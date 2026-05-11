【GR×ぴよりん】GRをイメージした2種のコラボぴよりん＆コラボグッズが登場！
ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）のオリジナルスイーツ「ぴよりん」は、トヨタ自動車が協賛するFIA世界ラリー選手権（WRC）の日本ラウンド開催を記念し、「GAZOO Racing（以下、GR）」と初めてコラボレーションいたします。
愛知県を拠点に親しまれてきた「ぴよりん」と、同じ愛知から世界に挑戦を続けるGR。
それぞれが歩んできた道は異なりながらも、地域への想いやものづくりの姿勢が重なり、夢のコラボレーションが実現しました。
本企画では、GRをイメージした2種類の特別なぴよりんを、「ぴよりんshop」および、ミッドランドスクエア内トヨタ自動車ショールームにて、2026年5月16日（土）から期間限定で販売いたします。
またあわせて、「ぴよりん」とGRのコラボビジュアルを楽しめる「アクリルスタンド（カプセルトイ）」が、ミッドランドスクエア内トヨタ自動車ショールームなどで販売されます。
＜参照＞
GRプレスリリース：https://toyotagazooracing.com/jp/pressrelease/2026/0511-02/
◆GRの世界観を表現した、赤と黒の「GRラリーぴよりん」
ラリードライバーとコ・ドライバーをモチーフに、GRのブランドカラーである赤と黒をまとった、2種類のコラボ限定ぴよりん。
「ぴよりんshop」での単品販売のほか、ミッドランドスクエア内のトヨタ自動車ショールームでは、2種類をセットにし、ラリーをモチーフにしたオリジナルデザインのパッケージで「GRラリーぴよりん おでかけセット」として販売されます。
「GRラリー ドライバーぴよりん（赤）」
名古屋コーチンの卵を使った濃厚なプリンをフランボワーズ味のババロアで包み、真っ赤なクラムをまとわせました。前面にはステアリングをデザインしたチョコレートを添えています。
GRラリードライバーぴよりん
GRラリードライバーぴよりん断面
「GRラリー コ・ドライバーぴよりん（黒）」
名古屋コーチンの卵を使った濃厚なプリンを竹炭入りのチョコレート味のババロアで包み、真っ黒なクラムをまとわせました。前面にはペースノートをデザインしたチョコレートを添えています。
GRラリー コ・ドライバーぴよりん
GRラリー コ・ドライバーぴよりん断面
販売情報＜単品＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/188_1_7942f0e545c00449b6c6f3f792d8b880.jpg?v=202605110251 ]
【販売店舗】
ぴよりんshop
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/188_2_bede09668ceda5094324b754c6456e47.jpg?v=202605110251 ]
ぴよりんshopアトリエ店
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/188_3_241834ece1c4fa28c685168515472b8e.jpg?v=202605110251 ]
＜おでかけセット＞
2種類をセットにし、オリジナルデザインのパッケージで販売されます。
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/188_4_4d95e453b23d323e54426296cff9af91.jpg?v=202605110251 ]
＜おでかけセット販売に関するお問い合わせ先＞
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター(https://toyota.jp/faq/contact/)
受付：9:00～17:00（長期連休などの当社指定日を除く）
フリーコール：0800-700-7700
◆集めて完成！応援シーンが広がるGR×ぴよりんアクリルスタンド
ドライバーに扮したぴよりんを中心に、仲間のぴよりんたちが小旗を掲げて応援する様子をイメージしたアクリルスタンドがカプセルトイで販売されます。
小旗には各号車のドライバー、コ・ドライバーの国旗をデザインし、全6種を集めると台座に「GRヤリスRally1」が完成します。
商品イメージ
全6種類コンプリートの台座イメージ
＜商品概要＞
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/188_5_9e9bdd174d7683ea114059773b317a62.jpg?v=202605110251 ]
※「ぴよりんshop」での販売はございません。
※グッズ販売に関する詳細は、GR公式サイトにてご確認ください。
https://toyotagazooracing.com/jp/wrc/special/2026/rally-japan/
「ぴよりん」とは
愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。
名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。
2026年7月1日に誕生15年を迎えます。
《15周年特設サイト》
https://piyorin.com/15th-anniversary/
15周年ロゴ
定番ぴよりん
2026年6月15日（月）には名古屋駅中央コンコースに新店舗「ぴよりんvillage」が開業予定です。
ぴよりん【公式】Xアカウント :
https://x.com/piyorin_nagoya
ぴよりん【公式】Instagram :
https://www.instagram.com/piyorin_100/
ぴよりん 【公式】 YouTube :
http://www.youtube.com/@TV-sm7gc
ぴよりん【公式】ホームページ :
https://piyorin.com/
※画像は全てイメージです。
※価格は全て税込です。
※販売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。
また、急遽販売を終了する場合がございます。