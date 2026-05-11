大阪府知事が認めるものづくり「大阪製ブランド」の新規認定製品の募集を開始！

公益財団法人大阪産業局

公益財団法人大阪産業局は、大阪府が認定する「大阪製ブランド認定事業※」において、本日より2026年度認定製品の募集を開始しました。

この事業は、府内ものづくり中小企業の優れた技術に裏打ちされた創造力にあふれる製品を「大阪製ブランド製品」として大阪府知事が認定するものです。

大阪のものづくりのブランドイメージを高めるとともに、府内ものづくり企業の自社製品開発を促進することを目的としています。

（※）大阪製ブランドとは(https://osaka-sei.m-osaka.com/about/)

認定製品は、公益財団法人大阪産業局および大阪府をはじめ、

様々な支援機関等が実施するプロモーション活動によって、国内外に情報発信します。

過去の認定製品（171製品） :https://osaka-sei.m-osaka.com/product/

＜2025年度 PR実績＞

・大阪府立中之島図書館「Osaka Products Collection 2025」

・日本橋三越本店「大阪のものづくり POP UP SHOP」

・ハンズ心斎橋店 常設販売 他

※実施主体について、説明会の開催、応募受付、審査事務などは公益財団法人大阪産業局が行い、

認定製品の決定は大阪府が行います（認定者は大阪府知事）。

また募集に伴い、5月27日（水）には、【応募説明会】を開催します。

2026年度「大阪製ブランド認定制度」募集概要

詳細を見る :https://osaka-sei.m-osaka.com/contact/

＜応募資格＞

（1）大阪府内に本社及び製造拠点を有する中小企業等（個人事業者も可）であること。

（2）府税に係る徴収金の未納がないこと。 等

＜対象製品＞

（1）消費財（一般消費者を対象として販売する最終製品）であること（食品を除く）。

（2）応募者が設計・製造した製品で、その製品の主な製造拠点が大阪府内にあること。 等

＜募集期間＞2026年５月11日（月）～６月30日（火）17:00 ※必着

＜応募方法＞応募に関する詳しい内容については、大阪製ブランドホームページ(https://osaka-sei.m-osaka.com/contact/)よりご確認ください。

■応募説明会

＜開催日時＞

2026年5月27日（水）15:00～16:00



＜開催場所＞

MOBIO産学連携オフィス セミナールーム（クリエイション・コア東大阪 南館2F）

お申込みはこちら :https://ebis.obda.or.jp/service/500610/detail

※応募にあたり、説明会への参加は必須ではありません。参加しない場合でも応募は可能です。

■応募説明会と同日開催

【MOBIO-Cafe-Meeting】認定企業にインタビュー！大阪製ブランド認定のメリットとは？

詳細を見る :https://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail/006131.html

【MOBIO企画展】Osaka Products Collection 2026 in MOBIO

詳細を見る :https://www.m-osaka.com/jp/whatsnew/detail/006130.html

募集期間中のうち、2026年5月18日（月）～6月30日（火）には、2025年度に認定された11製品を中心に展示企画展を、MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）にて開催します。

■大阪製ブランド公式SNSアカウント

・X(https://x.com/Osakasei_PR)

・Instagram(https://www.instagram.com/osakasei/)