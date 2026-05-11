FIFAワールドカップ2026観戦意向調査／ワールドカップを観る層は約半数。観戦理由は「日本代表が出るから」が最多開催後、Jリーグへの来場可能性のある層は約3割

株式会社ロイヤリティマーケティング

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、20～69歳の方1,000名を対象に調査した「FIFAワールドカップ2026に関する意識調査」（実施期間：2026年3月5日～3月6日）の結果をご報告いたします。

【調査結果】

・TOPICS１.

2026年サッカーワールドカップを観る層は約半数。「日本代表の試合を観る予定」は約3割

・TOPICS２.

観戦理由は「日本代表が出るから」が約5割で最多。観戦は「自宅」が約8割

・TOPICS３.

サッカーを普段見たり気にしたりしない層は約6割

・TOPICS４.

スポーツの情報源は「テレビ番組」が38.1％でトップ

・TOPICS５.

ワールドカップ開催後、Jリーグ試合会場への来場可能性のある層は約3割

【調査結果詳細】

- TOPICS１.2026年サッカーワールドカップを観る層は約半数。「日本代表の試合を観る予定」は約3割

2026年のサッカーワールドカップについて、観戦意向を尋ねたところ、「たぶん観ない」が48.7％と最多となった。「たぶん観ない」を除いた51.3％が、何らかの形で観る意向があると回答した。「日本代表の試合を観る予定」が28.5％、「日本代表以外の試合も観る予定」が12.8％だった。また「話題になれば観る」が10.7％となり、状況に応じて観戦意向が高まる層がいることが分かった。

▼今年のワールドカップ観戦意向 ※複数回答 (n=1,000)(％)

- TOPICS２.観戦理由は「日本代表が出るから」が約5割で最多。観戦は「自宅」が約8割

2026年のサッカーワールドカップの観戦理由について「日本代表が出るから」が50.1％と最も高かった。また、「なんとなく盛り上がるから」（25.1％）や、「話題についていきたいから」（12.5％）といった、大会の雰囲気や話題性が観戦の後押しになっている様子がうかがえる。

また、観戦スタイルは「自宅で観る」が79.1％で最多となった。

▼観戦理由 ※複数回答 (n=513)(％) ※対象：「たぶん観ない」を除く

▼観戦スタイル ※複数回答 (n=513)(％) ※対象：「たぶん観ない」を除く

- TOPICS３.サッカーを普段観たり気にしたりしない層は約6割

普段、サッカーに関して見たり気にしたりしているものを尋ねたところ、「あてはまるものはない」が64.8％だった。関心のあるものの上位は「サッカー日本代表」（23.2％）、「Jリーグ」（19.0％）となり、続く「海外サッカー」（9.3％）よりも約10ポイント高かった。

サッカーの観戦方法について、「テレビ中継」が47.0％で1位、「ネット中継」（13.0％）、「パブリックビューイング」（4.0％）、「ラジオ中継」（2.8％）と、何らかのメディアを通じた視聴が多数となった。一方、「試合会場」（21.3％）が2位となり、現地観戦派も多いことが分かった。また、「サッカーを観たことがない」は43.7％だった。

▼サッカーで普段観たり、気にしたりしているもの ※複数回答 (n=1,000)(％)

▼サッカーの観戦方法で、観たことがあるもの ※複数回答 (n=1,000)(％)

- TOPICS４.スポーツの情報源は「テレビ番組」が38.1％でトップ

スポーツ情報の入手源について「テレビ番組」が38.1％でトップとなった。続く「ネットのポータルサイト」（26.5％）よりも、10ポイント以上高く、テレビの影響力の大きさがうかがえる。次いで「TVCM」（18.3％）、「SNS」（13.5％）となった。

▼スポーツ情報の入手源 ※複数回答 (n=1,000)(％)

- TOPICS５.ワールドカップ開催後、Jリーグ試合会場への来場可能性のある層は約3割

Jリーグの観戦経験について聴取したところ、現地観戦の経験は「直近1年以内で現地観戦をした」（7.0％）と「直近1年以内ではないが、現地観戦したことがある」（13.0％）の合計で20.0％、「現地観戦はないが、テレビ・ネット中継で観たことがある」は23.5％となった。最多は「観たことがない」（56.5％）だった。

また、2026年のワールドカップ開催後に、Jリーグの試合会場に行くか尋ねたところ、「行ってみたい」は5.7％だった。「誘われれば行く」（13.4％）、「条件が合えば行く」（12.5％）となり、合わせると来場可能性がある層は約3割となった。きっかけ次第で行動が変わる様子がうかがえる。

▼Jリーグ観戦について (n=1,000)(％)

▼ワールドカップ開催後、Jリーグの試合会場に行く可能性 (n=1,000)(％)

【調査概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/888_1_b45391cf4096b7806e17b58cb32e24e3.jpg?v=202605110251 ]

※調査結果は小数点第2位を四捨五入しています

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調査結果引用・転載の際は、“「Pontaリサーチ」調べ”とクレジットを記載していただきますようお願い申し上げます。

■関連URL

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