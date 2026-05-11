トカチョフ・サワが「株式会社タグダムエージェンシー」に所属

株式会社タグダムエージェンシー

株式会社タグダムエージェンシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：関根大介）は、動画クリエイター・タレントのトカチョフ・サワ（Sawa Tkachov）が所属したことをお知らせいたします。

株式会社タグダムエージェンシーへの所属により、これまでのYouTubeを中心とした活動に加え、テレビ・広告・イベントなど多方面への展開を強化してまいります。

国内外を問わず、エンターテインメントおよびマーケティング領域において、さらなる価値創出を目指します。

トカチョフ・サワトカチョフ・サワについて

YouTubeチャンネル「SAWAYAN CHANNEL」「SAWAYAN GAMES」を中心に活動する人気クリエイターであり、両チャンネル合計で登録者数約380万人以上を誇ります。

「サワヤン」の愛称で親しまれ、テンポの良い掛け合いと高いエンタメ性により、特に若年層を中心に強い支持を獲得しています。

代表的なフレーズ「デスター、シャッ！」でも広く知られ、企業・スポーツ団体とのコラボレーション実績も多数有しています。

■ プロフィール

名前：トカチョフ・サワ（Sawa Tkachov）

生年月日：1995年10月14日

出身：ウクライナ（4歳より日本在住）

身長／体重：193cm／90kg

学歴：慶應義塾大学 総合政策学部 卒業

特技：バスケットボール（高校・大学体育会所属）、日本語

■ 特徴・強み

・慶應義塾大学卒の知性と、193cmの体格を活かした身体能力を兼ね備えバラエティからスポーツ分野まで幅広く対応可能。

・「デスター」と呼ばれる熱量の高いファン層を有し、SNSを中心とした高い拡散力を持つ。

・日本語ネイティブであり、日本文化への深い理解とビジネス経験を背景に、親しみやすさを兼ね備える。

■SNS

YouTube：https://www.youtube.com/@SAWAYANCHANNEL/

https://www.youtube.com/@SAWAYANGAMES/

Instagram：https://www.instagram.com/sawayanchannel/

会社概要

会社名：株式会社タグダムエージェンシー

所在地：東京都渋谷区東3-12-11 Fビル2階

本件に関するお問い合わせ先

株式会社タグダムエージェンシー

メール：info@tagsdom.com