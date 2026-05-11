GREEN×EXPO 2027 公式ライセンス商品 大人気お天気キャラクターそらジローとトゥンクトゥンクのコラボレーションが実現！天然木ポストカードなど、注目のアイテムが5月13日（水）より発売開始

2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、所在地: 横浜市中区)と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者：清水博明、所在地：横浜市西区）は、日本テレビの大人気お天気キャラクター「そらジロー」と、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」の公式コラボレーション商品を2026年5月13日（水）より販売開始いたします。

お天気を通じて自然の移ろいや環境の大切さを伝えてきた「そらジロー」と、はるか宇宙の彼方から、地球に憧れてやってきた好奇心いっぱいの精霊の「トゥンクトゥンク」による、特別なコラボレーションが実現いたしました。

本コラボレーションでは、両キャラクターが愛らしく並んだアクリルキーホルダーやクリアフォルダといった定番アイテムに加え、自然素材の温かみを感じられる「天然木のシール」や「天然木のポストカード」など、GREEN×EXPO 2027ならではのこだわりのアイテムが登場いたします。今後も両キャラクターの魅力を活かしたバラエティ豊かなコラボレーションアイテムの展開を予定しております。今後の続報にもぜひご期待ください。

商品ラインナップについて

■商品情報

商品名：EX27 TK 【そらジロー】 アクリルキーホルダー

価格 ：770円（税込）

商品名：EX27 TK 【そらジロー】 クリアフォルダ

価格 ：605円（税込）

商品名：EX27 TK 【そらジロー】 天然木のシール

価格 ：550円（税込）

商品名：EX27 TK 【そらジロー】 天然木のポストカード

価格 ：495円（税込）

■販売予定店舗

・EXPO 2027 オフィシャルストア

・日テレポシュレ

・日テレ屋（汐留店・東京駅店）

※各店により商品取扱い状況が異なる可能性がございます。

(C)NTV

(C)Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

「そらジロー」について

日本テレビのお天気キャラクター。

性格はとっても前向きで、趣味は観天望気

（天気を予想すること）。

「news every.」などのお天気コーナーで活躍する傍ら、エコや省エネといった環境啓発活動にも積極的に取り組んでいます。

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

・ 略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

・ 開設日 ：2024年12月９日(月)

・ ホームページ ：https://expo2027mlo.jp

GREEN×EXPO 2027 開催概要

名称 ：2027年国際園芸博覧会

(International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan)

正式略称 ：GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)

開催場所 ：神奈川県横浜市

開催期間 ：2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日)

テーマ ：幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～

博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha)

クラス ：A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)

参加者数 ：1500万人（有料来場者数：1,000万人以上）

公式サイト：https://expo2027yokohama.or.jp/

公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」