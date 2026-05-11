『ラブライブ！』シリーズ15周年を記念し、「高坂穂乃果」「南 ことり」「園田海未」が『僕たちはひとつの光』の衣装でフィギュア化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KADOKAWA」より、「KDcolle『ラブライブ！』僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア」の「高坂穂乃果」「南 ことり」「園田海未」を、現在あみあみ含む一部流通限定で、それぞれご案内中です。あみあみ限定特典「ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)」付きも、予約受付中です。



製品ページはこちら：

●KDcolle『ラブライブ！』 高坂穂乃果 僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200075&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●KDcolle『ラブライブ！』 南 ことり 僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200077&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●KDcolle『ラブライブ！』 園田海未 僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200079&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■KDcolle『ラブライブ！』僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：各11,000円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：KADOKAWA

【サイズ】

[高坂穂乃果] 本体全高：約160mm(ノンスケール)

[南 ことり・園田海未] 本体全高：約165mm(ノンスケール)

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作・彩色：松田モデル(ふんどし)

企画・制作：KDcolle(KADOKAWAコレクション)

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。



≪あみあみ限定特典≫

・ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)

製品ページはこちら：

●KDcolle『ラブライブ！』 高坂穂乃果 僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200075&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

製品ページはこちら：

●KDcolle『ラブライブ！』 南 ことり 僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200077&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

製品ページはこちら：

●KDcolle『ラブライブ！』 園田海未 僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200079&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

「飾りやすさ」と「ハイクオリティ」を両立したノンスケールフィギュアがKDcolle(KADOKAWAコレクション)より始動！



場所を選ばないサイズ感でありながら、レベルの高い造形、精細な彩色を再現！！

第一弾として『ラブライブ！』より高坂穂乃果、南 ことり、園田海未が登場！



シリーズ15周年を記念し、人気楽曲『僕たちはひとつの光』の衣装で立体化。TCG用に描き下ろされたイラストをモチーフに、全高約160mm～165mmの小サイズながら、丁寧な造形で魅力的に再現。台座はメンバーカラーでデザインしています。

※各製品の販売期間は2026年5月20日(水) 23時59分までとなります。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)2013 プロジェクトラブライブ！

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)