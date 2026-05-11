ただ摘むだけじゃない！千葉・富里の“過ごす観光農園”「mokki」で楽しむ、ゆったりブルーベリー体験
「ブルーベリー狩りを、もっとゆったり楽しんでほしい。」
千葉県富里市の観光農園「富里ブルーベリーファームmokki（モッキ）」は、2026年6月6日（土）に今シーズンの営業を開始します。
mokkiが大切にしているのは、ただ果実を摘むだけではなく、園内で過ごす時間そのものを楽しんでいただくこと。
摘みたてのブルーベリーを日陰の休憩スペースでゆっくり味わったり、農園カフェでコールドスイーツやこだわりの焼き菓子を楽しんだり。
時間に追われず、それぞれのお客様が自分のペースで自由に過ごせることも、mokkiならではの魅力です。
“過ごす観光農園”という、mokkiらしいブルーベリー体験
mokkiは、約50品種・1,000本以上のブルーベリーを栽培する夏季限定の観光農園です。
ブルーベリー狩りは時間無制限。
さらに、園内とカフェは自由に行き来できるため、摘み取りの途中で休憩したり、カフェで涼んだりしながら、時間を気にせず楽しんでいただけます。
ご家族での来園はもちろん、ご夫婦やカップル、友人同士でも、それぞれのペースでゆったり過ごせる農園を目指しています。
日陰の休憩スペースと農園カフェで、暑い時期でも過ごしやすく
2026シーズンは、前年ご好評いただいた休憩エリアをさらに拡張。
園内には屋根付きの大型休憩スペースを整備し、テーブルや椅子を設置しています。
摘み取りの合間にひと休みしたり、摘み取ったブルーベリーをテーブルでゆっくり味わったり。
暑い時期でも、無理なくゆったり過ごせる空間づくりを進めています。
また、農園には冷房完備のカフェも併設。
ブルーベリー狩りを楽しみながら、カフェで涼んだり、冷たいスイーツを味わったりすることができます。
園内は防草シートを敷き、清潔感のある環境を維持しています。
サンダルやラフな服装でも過ごしやすい園内です。
約50品種のブルーベリーを食べ比べ
mokkiでは、ハイブッシュ系・ラビットアイ系を中心に、約50品種のブルーベリーを栽培しています。
ブルーベリーは、品種や旬を迎えるタイミングによって、大きさや甘み、酸味、香りが少しずつ異なります。
訪れる時期ごとに味わいが変わるため、その日の旬の品種を食べ比べながら、自分好みのブルーベリーを探すことも楽しみのひとつです。
生育状況にもよりますが、来園時には10品種以上を食べ比べていただけます。
なかには、500円玉ほどの大粒ブルーベリーに出会えることも。
mokkiでは、そんな特別な一粒を「ラッキーベリー」と呼んでいます。
味や大きさの違いを感じながら、摘み取りを楽しんでいただけます。
カフェでは、ブルーベリーを使ったコールドスイーツや焼き菓子も
農園併設のカフェでは、ブルーベリーを使ったコールドスイーツや焼き菓子を提供しています。
人気のふわふわかき氷をはじめ、濃厚なブルーベリースムージー、昨年7月に登場して好評だった「ナッツとベリーのミルクフラッペ」など、暑い季節に楽しみたいメニューを用意しています。
焼き菓子では、スコーンやマフィン、富里産にんじんを使ったキャロットケーキなどを販売予定です。
2026シーズンは、焼き菓子の新作も登場予定です。
小さなお子様連れや、わんちゃん連れでも過ごしやすく
mokkiでは、小さなお子様連れや、わんちゃん連れのお客様にも過ごしやすいよう、設備や貸し出し備品を用意しています。
カフェ内には計3つのトイレを備えており、広めの女性トイレでは、貸し出し用のおむつ替え台も利用できます。
また、中型犬まで同伴可能としており、ペットカートの貸し出しにも対応しています。
わんちゃんと一緒に、屋外休憩スペースを利用しながらブルーベリー狩りを楽しめます。
※店舗内はわんちゃん同伴不可のため、屋外休憩スペースをご利用ください。
営業概要
■営業期間
ブルーベリー狩り：2026年6月6日（土）～8月11日（火）
カフェ：2026年6月6日（土）～8月31日（月）
■営業日
金曜・土曜・日曜・月曜・祝日
※6月8日（月）は臨時休業
■内容
ブルーベリー狩り、農園カフェ
■公式サイト
https://blueberry-mokki.com/
https://www.instagram.com/tomisatomokki/
（@tomisatomokki）
メディア関係者の皆さまへ
富里ブルーベリーファームmokki（モッキ）は、「ブルーベリー狩りを、ゆったり楽しめる農園に」という想いから、ブルーベリー狩りとカフェ、休憩スペースを組み合わせた観光農園づくりを進めています。
取材時には、屋根付きの休憩スペース、約50品種のブルーベリー、10品種以上の食べ比べ、農園カフェのかき氷・スムージー・フラッペ・焼き菓子など、写真や映像で伝えやすい場面を撮影いただけます。
取材・撮影のご相談を歓迎しております。
営業日に限らず、可能な範囲で日程を調整いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
富里ブルーベリーファームmokkiのカフェ外観とオーナー夫婦
お問い合わせ窓口
株式会社ティール
富里ブルーベリーファームmokki（モッキ）
代表：堀江 貴裕
TEL：070-8541-5369
MAIL：blueberryfarm@tomisato-mokki.com
所在地：千葉県富里市七栄199-240
公式サイト：https://blueberry-mokki.com/