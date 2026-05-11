神奈川県の「令和８年度グローバル人材支援事業外国人留学生受入れ促進業務」を受託

株式会社アイデム

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（東京都新宿区 代表取締役社長：椛山 亮）とベトナム現地法人である「AIDEM VIETNAM」は、この度神奈川県の「令和８年度グローバル人材支援事業外国人留学生受入れ促進業務」を受託しました。

＜受託背景＞

神奈川県では、グローバル人材が活躍する神奈川づくりを目指し、海外からの留学生の誘致活動を行っています。

一方アイデムは、10年以上にわたり新卒採用支援にかかわる事業を展開しており、大学を含めた教育機関への訪問実績は100校以上、学内就活セミナーの開催も約30校にのぼります（2025年実績）。また、外国人採用支援の分野においても2018年よりベトナムのハノイ工科大学と協同教育プログラムを実施しており、日本での就労を希望する優秀な高度人材を内定へとつなげてきました。2019年からは特定技能外国人の登録支援機関として、外国人材の紹介から受け入れに係る支援の実施までワンストップで対応、2026年2月までに4,300名以上の内定実績を持ちます。さらに2024年6月から神奈川県と「ベトナム人材の確保等に関する連携協定」を結び、神奈川県内企業におけるベトナム人材の採用支援を幅広く実施してきました。

アイデムはこれまでの実績をふまえ本事業を受託し、現地法人「AIDEM VIETNAM」と共に、神奈川県とつながりが強いベトナムの現地学生や教職員等からの留学や就職等に関する相談に対応し、神奈川県への留学や就職希望の増加を目的に、ベトナム国内のイベントにおける告知を実施します。

ベトナムから日本への留学を検討する学生に神奈川県の魅力を広く伝え、最終的には将来的な就職へとつなげていきます。

＜受託事業内容＞

(1) 留学を希望するベトナム人及びその家族からの相談対応

ベトナム現地の学生や教職員等からの留学等に関する質問に対し、SNSアプリやメール等を活用してベトナム人社員がベトナム語で対応いたします。

(2) ベトナム現地学生への神奈川県留学ＰＲ

ベトナムの現地教育機関への訪問や、ベトナムで実施される留学フェアへの参加において、神奈川県の魅力を伝えるチラシや留学ガイドの配布を行い、神奈川県内の教育機関への留学希望に対する興味関心を高めていきます。

(3) KANAGAWA FESTIVAL in HANOI 2026との連携

本年11月にハノイ市において開催予定のイベントにブースを出展し、神奈川県の魅力を伝えるチラシや留学ガイドの配布を行うと共に、観光スポットなど神奈川県への理解が深まるような体験型のイベントも実施します。

(4)SNSによる情報発信

毎週ベトナム語を原則とした情報発信を行います。イベント前の告知や、神奈川県内の教育機関等の魅力、観光スポットの紹介や就職支援体制の紹介など幅広い投稿を行います。

(5)ベトナム現地の学生や保護者、教育機関等のニーズ把握・分析

現地教育機関訪問や各種イベント出展を通じてアンケートを実施し、日本や神奈川県への留学についてのニーズ把握と、結果の分析をします。

■AIDEM VIETNAM COMPANY LIMITED

所在地 Room 1428, 14F, Hapro Building, 11B P. Cat Linh, Quoc Tu Giam, Dong Da, Ha Noi

設立登記 2025 年 4 月 14 日

事業内容 職業紹介サービス、総合事務サービス、管理コンサルティングサービス、留学コンサルティングサービス、

ソフトウェアサービス、データ処理

■アイデムグローバルについて https://www.aidem.co.jp/global/

高度人材（エンジニア等）から特定技能、インターンシップまで、外国人雇用を幅広く支援しています。2018年からハノイ工科大学との協同教育プログラムを開設し、日本語教育やビジネスマナーの理解促進を図り、企業と学生をつなぐ面接会イベントを企画・運営しています。さらに、ベトナム現地大学との連携を強化し、日本企業・文化を体験できる1～2週間の短期インターンシップを実施しています。人材紹介に加え、教育・育成を重視した取り組みも展開。ベトナム最大級の日本語学校「Riki」と業務提携を結び、『アイトク』として日本語学習アプリや特定技能試験対策授業を提供しています。※登録支援機関登録番号 19登-000325

※内定実績（2026年2月末現在）：特定技能4,300名／ハノイ工科大協同教育プログラム105名／インターンシップ163名