「Suicaのペンギングッズ」　＼復刻／応援投票を開催！

株式会社JR東日本商事

株式会社JR東日本商事（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大西秀麿）が展開する鉄道グッズ専門店「TRAINIART（トレニアート）」は、2025年に開設したTRAINIART公式LINEアカウントの友だち数が1万人を達成したことを記念し、過去に販売したことのある「Suicaのペンギングッズ」を対象とした〈復刻応援投票企画〉を実施いたします。

TRAINIART公式LINE上で提示される5商品の中から「復刻してほしい」商品を応援投票いただき、2,500票以上の投票を獲得した商品を復刻販売いたします。

１． 背景

「TRAINIART（トレニアート）」は、2009年のブランド誕生以来、鉄道の魅力とデザイン性を掛け合わせたオリジナルグッズを展開しています。また、2025年に開設したTRAINIART公式LINEアカウントは友だち数が1万人を突破し、お客さまとのコミュニケーションが一層広がっております。

今回の企画は、TRAINIARTで様々な商品を販売してきた「Suicaのペンギングッズ」について、過去に販売したことのある商品をLINE友だちの応援の声を反映し復刻することによって、お客さまと共にブランドを育てる取組みとして実施するものです。

２．企画概要：「Suicaのペンギングッズ」＼復刻／応援投票

本企画では、過去に販売したことのある「Suicaのペンギングッズ」の中から人気の高かった５商品を選定し、TRAINIART公式LINE上で「復刻してほしい商品」に応援投票いただきます。投票数を2,500票以上集めた商品は、2026年10月以降に復刻販売を予定しています。

３．投票方法

TRAINIART公式LINEアカウントにおいて応援投票していただきます。

●投票内容：候補として表示される5商品の中から1点を選択

●投票期間：2026年5月11日（月）14時00分～5月31日（日）23時59分

●復刻商品の販売時期や販売場所は今後のプレスリリースでお知らせいたします。

●予告なく販売予定が変更となる場合があります。

※投票には、TRAINIART公式LINEアカウントの友だち登録が必要です。

※お一人さま１日１票まで投票可能。期間中は毎日投票いただけます。

※上記投票画面と投票数はイメージです

(C)Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU SuicaはJR東日本の登録商標です。

SuicaのペンギンはSuicaのキャラクターです。

４．候補商品

・ Suicaのペンギン ぶるぶるだきつきマスコット

・ Suicaのペンギン ケータイマグ（マグボトル）

・ Suicaのペンギン お手玉ぬいぐるみ（駅長×E5）

・ Suicaのペンギン ペアマグカップ

・ Suicaのペンギン ぬいぐるみ XLサイズ

※復刻商品は当時の販売商品から販売価格および一部仕様（大きさ・カラーなど）が変更となる場合がございます。

５．応援レビューの募集

（2026年5月11日（月）14時00分～5月31日（日）23時59分）

復刻してほしい商品の投票に加え、5つの商品それぞれに対して「復刻してほしい」という皆さまの気持ちを届ける“応援レビュー”を募集します。商品の魅力、思い出、こだわりポイントなどを自由にご投稿いただけます。

また、星の数で「復刻してほしい」気持ち（5段階）もご入力いただけます。投稿いただいたレビューは今後の商品開発の参考にさせていただきます。

＜応援レビュー投稿方法＞

「復刻してほしい」商品のパネルにある「応援レビューを投稿する」ボタンを押していただき、商品に対する応援コメントと星の数で「復刻してほしい」気持ち（5段階）をご入力ください。

６．思い出の「Suicaのペンギングッズ」に関するアンケート

（2026年5月11日（月）14時00分～5月31日（日）23時59分）

これまでTRAINIARTでご購入いただいた「Suicaのペンギングッズ」の中から、「思い出に残っている商品」についてのアンケートも同時に実施します。いただいたコメントは2026年夏以降に公開を予定しているJRE MALL内TRAINIART特設ページ内にて掲載させていただきます。

＜アンケート回答方法＞

TRAINIART LINE公式アカウントのリッチメニュー上の「アンケート回答はこちら」ボタンから回答してください。

７．TRAINIARTについて

(1)BRAND CONCEPT（ブランドコンセプト）

「TRAINIART」は、「鉄道をもっと楽しむ」をコンセプトに、私たちの生活に身近な「鉄道」の魅力を様々な視点から表現・編集するブランドです。

洗練・ホンモノ志向・ストーリー性をキーワードに「デザイン」と「機能」にこだわった鉄道デザイングッズを展開し、新たな鉄道

デザイングッズのマーケットを開拓します。

(2)SHOP（ショップ）

・TRAINIART TOKYO（トレニアート トウキョウ） グランスタ店

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅改札内B1階グランスタ内

・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店

埼玉県さいたま市大宮区大成町3-47 鉄道博物館内1階

※ご来店いただく際は、鉄道博物館の入館券が必要です。

・ミュージアムショップTRAINIART 東京ステーションギャラリー店

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションギャラリー内2階

※ご来店いただく際は、東京ステーションギャラリーの入館券が必要です。

※一部グッズの販売はございません。

・TRAINIART JRE MALL店

https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s001

(3)TRAINIART 公式LINEアカウント

2025年3月に公式LINEアカウントが誕生しました。本LINEアカウントでは、友だちからいただいた

アンケート回答を参考にした商品企画の実施や、数量限定アイテムをより手に入れやすくする先行

販売のご案内などを行っています。

この機会にぜひ、TRAINIART公式LINEのご登録をご検討ください。

友だち登録はこちらから⇒友だち登録(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40741tupjp&lp=KwDBnU&liff_id=2007037908-da2DgKEl)

【会社概要】

会社名：株式会社JR東日本商事

所在地：東京都渋谷区代々木2-2-2 JR東日本本社ビル11階

代表者：代表取締役社長 大西 秀麿

事業内容：鉄道資材事業、ビジネスソリューション事業、コンシューマー商品事業、

保険代理店事業 ほか

公式サイト： https://www.ejrt.co.jp/