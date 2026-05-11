トカチョフ・サワが「株式会社タグダムエージェンシー」に所属
株式会社タグダムエージェンシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：関根大介）は、動画クリエイター・タレントのトカチョフ・サワ（Sawa Tkachov）が所属したことをお知らせいたします。
株式会社タグダムエージェンシーへの所属により、これまでのYouTubeを中心とした活動に加え、テレビ・広告・イベントなど多方面への展開を強化してまいります。
国内外を問わず、エンターテインメントおよびマーケティング領域において、さらなる価値創出を目指します。
トカチョフ・サワ
トカチョフ・サワについて
YouTubeチャンネル「SAWAYAN CHANNEL」「SAWAYAN GAMES」を中心に活動する人気クリエイターであり、両チャンネル合計で登録者数約380万人以上を誇ります。
「サワヤン」の愛称で親しまれ、テンポの良い掛け合いと高いエンタメ性により、特に若年層を中心に強い支持を獲得しています。
代表的なフレーズ「デスター、シャッ！」でも広く知られ、企業・スポーツ団体とのコラボレーション実績も多数有しています。
■ プロフィール
名前：トカチョフ・サワ（Sawa Tkachov）
生年月日：1995年10月14日
出身：ウクライナ（4歳より日本在住）
身長／体重：193cm／90kg
学歴：慶應義塾大学 総合政策学部 卒業
特技：バスケットボール（高校・大学体育会所属）、日本語
■ 特徴・強み
・慶應義塾大学卒の知性と、193cmの体格を活かした身体能力を兼ね備えバラエティからスポーツ分野まで幅広く対応可能。
・「デスター」と呼ばれる熱量の高いファン層を有し、SNSを中心とした高い拡散力を持つ。
・日本語ネイティブであり、日本文化への深い理解とビジネス経験を背景に、親しみやすさを兼ね備える。
■SNS
YouTube：https://www.youtube.com/@SAWAYANCHANNEL/
https://www.youtube.com/@SAWAYANGAMES/
Instagram：https://www.instagram.com/sawayanchannel/
会社概要
会社名：株式会社タグダムエージェンシー
所在地：東京都渋谷区東3-12-11 Fビル2階
本件に関するお問い合わせ先
株式会社タグダムエージェンシー
メール：info@tagsdom.com