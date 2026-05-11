「MIZUNO NEO VISTA 3」発売

ミズノ株式会社

ミズノは、反発性を特長とするスーパートレーナー「MIZUNO NEO VISTA」シリーズの最新モデルとして、走行効率と安定性を追求した「MIZUNO NEO VISTA 3（ミズノネオビスタスリー）」を6月19日にミズノ公式オンライン、ミズノ直営店、一部のミズノランニング品取扱店で発売します。

「MIZUNO NEO VISTA 3」は、ランニングにおいて重要となる「反発」「安定性」「効率性」を高い次元で両立することを目指し、設計を一新しました。

2層構造のミッドソールと新しい3D形状プレートの採用により、走行時のエネルギー伝達を意識した構造としています。シリーズの持ち味であるバウンス感を維持しながら、パワーロス低減を追求した設計により、ロングランや脚を残したいシーンをサポートします。

国内販売目標は1万5000足です（発売から1年間）。

「MIZUNO NEO VISTA 3」の特長

■バウンス感と安定性の両立

ソール全体の厚さはそのままに、トップとボトムのミッドソールバランスを変更しました。

トップミッドソールに採用している『MIZUNO ENERZY NXT（ミズノエナジーネクスト）』超臨界材料の体積を前作※1比12%増量。さらにアウトソールの踏み付け部周辺のラバー配置を見直すことで、弾む感覚を保ちながら、安定した踏み込みと蹴り出しをサポートします。

※1 MIZUNO NEO VISTA 2

トップミッドソールの体積を12%増量踏み付け部のラバー配置を見直し

■走行効率の追求

プレートは前作※1と同様に、グラスファイバー繊維入りのナイロン素材を使用し、構造を3D形状にアップデートしました。これにより走行時の横ブレを抑制し、3つの支点によるスムーズな重心移動を実現します。

さらに、アッパーのかかと部分にスポンジを搭載することでフィット感を向上。アウトソールのラバーは、より細く深い溝形状とすることで、グリップ力を高めています。

また、ミズノ独自のソール構造『SMOOTH SPEED ASSIST（スムーズスピードアシスト）』は引き続き搭載。ふくらはぎ周辺の筋肉負担を軽減し、スムーズなミッドフット走法をアシストすることで、効率的なランニングをサポートします※2。

※2 下腿三頭筋の伸張性収縮の一般的な指標とされる「足関節底屈トルクの負の仕事」を、社外被験者を用いた実験により測定。時速12kmでの走行時にミッドフット、フォアフット走法におけるスムーズスピードアシスト機能搭載商品と、非搭載商品（自社）間での「足関節底屈トルクの負の仕事」の値を比較し、搭載品において値が低減されることを確認。

新しい3D形状プレートミズノ独自のソール構造『SMOOTH SPEED ASSIST』

■環境への配慮

「MIZUNO NEO VISTA 3」は、インソールやシューレースのテキスタイルの90％以上にリサイクル素材を使用し、環境負荷低減にも配慮しています。

▼詳しくはこちら

URL：https://jpn.mizuno.com/running/mizuno_neo

（お客様のお問合せ先）ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799