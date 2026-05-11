Pilates Mee Life、新店舗「志免店」を2026年5月2日にオープン！最大5名の少人数制マシンピラティスが糟屋郡エリアに初出店

株式会社RiAGEL

マシンピラティス専門スタジオ「Pilates Mee（ピラティスミー）」および「Pilates Mee Life（ピラティスミーライフ）」を運営する株式会社RiAGEL（代表取締役：田村亮人）は、2026年5月2日、福岡県糟屋郡に「Pilates Mee Life 志免店」をオープンしました。

Pilates Mee Life 志免店 詳細ページ

https://m-pilates.com/shop/fukuoka/shime/(https://m-pilates.com/shop/fukuoka/shime/)

Pilates Mee Life 志免店の特徴

福岡市地下鉄空港線「福岡空港駅」から徒歩8分。西鉄バス別府 徒歩2分でバス利用も便利

福岡市地下鉄空港線の終点・福岡空港駅から徒歩8分、西鉄バス「別府」バス停からは徒歩わずか2分の立地です。地下鉄空港線は博多駅・天神駅を結ぶ福岡の主要路線で、沿線にお住まいの方はもちろん、志免町周辺から車やバスで日常的にお買い物に出られる方にとっても立ち寄りやすいエリアです。幹線道路からのアクセスも良く、お車での来店にも便利な環境が整っています。

Pilates Mee Lifeの店舗を相互利用可能。近隣の博多・住吉店や雑餉隈店にも通える

Pilates Mee Life会員は、全国のPilates Mee Life店舗でレッスンを受けることができます。志免店の近隣には、地下鉄空港線で博多方面へ向かった先に博多・住吉店（博多駅 徒歩6分）があるほか、同日オープンの雑餉隈店（西鉄雑餉隈駅 徒歩4分）も利用可能。その日の予定に合わせてスタジオを使い分けられます。さらに最大3名制のPilates Meeプランへ切り替えれば、大濠公園店や福岡天神・赤坂店、別府店など福岡県内10店舗をはじめ、全国120店舗以上のスタジオも利用できるようになります。

Pilates Mee Life 志免店の雰囲気

Pilates Mee Life 志免店で提供するレッスン

1人のインストラクターにつき最大5名までの少人数制マシンピラティスレッスンを提供しています。一般的なグループレッスンでは10名以上の大人数で行うことも多いなか、5名制に限定することで一人ひとりのフォームや姿勢をインストラクターがしっかりと確認・修正でき、正しい負荷で効果的なトレーニングが可能です。

レッスンでは、お客様それぞれの身体の状態やお悩みに合わせてインストラクターがメニューを組み立てるため、初心者の方でも安心して取り組むことができます。

Pilates Mee Life 志免店の料金体系

Pilates Mee Life 志免店のアクセス

〒811-2205

福岡県糟屋郡志免町別府２丁目２２－３ MODERN PALAZZO 空港前CIEL 1F

福岡空港駅 徒歩8分、西鉄バス別府 徒歩2分

Pilates Mee Life 志免店の営業情報

Pilates Mee Life 志免店 オープン特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151208/table/10_1_8a38b5470df6c3aec2efa2e397039e22.jpg?v=202605110251 ]

通常9,800円/税込の体験レッスンが無料になるキャンペーンを実施しております。さらに、当日入会で通常33,000円/税込の入会金が無料となります。これを機にぜひ体験レッスンをお申し込みください。

Pilates Mee Life 志免店 体験レッスンのご予約

こちら(https://reserve.m-pilates.com/booking/store/123?_gl=1*ljl5sv*_gcl_au*MTgzODg0NzYxMS4xNzc0NTg5MzI1)から体験レッスンをご予約ください。また、LINEの友達追加(https://line.me/R/ti/p/@530glded?lt_uuid=198cad01-6824-476e-b0f5-3af42e4d6735&hubspotutk=e7da925a074ec585ac7076aa7eec5a98&event_source_url=https%3A%2F%2Fm-pilates.com%2Fshop%2Ffukuoka%2Fshime%2F&client_user_agent=Mozilla%2F5.0+%28Macintosh%3B+Intel+Mac+OS+X+10_15_7%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F147.0.0.0+Safari%2F537.36&ga_client_id=2018729806.1774589325&ga_session_id=1776767158&ga_session_number=13)で空き枠のお知らせを受け取れます。

Pilates Mee Lifeについて

Pilates Mee Lifeは、1人のインストラクターにつき最大5名のお客様を同時に指導する、少人数制のマシンピラティススタジオです。一人ひとりの身体の状態に合わせた指導を受けられる環境を、より手頃な価格で提供することで、ピラティスを日常の一部として長く続けやすい仕組みを実現しています。

当日予約・当日キャンセルに対応しているほか、チケットの翌月持ち越しも可能なため、忙しい方でもライフスタイルに合わせて柔軟に通うことができます。最大3名のセミパーソナル形式で展開する「Pilates Mee」の店舗と合わせると全国120店舗以上のネットワークがあり、ピラティスを通じて一人でも多くの方が豊かな生活を送れるよう、全国規模でスタジオを拡大しています。

公式サイト

https://m-pilates.com/(https://m-pilates.com/)

Pilates Mee Life 運営情報

運営会社：株式会社RiAGEL

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール513

運営責任者名：田村 亮人