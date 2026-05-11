セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『【ジョブ型×昇給設計】（30分で解説）昇給を実現するジョブ型人事制度』セミナーを2026年6月12日（金）14:00～14:30に開催することをお知らせいたします。

概要



近年、労働市場の流動化や働き手の価値観の変化、年功的処遇の限界などを背景に、ジョブ型人事制度を導入・検討する企業が増加しています。この流れは今後も加速していくことが予想されます。一方で、

「ジョブ型とは具体的に何が変わるのか」

「日本企業に本当に適用できるのか」

といった疑問や不安の声を、経営層や現場社員から受けている人事担当者様も多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、ジョブ型人事制度の基本的な考え方から、設計の進め方、そして日本企業に適した導入パターンまでを30分でコンパクトに解説します。

特に、「昇給のあるジョブ型」をテーマに、成果や役割に応じた処遇をどのように制度として設計・運用していくのか、実務視点でご紹介します。

これから人事制度改定を検討されている方や、ジョブ型人事制度について体系的に理解したい方にとって、導入検討の第一歩となる内容です。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202606121/

プログラム



1．今ジョブ型人事制度が求められている背景

・ 成果主義の進展

・ コロナショックで働き方が変わる

・ 同一労働同一賃金の後押し



2. ジョブ型人事制度の設計手順

・ ジョブ型人事導入の流れ

・ 【１.職務記述書】職務の洗い出し

・ 【１.職務記述書】職務記述書作成の注意点

・ 【１.職務記述書】職務記述書の作成例

・ 【２.ジョブサイズ】職務の点数化

・ 【２.ジョブサイズ】職務評価表サンプル

・ 【３.等級】ジョブサイズから等級化までのイメージ

・ 【４.給与テーブル】職務給による給与テーブル作成

・ 【４.給与テーブル】職務給における昇給設計



3.日本企業に適したジョブ型事例

・ 自社でジョブ型を採用可能か？

・ 脱メンバーシップとしての形

・ 日本企業にジョブ型を適用する3つのパターン

・ 役割型の人事制度

・ ハイブリッド型の人事制度

・ ジョブ型へのソフトランディング



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年6月12日（金）14:00～14:30

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202606121/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

佐藤 宏紀

大学院修了後、大手建設会社のキャリアを経てセレクションアンドバリエーションに参画。人事制度設計を通して“従業員のエンゲージメント”を高め、企業の持続的成長に貢献していきたいという思いから入社。入社後は生命保険会社などの人事制度改定プロジェクトに従事し、制度設計や分析業務に取り組んでいる。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/