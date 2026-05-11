movel、北九州市の観光 PR ショートドラマ『北九州で恋の予習』をプロデュース

株式会社movel

株式会社 gaaboo(ガーブー)(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：辻正隆、以下 gaaboo)グループの株式会社 movel(ムーブル)(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：河合勇樹、以下 movel)は、この度北九州市の観光課が推進する SNS 発信支援の一環として、北九州市の観光地を舞台にした縦型ショートドラマ『北九州で恋の予習』を企画・制作・プロデュースしたことをお知らせします。ショートドラマの中で展開される自然なストーリーを通じて、北九州市の魅力を発信する新しい観光PRの取り組みです。

本作品では、北九州に住む 3 人の高校生たちが、恋をきっかけに街を巡りながら、コメディタッチの⻘春ストーリーを展開していきます。門司港レトロや Sandwitch Factory OCM、高塔山、若戸大橋など、北九州市の観光スポットを舞台に、魅力的な街の風景と、少しずつ変化していく⽢酸っぱい恋心がリンクして描かれます。

ドラマ前編は、2026 年 3 月 30 日より、本作の配信にあわせて新設された北九州市観光公式 TikTok アカウントおよび、公式Instagram にて配信を開始。後編は、5月11日より公開を開始するとともに、JR小倉駅のデジタルサイネージでもショートドラマの放送が始まります。

観光 PR ショートドラマ プロデュースの背景

movel として、ショートドラマ制作支援を強化する中、本作は、北九州市の観光公式 SNS 発信における“起爆剤”となるコンテンツを目指して企画が始動しました。Instagram のリールや YouTube ショートでは、SNS の特性上視聴ターゲットが若年層に偏りがちですが、ドラマというフォーマットを採用することで、若年層はもちろんのこと幅広い層へのアプローチを目指しています。

本作品の 3 つの特長とこだわり

1. 「オール北九州」のロケ地・出演者で共創する新しい価値

撮影はすべて北九州市内で実施し、舞台となるロケ地には、北九州市といえばの有名な観光地から、市民に愛されるスポットを選定。例えば、夜景シーンでは、王道の観光地「皿倉山」ではなく、あえて「高塔山」で撮影を行うなど、地元の人が見ても納得の街の魅力を盛り込みました。作品に出演する4名のメインキャストもすべて、北九州市内の高校生を起用しています。日本初のフィルム・コミッションを立ち上げた北九州は、市民をあげた映画・映像づくりへの熱量が高く、本作には、演劇コースを有する東筑紫学園高校の高校生が出演しています。Z世代のプロデュース陣と現役高校生が現場で共創することで、等身大の感情表現を追求し、よりリアルな青春ストーリーを描くことにこだわりました。また、地域の若者が主役となることで、新しい形の市民参加型観光PRとしての価値を創出しました。

2. “あの有名観光地”を「特別なロケーション」に変える魔法

物語の舞台には、映像作品のロケ地として近年注目が高まる門司港レトロをはじめ、名物サンドイッチで知られるカフェOCM、若戸大橋、若戸渡船など北九州市の有名観光スポットが多数登場。単なる観光地としての紹介ではなく、ドラマのストーリーやシチュエーション（例：告白シーンと若戸大橋）を重ねることで、「特別なロケーション」として映し出します。

3. 地方自治体×若者の感性×カンヌ受賞監督による初の試み

本プロジェクトは、地方自治体と共に「縦型ショートドラマ」を活用し、観光地の魅力を幅広い世代へ向けて発信していく先駆けとなる観光PRの取り組みです。自然に恵まれ、多くの文化・歴史を背景に、多数の魅力的な観光名所を有する北九州市と、若年層のトレンドを捉えるmovelのプロデュース力と、カンヌ映画祭での受賞歴を持つ本木真武太監督が手がける確かな映像美やストーリーテリングを掛け合わせ、観光地を紹介するだけのPR動画ではなく、ハイクオリティなドラマ作品を仕上げました。主人公たちの恋の行方とともに「街が青春を後押しする」演出を取り入れ、名所を“特別な体験の場所”として描くことで、若年層をはじめとする幅広い世代に、自然に北九州市の街の魅力を伝える構成にこだわっています。

作品概要

作品名：北九州市ショートドラマ『北九州で恋の予習』

公開日：<前編>3月30日(月) <後編>5月11日(月)

内容：オンラインゲームで知り合った女の子との初デートに向けて、恋愛経験ゼロの優太が親友・竜之介と幼馴染・愛美を巻き込み、北九州の街を巡りながら“デートの練習”を繰り広げるコメディタッチの青春ストーリー。恋をきっかけに、少しずつ成長していく高校生たちの感情の変化と、北九州市の街の魅力がリンクして描かれます。

出演：

優太役：西山亘大 (にしやまかんた)

内気で不器用だが何事にも一生懸命な高校生。オンラインゲーム友達のリリに恋をしているが、恋愛経験はゼロ。

竜之介役：木村渉汰 (きむらしょうた)

