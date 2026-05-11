岡山一番街、さんすてのテナント募集サイト開設

山陽SC開発株式会社

山陽SC開発株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：福田知明、以下「山陽SC開発」）は、株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：三瓶直樹、以下「カウンターワークス」）の提供するサービス「ショップカウンター エンタープライズ」を導入し、2026年5月11日(月)より「岡山一番街、さんすて岡山・倉敷・福山 POPUP・常設出店募集サイト(山陽SC開発株式会社)」（以下、「本サイト」）を開設いたしますのでお知らせいたします。

山陽SC開発は、JR駅直結のショッピングセンター「岡山一番街」、「さんすて岡山」、「さんすて倉敷」、「さんすて福山」を開発・運営しております。立地特性を生かし、県内外のお客様に向けて、高感度なライフスタイル、日常に寄り添う機能性、地域の魅力を発信しています。

POPUP・常設出店区画に関する出店テナントの募集は、これまで各施設の担当者により個別に対応してきました。本サイトの開設により、テナントが必要な情報へスムーズにアクセスできる環境を整備し、コミュニケーションチャネルを拡充することで、より幅広いテナントとの接点創出を推進してまいります。

募集サイト URL：https://space.sun-ste.com/about

＜本サイト画像イメージ＞

■本サイトの概要

山陽SC開発が開発・運営する「岡山一番街」、「さんすて岡山」、「さんすて倉敷」、「さんすて福山」のPOPUP・常設出店区画情報を掲載し、それぞれお問い合せいただけるサイトです。これまで出店テナントの募集は、各施設の担当者による個別での対応を中心に行ってきましたが、今後はそれに加え、本サイトを通じた募集も実施してまいります。

■ショップカウンター エンタープライズについて

商業施設向けリーシングDXシステムです。商業施設が自社スペースを掲載する「テナント募集サイト」と、問い合わせ・営業・テナント情報管理やスペースの稼働管理ができる「営業管理システム」をSaaS型で提供し、随時、機能追加やバージョンアップを行うことで、テナント募集業務や管理業務の効率化、生産性向上を支援いたします。現在、1,500以上の商業施設にて導入。

URL： https://shopcounter.jp/lp/enterprise

■カウンターワークスについて

商号：株式会社COUNTERWORKS(カウンターワークス)

所在地：東京都品川区西五反田7-22-17 五反田TOCビル8F

代表：代表取締役CEO 三瓶 直樹

事業内容：ポップアップストアの出店支援Platform、商業不動産向けVertical SaaSの企画・開発・運営

資本金：6.54億円（資本準備金を含む）

URL ：https://counterworks.co.jp

※本リリースに記載の内容は発表時点の情報です。事情により、変更になる場合がございます。

山陽SC開発株式会社

岡山・倉敷・福山の駅に隣接する商業施設を開発、管理、運営する会社です。

【岡山一番街・さんすて岡山】



住所 〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町1-2-301



岡山一番街・さんすて岡山HP https://sun-ste.com/okayama-ichibangai/



岡山一番街・さんすて岡山Instagram https://www.instagram.com/sunste_okayama_ichibangai/