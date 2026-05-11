PALIT、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5080 Infinity 3シリーズグラフィックカードを発表

Palit Microsystems Ltd.

「絶対的なブラック。ステルスなパフォーマンス」

PALIT Microsystems Ltd. は、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5080 Infinity 3シリーズグラフィックカードを新たに発売いたします。「シンプルさと目的のある性能」という哲学に基づいて設計されたInfinity 3シリーズは、オールブラック仕上げにより、確かで信頼性の高いGPUパフォーマンスを実現します。

デザインについて

デザインについてInfinity 3シリーズは、清潔感のあるオールブラックのアイデンティティを基盤とし、その中心には無限（∞）のシンボルが刻まれています。これは単なる視覚的なマークではなく、滑らかで連続する空気の流れを象徴し、ユーザーが制限なくゲームや創作活動を楽しめる環境を提供できることを約束します。モノクロームのトーンはあらゆるビルドスタイルに調和し、洗練されたダークな存在感を好む方にとって、自然な選択となります。

- オールブラックフィニッシュ：純粋なブラックシュラウドによる力強い存在感で、あらゆるビルドスタイルに違和感なくフィット。時代を超え、視覚的ノイズのないタイムレスデザインを実現します。- インフィニティシンボル（∞）：空気を自然に導く滑らかな輪郭を表現し、フォルムと機能が相互に強化された設計思想を象徴します。

放熱構造について

外装の下には、コンポジットヒートパイプとTurboFan 4.0を搭載した洗練されたトリプルファン冷却システムを内蔵。これにより、温度と騒音を大幅に低減します。

- コンポジットヒートパイプ：焼結粉末と溝付きチャネルを組み合わせる、冷媒の円滑かつ安定した循環を可能にしました。従来の設計に比べ最大32%の効率向上を実現し、迅速に熱をフィンアレイに移動させます。- TurboFan 4.0：ジェットエンジンの空力構造から着想を得たデザインを採用。各ブレードにはエアフローを安定させるウィングレットと、抵抗と騒音を低減するバック溝形状を採用。これにより、冷却性能と静粛性を総合的に33%向上させ、滑らかに、静音にヒートシンクへエアフローを送り届けます。

Infinity 3 シリーズは、異なるパフォーマンス要件に対応するため、2 つのSKUで登場します：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80599/table/24_1_c5f72bc3e7c0d6555e031ba583807085.jpg?v=202605110851 ]

ニュースリリース https://www.palit.com/enews/products/50_Series/5080_Infinity3/index_jp.php

高解像度写真のダウンロードはこちら https://drive.google.com/drive/folders/10u0RV0WdHCVRDE5Ubfhtr8T5BmP3bMST?usp=sharing

Palitについて

Palit Microsysytems Ltd.は1988年に創業しました。 以来、 安定性と品質に優れ、 革新的な電子製品を作り続けてきました。 トップクラスのPCコンポーネント製造者として、 Palitはハイエンドからエントリーまで、 安定性や品質に妥協することのないグラフィックスカードを全世界で展開し続けてきております。 本社を台湾に構え、 ロジスティクスセンターを香港、 工場を中国に置くほか、 ドイツにも支社を展開しており、 グローバルレベルでの開発と、 ワールドワイドの販売網で、 消費者に優れた製品をお届けすることをお約束いたします。

連絡先

Website: https://www.palit.com/palit/index.php?lang=jp

e-mail: support@palit.com