ただ摘むだけじゃない！千葉・富里の“過ごす観光農園”「mokki」で楽しむ、ゆったりブルーベリー体験

株式会社ティール

「ブルーベリー狩りを、もっとゆったり楽しんでほしい。」



千葉県富里市の観光農園「富里ブルーベリーファームmokki（モッキ）」は、2026年6月6日（土）に今シーズンの営業を開始します。

mokkiが大切にしているのは、ただ果実を摘むだけではなく、園内で過ごす時間そのものを楽しんでいただくこと。

摘みたてのブルーベリーを日陰の休憩スペースでゆっくり味わったり、農園カフェでコールドスイーツやこだわりの焼き菓子を楽しんだり。

時間に追われず、それぞれのお客様が自分のペースで自由に過ごせることも、mokkiならではの魅力です。

“過ごす観光農園”という、mokkiらしいブルーベリー体験

mokkiは、約50品種・1,000本以上のブルーベリーを栽培する夏季限定の観光農園です。

ブルーベリー狩りは時間無制限。

さらに、園内とカフェは自由に行き来できるため、摘み取りの途中で休憩したり、カフェで涼んだりしながら、時間を気にせず楽しんでいただけます。

ご家族での来園はもちろん、ご夫婦やカップル、友人同士でも、それぞれのペースでゆったり過ごせる農園を目指しています。

日陰の休憩スペースと農園カフェで、暑い時期でも過ごしやすく

2026シーズンは、前年ご好評いただいた休憩エリアをさらに拡張。

園内には屋根付きの大型休憩スペースを整備し、テーブルや椅子を設置しています。

摘み取りの合間にひと休みしたり、摘み取ったブルーベリーをテーブルでゆっくり味わったり。

暑い時期でも、無理なくゆったり過ごせる空間づくりを進めています。

また、農園には冷房完備のカフェも併設。

ブルーベリー狩りを楽しみながら、カフェで涼んだり、冷たいスイーツを味わったりすることができます。

園内は防草シートを敷き、清潔感のある環境を維持しています。

サンダルやラフな服装でも過ごしやすい園内です。

約50品種のブルーベリーを食べ比べ

mokkiでは、ハイブッシュ系・ラビットアイ系を中心に、約50品種のブルーベリーを栽培しています。

ブルーベリーは、品種や旬を迎えるタイミングによって、大きさや甘み、酸味、香りが少しずつ異なります。

訪れる時期ごとに味わいが変わるため、その日の旬の品種を食べ比べながら、自分好みのブルーベリーを探すことも楽しみのひとつです。

生育状況にもよりますが、来園時には10品種以上を食べ比べていただけます。

なかには、500円玉ほどの大粒ブルーベリーに出会えることも。

mokkiでは、そんな特別な一粒を「ラッキーベリー」と呼んでいます。

味や大きさの違いを感じながら、摘み取りを楽しんでいただけます。

カフェでは、ブルーベリーを使ったコールドスイーツや焼き菓子も

農園併設のカフェでは、ブルーベリーを使ったコールドスイーツや焼き菓子を提供しています。

人気のふわふわかき氷をはじめ、濃厚なブルーベリースムージー、昨年7月に登場して好評だった「ナッツとベリーのミルクフラッペ」など、暑い季節に楽しみたいメニューを用意しています。

焼き菓子では、スコーンやマフィン、富里産にんじんを使ったキャロットケーキなどを販売予定です。

2026シーズンは、焼き菓子の新作も登場予定です。

小さなお子様連れや、わんちゃん連れでも過ごしやすく

mokkiでは、小さなお子様連れや、わんちゃん連れのお客様にも過ごしやすいよう、設備や貸し出し備品を用意しています。

カフェ内には計3つのトイレを備えており、広めの女性トイレでは、貸し出し用のおむつ替え台も利用できます。

また、中型犬まで同伴可能としており、ペットカートの貸し出しにも対応しています。

わんちゃんと一緒に、屋外休憩スペースを利用しながらブルーベリー狩りを楽しめます。

※店舗内はわんちゃん同伴不可のため、屋外休憩スペースをご利用ください。

営業概要

■営業期間

ブルーベリー狩り：2026年6月6日（土）～8月11日（火）

カフェ：2026年6月6日（土）～8月31日（月）

■営業日

金曜・土曜・日曜・月曜・祝日

※6月8日（月）は臨時休業

■内容

ブルーベリー狩り、農園カフェ

■公式サイト

https://blueberry-mokki.com/

■Instagram

https://www.instagram.com/tomisatomokki/

（@tomisatomokki）

メディア関係者の皆さまへ

富里ブルーベリーファームmokki（モッキ）は、「ブルーベリー狩りを、ゆったり楽しめる農園に」という想いから、ブルーベリー狩りとカフェ、休憩スペースを組み合わせた観光農園づくりを進めています。

取材時には、屋根付きの休憩スペース、約50品種のブルーベリー、10品種以上の食べ比べ、農園カフェのかき氷・スムージー・フラッペ・焼き菓子など、写真や映像で伝えやすい場面を撮影いただけます。

取材・撮影のご相談を歓迎しております。

営業日に限らず、可能な範囲で日程を調整いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

富里ブルーベリーファームmokkiのカフェ外観とオーナー夫婦

お問い合わせ窓口

株式会社ティール

富里ブルーベリーファームmokki（モッキ）

代表：堀江 貴裕

TEL：070-8541-5369

MAIL：blueberryfarm@tomisato-mokki.com

所在地：千葉県富里市七栄199-240

公式サイト：https://blueberry-mokki.com/