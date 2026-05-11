5/17（日）は第53回神戸まつり！シン会場・TOTTEIはイベント三昧TOTTEI PARKではダンスパフォーマンスやニュースポーツ体験神戸まつり初のデジタルスタンプラリーも！

株式会社One Bright KOBE

神戸ウォーターフロントで開業1周年を迎えた「TOTTEI（トッテイ）」が、第53回「神戸まつり」の公式会場として今年初めて加わります。

運営を担う株式会社One Bright KOBEは、「GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸、以下アリーナ）/TOTTEI（トッテイ）」を基点とした新たなにぎわいづくりを推進しており、本おまつりではダンスステージやニュースポーツ体験など、幅広い世代が楽しめるコンテンツを展開します。

さらに、神戸まつり初の試みとして「TOTTEI KOBE公式アプリ」を活用したデジタルスタンプラリーを実施。TOTTEI来場特典で、先着600名にドリンクをプレゼントするほか、おまつり会場2か所以上に立ち寄ると抽選でアリーナのバックヤードツアーや「神戸ストークス」の限定グッズなどがあたります。

今回より新しいパレードルートとなる京町筋とあわせて、各会場を周遊してお楽しみください。

【イベント内容】

1. TOTTEI PARK：開放的なウォーターフロントで楽しむ観覧＆体験イベント

１.ダンスハーバー：270度海に囲まれた絶好のロケーションでパフォーマンス

海に囲まれた開放感あふれる「TOTTEI PARK」を舞台に、キッズダンスやチアダンスなどのステージを開催。躍動感あふれるパフォーマンスで、おまつりを熱く盛り上げます。

２.ニュースポーツ＆伝統芸能体験：芝生エリアとホールで多彩なアクティビティ

芝生エリア：

モルックやフライングディスク、ダブルダッチやダンス体験など、誰もが気軽に楽しめるニュースポーツコーナーが登場します。

ホール（緑の丘）：

神楽や能楽といった日本の伝統芸能を体験できるワークショップを実施します。

３.グルメ＆ピクニック：全店舗でテイクアウトメニューを提供

TOTTEI内の全ての飲食店やキッチンカーで、おまつりにぴったりのテイクアウトメニューをご用意。神戸ウォーターフロントをパノラマビューで見渡せる「緑の丘」で、ピクニック気分を満喫いただけます。

2. 神戸まつり初開催！おまつり会場を周遊して楽しむデジタルスタンプラリー

神戸まつりのスポットを楽しみながら巡る、デジタルスタンプラリーを初開催。「TOTTEI KOBE公式アプリ」をダウンロードして、「こども本の森」や「TOTTEI」などの対象スポットに2か所以上立ち寄った方を対象に抽選でプレゼント！詳細はアプリやメールマガジンなどでご案内します。事前にアプリをダウンロードしてご準備ください。

【スタンプラリー参加特典】

神戸まつりの各会場を2か所以上まわってチェックインすると抽選でプレゼント！

１. 【抽選】アリーナ バックヤードツアーご招待（3組6名様）

普段は立ち入ることのできないバックヤードをはじめアリーナの魅力を余すことなく体感できるツアーにご招待。あの選手やアーティスト達も通った楽屋ルートなどもご案内します。イベント前の会場下見にもおすすめです。

ツアー開催日時：

2026年6月1日（月）17:00～18:00（予定）

抽選応募方法：

スタンプラリーで2か所以上チェックイン達成後、アプリHOME画面のバナーよりアンケートに回答すると応募完了です。

２. 【その場で当たる！】神戸ストークス オリジナルグッズなどの抽選会

各会場2か所以上を回ってチェックイン後、TOTTEI特設ブースで提示すると、抽選で神戸ストークスのオリジナルグッズなどがその場で当たります。

抽選日時：5月17日(日) 11:00～16:30（賞品がなくなり次第終了）

３.【その場でもらえる！】TOTTEI来場者特典 ドリンクをプレゼント（先着600名）

TOTTEIでチェックインして獲得したクーポンを特設ブースで提示するだけ！

配布時間：5月17日(日) 11:00～16:30（先着順、なくなり次第終了）

3. 「まちなかパフォーマンス」をTOTTEI会場でも開催

TOTTEI WEST CORRIDORでは「KOBEまちなかパフォーマンス」登録アーティストによるパフォーマンスも。海風を感じながら心地よいライブをお楽しみください。

ライブスケジュール：https://www.totteikobe.jp/event/article/26443

【イベント概要】

名 称 ：第53回神戸まつり

開催日時：2026年5月17日（日）11:00～16:30

主 催 ：神戸市民祭協会

公式Web：https://kobe-matsuri.com/event

チラシ ：https://kobe-matsuri.com/download/kobe-matsuri2026-flyer

協 力 ：株式会社One Bright KOBE

同日開催！神戸ストークス B2優勝をかけたプレーオフファイナル＜Game2＞

神戸ストークス・B2優勝をかけた熱い戦い。「共に頂へ」

5月17日（日）14:05 試合開始

詳細はこちら https://www.storks.jp/lp/game_20260516_20260517/