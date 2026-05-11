GLBBジャパン、専有回線・MikroTik・SASEソリューションをInterop Tokyo 2026で展示
株式会社GLBBジャパン（本社：沖縄県中頭郡北谷町／東京支店：東京都港区、代表取締役：ワトソン・クレーグ、以下「GLBBジャパン」）は、2026年6月10日（水）～12日（金）に開催される Interop Tokyo 2026 に出展いたします。
当社ブースでは、法人向け専有型インターネットサービス「F::Xpress」をはじめ、MikroTik製品の国内公式リセラーとして提供するネットワークソリューション、さらに2026年提供開始予定の新SASEサービスを展示いたします。
近年、クラウド利用の拡大やゼロトラスト化、拠点数増加に伴い、企業ネットワークには「高速・安定通信」と「高度なセキュリティ」の両立が求められています。一方で、IT人材不足を背景に、ネットワークおよびセキュリティ運用の負荷は、多くの企業にとって大きな課題となっています。
GLBBジャパンでは、“ネットワーク運用に過剰な負荷をかけない”をコンセプトに、通信・ルーティング・セキュリティを統合的に支援するソリューションをご提案します。
展示内容
■ 専有型インターネットサービス「F::Xpress」
高速・低遅延・高安定性を特長とする、法人向け専有型インターネットサービスをご紹介します。
クラウド利用、拠点間通信、大容量データ通信、リアルタイム性が求められる業務環境において、ベストエフォート型回線では実現が難しい、安定した通信品質を提供します。
また、業種・用途別の導入事例についてもご紹介予定です。
■ MikroTikソリューション
GLBBジャパンは、ネットワーク機器メーカー MikroTik の国内公式リセラーの一社として、全製品の販売・導入支援を行っています。
会場では、MikroTik社が新たにリリースした400Gbps対応インテリジェントスイッチ「CRS812 DDQ」および「CRS804 DDQ」を含む5機種を展示予定です。
また、GLBBジャパン独自の機器保証、センドバック保守、マネージドサービスについてもご紹介いたします。
https://mikrotik.com/buy?category=distributors(R)ion=Japan&utm_source=chatgpt.com(https://mikrotik.com/buy?category=distributors®ion=Japan&utm_source=chatgpt.com)
展示予定機器
・CRS812 DDQ（1Uフル幅モデル）
・CRS804 DDQ（ハーフ幅モデル）
・CCR2004-1G-12S+2XS
・CCR2116-12G-4S+
・CCR2216-1G-12XS-2XQ
CRS812 DDQ（IUフル幅）
CRS804 DDQ（ハーフ幅）
■ 新SASEサービス（2026年提供開始予定）
2026年提供開始予定の新SASEサービスを、展示会にて初公開予定です。
クラウド利用の拡大やハイブリッドワークの定着により、従来型VPN中心のネットワーク構成では、セキュリティ運用やアクセス管理の複雑化が課題となっています。
GLBBジャパンの新SASEサービスでは、以下を実現します。
「ネットワークとセキュリティの統合管理」 「ゼロトラストへの対応」 「拠点・リモートアクセスの最適化」 「運用負荷の軽減」
これにより、企業のネットワーク運用最適化を支援します。
展示会では、サービス概要や提供イメージを先行公開予定です。
【本リリースに関するお問合せ先について】
法人のお客様 Email:sales-support@corp.glbb.ne.jp
TEL:03-6459-1688
個人のお客様 Email:info@corp.glbb.ne.jp
TEL:098-894-3498
お問合せフォーム URL:https://www.glbb.jp/contact/
GLBBジャパンについて
GLBB は、"Our Mission :: To Connect" をモットーに 企業、個人を問わず、よりよいネットワーク環境の提供を目指すとともに、様々なお客様からの要望にお応えするソリューションを展開しています。
URL：https://www.glbb.jp/