大塚商会オリジナルサービス『たよれーる CELF Lite』を提供開始

株式会社大塚商会

ソリューションプロバイダーの株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司）は、Excelを使用する定型業務を開発不要で業務アプリ化できるノーコードツール『たよれーる CELF Lite』を、2026年5月12日より提供開始します。

多くの企業では、経費精算や見積書作成などの定型業務をExcelで管理していますが、手入力によるミスの発生や、担当者に依存して属人化してしまうといった課題が生じています。

『たよれーる CELF Lite』は、こうしたExcel業務をそのまま業務アプリ化し、データをクラウド上で一元管理することができるノーコードツールです。システム化した業務アプリでは入力情報をあらかじめ設定できるため、誤入力などの人為的ミスを防止できるほか、入力が簡単になり誰でも業務を行えます。また、クラウド上でデータを管理し、リアルタイムで共有できるため、担当者の不在時でも必要なデータにすぐアクセスでき安心です。

見た目や操作性はExcelそのままなので、新たなITスキルや特別な研修を必要とせず、Excelを使用してきた業務担当者が、直感的に利用できます。従来の業務フローを大きく変えることなく導入できるため、現場への負担を抑えながら業務の標準化・効率化を実現します。

本サービスは、SCSK株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 執行役員 社長：當麻 隆昭）が提供する「CELF」を、中堅・中小企業がより導入しやすいよう大塚商会が独自に設計したオリジナルサービスです。Excelとほぼ同じ画面・操作方法で、誰でも迷うことなく使い始められることを最大の特長としています。導入しやすい価格体系と安心のサポートをセットで提供します。

◆サービス名称：『たよれーる CELF Lite』

https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/groupware/celf-lite/

◆提供開始日：2026年5月12日

◆提供価格（税別）：月額5,400円/9ユーザーまでご利用可能

◆販売目標：年間200社

今回のサービス開始にあたり、当社のコメントは次の通りです。

多くの企業において、Excelは今なお業務の中核を担っており、その操作性や使い慣れた環境を維持することは、業務の継続性という点でも重要だと考えています。『たよれーる CELF Lite』は、こうした現場の実情を踏まえ、業務のやり方を大きく変えることなく、データ管理や業務の標準化を段階的に進められる仕組みとして提供するものです。

中堅・中小企業が無理のない形でDXを推進できる現実的な選択肢として、本サービスを位置づけています。

【株式会社大塚商会 常務執行役員 十倉 義弘】

※本リリースに記載の社名・製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。

【お問い合わせ先】

株式会社大塚商会 MMオペレーション部フロントMM推進課

電話：03-3514-7580

E-mail：frontmm@otsuka-shokai.co.jp