優太の親友で、お調子者のムードメーカー。恋愛妄想経験は豊富で、優太のデート練習に付き合う自称・恋愛指南役。

愛美役：山内姫奈 (やまうちひな）

優太の幼馴染で、世話焼きでしっかり者。優太の恋を応援しながらも、密かに想いを寄せている。

リリ役：木原夢菜 (きはらゆな)

オンラインゲームで優太と仲良くしている女の子。北九州に遊びに来る際に優太とデートの約束をする。

動画尺：<前編>約3分 <後編>約4分

プロデューサー：日吉友珠 (movel)

監督：本木真武太

製作：株式会社movel

配信媒体：北九州市観光公式SNS

Instagram

https://www.instagram.com/kitakyushu_gururich_tourism

TikTok

https://www.tiktok.com/@kitakyushu_tourism

YouTube

https://youtube.com/@gururich-kitakyushu

movel プロデューサー 日吉友珠コメント

食、歴史、交通の利便性など、"まち"としての魅力に溢れる北九州市。さらに「ずっとこのまちで過ごしたい」と思わせる1番の魅力は「人とそれを取り巻く空気の温かさ」です。その本質的な魅力は、SNSに最適とされる取捨選択した情報からなるショート動画では伝えきることができないと考え、今回、ロケ地やキャスト、台詞の方言など「オール北九州」にこだわった「ショートドラマ」の制作を決定しました。この作品が、北九州市の街並みの魅力やぬくもりを知るための入り口となり、北九州市のことが大好きな地元の方々にとっては、見慣れた景色の素晴らしさを再認識するきっかけとなれば嬉しいです。

本木真武太監督コメント

今回初めて北九州を訪れ、街の魅力に心から感動しました。人や食べ物の温かさも含めて「ここに住みたい」と思える場所でした。自分が高校生だったらどんな青春を過ごすだろうと想像し、夢中になる感情と観光の視点を重ねて脚本を書きました。雨や寒さの中でも前向きな高校生たちの姿勢にも、この街と通じる力を感じました。風景だけでなく、その場に宿る情熱や時間の蓄積まで捉えた作品です。観終わったあと、この街に行きたくなる作品になっていれば嬉しいです。

主演（優太役）西山亘大さんコメント

初めてのショートドラマ作品への出演は、不安や緊張もありましたが、監督やスタッフ、キャストの皆さんと話し合い楽しく作品を作ることができました。恋愛知識がゼロの「優太」役を演じる上で、モジモジ、ナヨナヨした感じを意識して役作りに挑みました。雨の中の撮影など大変な経験もありましたが、色んな面でたくさんのことを学ぶことができました。地元北九州の観光PRに携わることができてとても嬉しく思うと共に、まだまだ知らない魅力がこのまちにはたくさんあることに気がつきました。この作品を見て、北九州には、多くの魅力があることを知って欲しいです。

北九州市 都市ブランド創造局 森川洋一理事 コメント

『北九州で恋の予習』は、北九州市の魅力を新しい形で発信する、わくわくする取り組みだと感じています。門司港レトロや若戸大橋などの見慣れた風景が、物語を通じて“特別な場所”として描かれている点も印象的です。Z世代の感性と素晴らしい映像表現により、これまで北九州市に馴染みのなかった方にも、その魅力が自然に伝わることを期待しています。本作品をきっかけに、「訪れてみたい」と感じていただければ嬉しく思います。

株式会社movel について

movelは、Z世代を中心とする平均年齢21.5歳のクリエイター達のトレンドを捉える感性を活かし、SNSを起点に話題を生み出すクリエイティブとアイデアで幅広い業界・企業・ブランドのSNS支援や企画プロデュースを展開しています。トレンドはもちろん、その先の話題化を見越した企画や、共感を生むユーザー目線のコンテンツは、Instagram、TikTokを中心とするSNSで、若年層だけでなく幅広い世代に支持・拡散され、そのクリエイティビティへの評価より、数多くの大手企業のSNSクリエイティブ制作、アカウント運用などあらゆるSNS活動をサポートしています。

2024年より、SNSに特化したクリエイティブ制作とプロモーションの知見を活かし、新たにTikTok、Instagram Reels、YouTube ShortsなどのSNSをプラットフォームとするショートドラマ制作を開始。制作だけにとどまらないSNSプロモーションと連携させたプランニングは、狙い通りSNSでの話題拡散を生み、企業やドラマ配信パートナーからの高い評価を得ています。

SNSコンサルティングとマーケティング支援を強みに150社以上の大手企業支援を行うソーシャルメディアのスペシャリスト集団 株式会社gaaboo(ガーブー)(https://gaaboo.jp)(東京都渋谷区)のグループ傘下。

【会社概要】

会社名：株式会社movel

所在地：東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル 9F

代表者：河合勇樹、内堀拓海

設立：2018年10月

HP：https://www.movel.jp/