社会活動家の「仁藤夢乃」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都中央区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、社会活動家の仁藤夢乃氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

仁藤夢乃氏のコメント

私は2011年から、虐待や性搾取のなかにいる少女たちを支える活動を続けてきました。家に帰れずにいた10代の頃、声をかけてくるのが買春者や業者しかいなかった経験からColaboを立ち上げ、当事者とともに必要な支援を形にしてきました。語り続けることで社会の認識も変わりつつあります。このニュースレターでは、日々感じる違和感を言葉にし、差別や暴力の現実を共有しながら、みなさんと共に考えていきます。女性の人権問題に関心のある方、女性差別や性搾取に怒り・憤っている方、世の中を変えたいと感じている方に、ぜひ読んでいただきたいです。

仁藤夢乃のニュースレター『女性差別に抗う』：https://yumenonito.theletter.jp/(https://yumenonito.theletter.jp/)

女性差別、性搾取、性売買問題等について、女性の人権視点で違和感を言葉にするニュースレター

＜仁藤夢乃氏プロフィール ＞

社会活動家。一般社団法人Colabo 代表理事。中高時代に街をさまよう生活を送った経験から一般社団法人Colaboを設立し、10代女性の支援に取り組む。虐待や性暴力の被害を経験した女性たちとともにアウトリーチや実態の発信、政策提言を行うほか、明治学院大学国際平和研究所研究員として性売買問題の研究にも従事。東京都「青少年問題協議会」委員や厚生労働省の有識者会議構成員などを歴任。著書に『女子高生の裏社会』『難民高校生』『バカなフリして生きるのやめた』、『Colabo攻撃』などがある。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

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事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





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