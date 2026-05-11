『ラブライブ！』シリーズ15周年を記念し、「高坂穂乃果」「南 ことり」「園田海未」が『僕たちはひとつの光』の衣装でフィギュア化。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KADOKAWA」より、「KDcolle『ラブライブ！』僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア」の「高坂穂乃果」「南 ことり」「園田海未」を、現在あみあみ含む一部流通限定で、それぞれご案内中です。あみあみ限定特典「ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)」付きも、予約受付中です。



製品ページはこちら：


●KDcolle『ラブライブ！』 高坂穂乃果 僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200075&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


●KDcolle『ラブライブ！』 南 ことり 僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200077&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


●KDcolle『ラブライブ！』 園田海未 僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200079&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■KDcolle『ラブライブ！』僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：各11,000円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：KADOKAWA


【サイズ】


[高坂穂乃果] 本体全高：約160mm(ノンスケール)


[南 ことり・園田海未] 本体全高：約165mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作・彩色：松田モデル(ふんどし)


企画・制作：KDcolle(KADOKAWAコレクション)



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。



≪あみあみ限定特典≫


・ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)



製品ページはこちら：


●KDcolle『ラブライブ！』 高坂穂乃果 僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200075&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)












製品ページはこちら：


●KDcolle『ラブライブ！』 南 ことり 僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200077&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)












製品ページはこちら：


●KDcolle『ラブライブ！』 園田海未 僕たちはひとつの光ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200079&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)












「飾りやすさ」と「ハイクオリティ」を両立したノンスケールフィギュアがKDcolle(KADOKAWAコレクション)より始動！



場所を選ばないサイズ感でありながら、レベルの高い造形、精細な彩色を再現！！


第一弾として『ラブライブ！』より高坂穂乃果、南 ことり、園田海未が登場！



シリーズ15周年を記念し、人気楽曲『僕たちはひとつの光』の衣装で立体化。TCG用に描き下ろされたイラストをモチーフに、全高約160mm～165mmの小サイズながら、丁寧な造形で魅力的に再現。台座はメンバーカラーでデザインしています。



※各製品の販売期間は2026年5月20日(水) 23時59分までとなります。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。


※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)2013 プロジェクトラブライブ！



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)