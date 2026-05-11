夏季・冬季特別企画！函館・会津・黒部の旅館コレクション 3 館でフリーフロー同時開催

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ORIX HOTELS & RESORTSがお届けする「旅館コレクション」ブランドの「函館・湯の川温泉 ホテル万惣」（北海道函館市、以下 ホテル万惣）、「会津・東山温泉 御宿 東鳳」（福島県会津若松市、以下 御宿 東鳳）、「黒部・宇奈月温泉 やまのは」（富山県黒部市、以下 やまのは）は、ご宿泊のお客さま向けの期間限定特別企画として、フリーフローを2026年7月21日（火）～2026年8月31日（月）と2027年2月1日（月）～2027年2月28日（日）の2回にわけて開催します。

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本企画は、各旅館が位置する地域の特色を生かした地酒のほか、全国的に馴染みのある定番商品も取り揃えたフリーフロー（飲み放題）をご用意。普段はなかなか飲み比べる機会の少ないお酒を滞在中にゆったりと味わえるのが魅力です。本フリーフローは夕食付きプランをご予約いただいたすべてのお客さまに、追加料金なしでご利用いただけます。

ORIX HOTELS & RESORTSの「旅館コレクション」ブランドは、「地域一番のうるおいの時間」のブランドプロミスのもと、お客さまそれぞれのライフスタイルに寄り添った、今の時代に合わせたリラックスできる時間をご提供しています。本企画を通じて、非日常の空間に身を置いて、温泉やお食事で五感がやすらぐひとときをお届けします。

函館・湯の川温泉 ホテル万惣

コンセプトは函館×蔵×祭。熟練の職人が握る本格寿司や、北海道ならではのお刺身、熱々のラクレットチーズなど、バラエティ豊かな料理をご堪能いただけます。お好みのお酒とともに、特別なひとときをお楽しみください。

実施場所：レストラン「蔵祭」

ご提供メニュー：サッポロクラシック・五稜純米酒・ニッカハイボールなど

ご予約方法：公式ウェブサイトからご予約 https://www.banso.co.jp/

函館・湯の川温泉 ホテル万惣 函館ダイニング「蔵祭」

会津・東山温泉 御宿 東鳳

酒蔵も多い会津でこの期間中さまざまな日本酒を飲み比べし、それぞれの酒蔵の特徴を確かめていただけます。会津の郷土料理とともに、日本酒の深みをより一層お楽しみください。

実施場所：ビュッフェレストラン「あがらんしょ」

ご提供メニュー：ポールスター・末廣山廃仕込み純米酒・会津中将 純米酒など

ご予約方法：公式ウェブサイトからご予約 https://www.onyado-toho.co.jp/

会津・東山温泉 御宿 東鳳 ビュッフェレストラン「あがらんしょ」

黒部・宇奈月温泉 やまのは

出来立てのお料理が並ぶライブビュッフェとともに、北陸・富山の味覚をご堪能いただけます。お料理に合わせてお酒を自由にお楽しみいただけるフリーフローで、思い思いのひとときをお過ごしください。

実施場所：ビュッフェレストラン「Seeds」

ご提供メニュー：幻の瀧（皇国晴酒造）・富富富（焼酎）・立山梅酒（立山酒造）

など

ご予約方法：公式ウェブサイトからご予約 https://www.unazuki-yamanoha.jp/

黒部・宇奈月温泉 やまのは ビュッフェレストラン「Seeds」

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年7月には「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト： https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/



旅館コレクションについて：

旅館コレクションは温泉や食事で五感がやすらぎ、ワクワクし、心とからだ全体で、自分がととのう温泉旅館のコレクションブランドです。地域に根ざす文化や伝統、新しいご当地の食体験、知られざる魅力などをご紹介し、旅館だけではなく地域全体もお楽しみいただけます。「地域一番のうるおいの時間」が過ごせる温泉旅館として、人の心を柔らかくときほぐし、ゆるやかなくつろぎの時を提供していきます。

現在、「函館・湯の川温泉 ホテル万惣」、「会津・東山温泉 御宿 東鳳」、「黒部・宇奈月温泉 やまのは」が旅館コレクションに含まれます。

函館・湯の川温泉 ホテル万惣について：

函館・湯の川温泉 ホテル万惣は、レトロモダンな建物と文明開化絵巻をコンセプトにした巨大暖炉が出迎え、和魂洋才の世界へ誘うホテルです。北海道三大温泉郷のひとつ、湯の川温泉を堪能できる多彩な湯場が魅了します。異国情緒あふれる函館の伝統や文化を館内のそこかしこに感じながら、心はほっと癒される、その風情もここの魅力。それが、この土地らしさ、そして「万惣」らしさでもあります。北の大地と海の幸、函館の食文化を余すところなく愉しむ季節ごとのごちそうも贅の限りに。函館という街の世界観と食を思う存分味わえる、北国ロマンの旅へお越しください。

公式ウェブサイト： https://www.banso.co.jp/

黒部・宇奈月温泉 やまのはについて：

奥深い緑に囲まれた、黒部峡谷の入り口に位置する宇奈月温泉。「何もない」けれど、「山」があり「川」があり「温泉」があります。「何もない」けれど、春は「花」に囲まれ、夏は「トロッコ」が山を走り、秋は「色づいた木々」に目を奪われ、冬は「深々と降る雪」に思いが募る。四季折々のその瞬間を楽しんでいただけるのが「黒部・宇奈月温泉 やまのは」です。大切にしたいのは、数多くの巡り合いとあたたかな心。ひとりひとりに寄り添う空間演出と、訪れるたびに進化するオーダーメイドのおもてなしでお迎えします。

公式ウェブサイト：https://www.unazuki-yamanoha.jp/

会津・東山温泉 御宿 東鳳について：

「会津・東山温泉 御宿 東鳳」は、福島県会津若松市の奥座敷、会津東山温泉の入口の高台に位置する老舗旅館です。空中に浮かんだような「宙（そら）の湯」と、湯船を棚田状に広げた展望露天大浴場「棚雲(たなぐも)の湯」では、会津の城下町が一望できる素晴らしい眺望と開放感をご堪能いただけます。

公式ウェブサイト： https://www.onyado-toho.co.jp/