【アルマーニ / リストランテ】「ARMANI/RISTORANTE」 x 「MANO」4 Hands Dinner

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社ARMANI/RISTORANTE エグゼクティブシェフ ブルノ・昼間、MANO 西本 竜一 シェフ

「ARMANI/RISTORANTE（アルマーニ / リストランテ）」は、2026年6月17日（水）、軽井沢のレストラン「MANO」を率いる西本 竜一 シェフを迎え、エグゼクティブシェフ ブルノ・昼間との一夜限りの4 Hands Dinnerを開催いたします。

本ディナーは、日本各地の食文化と向き合い、その土地に根づく思考や美意識、そして生産者との関係性をアルマーニの哲学と料理で表現するプロジェクト「47 Roots」の一環として実施いたします。本プロジェクトは、3月にスタートした第一章の愛媛県に続き、第二章では6月より長野県をテーマに展開されます。



シェフ自ら現地を訪れ、生産者との信頼関係のもとに素材と向き合いながら、土地に根ざした食の在り方を探求する「47 Roots」のアプローチは、軽井沢を拠点とする「MANO」西本シェフの哲学とも深く通じています。

日本国内のスペイン料理店で研鑽を積み、20代前半にスペインへ渡った西本シェフは、現地で薪火を用いた調理法に出会い、素材本来の力を引き出すシンプルなスタイルに魅力を見出し、そのアプローチを自身の軸として確立しました。帰国後は長野県へ移住し、豊かな自然がもたらす山の恵みや四季の移ろい、そして火という根源的な要素を取り入れながら、素材の個性を生かした多様な表現を追求しています。

森と火を軸に自然と対話するように料理を構築する西本シェフと、素材の純度と調和を追求し、伝統的なイタリアンを洗練された一皿へと昇華させるブルノ・昼間。スペインで培われた感性を背景に、素材の本質に向き合うという共通の哲学のもと、それぞれの視点から長野の食材を解釈し、互いの感性を交差させながら、一期一会のコースを創り上げます。

土地と向き合うことで見えてくる新たな価値と、そこから生まれる驚き。長野の食材がどのように昇華され、新たな表情を見せるのか。一夜限りの特別なひとときを、どうぞご期待ください。

「ARMANI/RISTORANTE」 x 「MANO」

4 Hands Dinner

開催日：2026年6月17日（水）

開催時間：18:00, 18:30, 19:00

価格：ペアリング付きディナー45,000円(税サ込み)

開催場所：ARMANI/RISTORANTE (アルマーニ / リストランテ)

東京都中央区銀座5-5-4 アルマーニ / 銀座タワー 10階&11階

TEL: 03-6274-7005 ＊ご予約はお電話にて承ります。

オフィシャルサイト：https://www.armani.com/ja-jp/experience/armani-restaurant/armani-ristorante-tokyo-ginza

ARMANI/RISTORANTE（アルマーニ / リストランテ）”47 Roots” について

3月17日（火）より始動した、アルマーニの哲学 “Timeless Thoughts” を料理で綴り、日本47都道府県を巡る 新プロジェクト。

ジョルジオ アルマーニは、無駄を省いて必要なものだけを選び抜き、その美しさを丁寧に整えることで、時代を超える価値を生み出してきました。「47 Roots」は、ブランドの真髄であるその哲学を、日本の47都道府県がもつ、本質的な魅力と掛け合わせ、新たな価値を創造するプロジェクトです。時を超えて愛される、その土地の食材と食文化を再解釈し、生産者への敬意と愛情を込めて、伝統的なイタリアンと調和させながら、シンプルでエレガントな逸品へと昇華させます。