【GR×ぴよりん】GRをイメージした2種のコラボぴよりん＆コラボグッズが登場！

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）のオリジナルスイーツ「ぴよりん」は、トヨタ自動車が協賛するFIA世界ラリー選手権（WRC）の日本ラウンド開催を記念し、「GAZOO Racing（以下、GR）」と初めてコラボレーションいたします。

愛知県を拠点に親しまれてきた「ぴよりん」と、同じ愛知から世界に挑戦を続けるGR。

それぞれが歩んできた道は異なりながらも、地域への想いやものづくりの姿勢が重なり、夢のコラボレーションが実現しました。

本企画では、GRをイメージした2種類の特別なぴよりんを、「ぴよりんshop」および、ミッドランドスクエア内トヨタ自動車ショールームにて、2026年5月16日（土）から期間限定で販売いたします。

またあわせて、「ぴよりん」とGRのコラボビジュアルを楽しめる「アクリルスタンド（カプセルトイ）」が、ミッドランドスクエア内トヨタ自動車ショールームなどで販売されます。

＜参照＞

GRプレスリリース：https://toyotagazooracing.com/jp/pressrelease/2026/0511-02/

◆GRの世界観を表現した、赤と黒の「GRラリーぴよりん」

ラリードライバーとコ・ドライバーをモチーフに、GRのブランドカラーである赤と黒をまとった、2種類のコラボ限定ぴよりん。

「ぴよりんshop」での単品販売のほか、ミッドランドスクエア内のトヨタ自動車ショールームでは、2種類をセットにし、ラリーをモチーフにしたオリジナルデザインのパッケージで「GRラリーぴよりん おでかけセット」として販売されます。

「GRラリー ドライバーぴよりん（赤）」

名古屋コーチンの卵を使った濃厚なプリンをフランボワーズ味のババロアで包み、真っ赤なクラムをまとわせました。前面にはステアリングをデザインしたチョコレートを添えています。

GRラリードライバーぴよりんGRラリードライバーぴよりん断面

「GRラリー コ・ドライバーぴよりん（黒）」

名古屋コーチンの卵を使った濃厚なプリンを竹炭入りのチョコレート味のババロアで包み、真っ黒なクラムをまとわせました。前面にはペースノートをデザインしたチョコレートを添えています。

GRラリー コ・ドライバーぴよりんGRラリー コ・ドライバーぴよりん断面

販売情報

＜単品＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/188_1_7942f0e545c00449b6c6f3f792d8b880.jpg?v=202605110251 ]

【販売店舗】

ぴよりんshop

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/188_2_bede09668ceda5094324b754c6456e47.jpg?v=202605110251 ]

ぴよりんshopアトリエ店

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/188_3_241834ece1c4fa28c685168515472b8e.jpg?v=202605110251 ]

＜おでかけセット＞2種類をセットにし、オリジナルデザインのパッケージで販売されます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/188_4_4d95e453b23d323e54426296cff9af91.jpg?v=202605110251 ]

＜おでかけセット販売に関するお問い合わせ先＞

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター(https://toyota.jp/faq/contact/)

受付：9:00～17:00（長期連休などの当社指定日を除く）

フリーコール：0800-700-7700

◆集めて完成！応援シーンが広がるGR×ぴよりんアクリルスタンド

ドライバーに扮したぴよりんを中心に、仲間のぴよりんたちが小旗を掲げて応援する様子をイメージしたアクリルスタンドがカプセルトイで販売されます。

小旗には各号車のドライバー、コ・ドライバーの国旗をデザインし、全6種を集めると台座に「GRヤリスRally1」が完成します。

商品イメージ全6種類コンプリートの台座イメージ

＜商品概要＞

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/188_5_9e9bdd174d7683ea114059773b317a62.jpg?v=202605110251 ]

※「ぴよりんshop」での販売はございません。

※グッズ販売に関する詳細は、GR公式サイトにてご確認ください。

https://toyotagazooracing.com/jp/wrc/special/2026/rally-japan/

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年7月1日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

15周年ロゴ定番ぴよりん

2026年6月15日（月）には名古屋駅中央コンコースに新店舗「ぴよりんvillage」が開業予定です。

ぴよりん【公式】Xアカウント :https://x.com/piyorin_nagoyaぴよりん【公式】Instagram :https://www.instagram.com/piyorin_100/ぴよりん 【公式】 YouTube :http://www.youtube.com/@TV-sm7gcぴよりん【公式】ホームページ :https://piyorin.com/

※画像は全てイメージです。

※価格は全て税込です。

※販売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。