃を和らげるタイプ）

「全身のバランスをサポートし、毎日の動きを楽にすること」に特化した、足元から歩行を助けるタイプです。

・衝撃吸収と分散: 靴に入れるだけで足裏の負担を分散・吸収し、足裏の衝撃を和らげます。

■商品の利便性

・どなたでも使えます！

女性だけでなく、成長途中のお子様や、姿勢でお悩みの男性もお使いいただけます。

・いつもの靴に敷くだけ

運動靴やウォーキングシューズ、かかとのある靴ならなんでも入れるだけで装着完了です。

・サイズ調整OK

自分の足のサイズに合わせてハサミなどでカットできるので、足が小さい方にもピッタリフィットし

ます。

■商品概要

・通常価格: 各9,000円（税込）

・組み合わせ自由のおまとめセット: 3足セット：25,000円（税込） 通常より2,000円お得で、サイズや種類の組み合わせも自由です。

・サイズ展開: 23cm / 24cm / 25cm / 27cm目安（27cmは体幹先生のみ）

・販売: 公式サイト

https://aishitoto.co.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&swrd=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%AB(https://aishitoto.co.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&swrd=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%AB)