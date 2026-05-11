GLBBジャパン、専有回線・MikroTik・SASEソリューションをInterop Tokyo 2026で展示

株式会社GLBBジャパン

株式会社GLBBジャパン（本社：沖縄県中頭郡北谷町／東京支店：東京都港区、代表取締役：ワトソン・クレーグ、以下「GLBBジャパン」）は、2026年6月10日（水）～12日（金）に開催される Interop Tokyo 2026 に出展いたします。

当社ブースでは、法人向け専有型インターネットサービス「F::Xpress」をはじめ、MikroTik製品の国内公式リセラーとして提供するネットワークソリューション、さらに2026年提供開始予定の新SASEサービスを展示いたします。

近年、クラウド利用の拡大やゼロトラスト化、拠点数増加に伴い、企業ネットワークには「高速・安定通信」と「高度なセキュリティ」の両立が求められています。一方で、IT人材不足を背景に、ネットワークおよびセキュリティ運用の負荷は、多くの企業にとって大きな課題となっています。

GLBBジャパンでは、“ネットワーク運用に過剰な負荷をかけない”をコンセプトに、通信・ルーティング・セキュリティを統合的に支援するソリューションをご提案します。

展示内容

■ 専有型インターネットサービス「F::Xpress」

高速・低遅延・高安定性を特長とする、法人向け専有型インターネットサービスをご紹介します。

クラウド利用、拠点間通信、大容量データ通信、リアルタイム性が求められる業務環境において、ベストエフォート型回線では実現が難しい、安定した通信品質を提供します。

また、業種・用途別の導入事例についてもご紹介予定です。

■ MikroTikソリューション

GLBBジャパンは、ネットワーク機器メーカー MikroTik の国内公式リセラーの一社として、全製品の販売・導入支援を行っています。

会場では、MikroTik社が新たにリリースした400Gbps対応インテリジェントスイッチ「CRS812 DDQ」および「CRS804 DDQ」を含む5機種を展示予定です。

また、GLBBジャパン独自の機器保証、センドバック保守、マネージドサービスについてもご紹介いたします。

https://mikrotik.com/buy?category=distributors(R)ion=Japan&utm_source=chatgpt.com(https://mikrotik.com/buy?category=distributors®ion=Japan&utm_source=chatgpt.com)

展示予定機器

・CRS812 DDQ（1Uフル幅モデル）

・CRS804 DDQ（ハーフ幅モデル）

・CCR2004-1G-12S+2XS

・CCR2116-12G-4S+

・CCR2216-1G-12XS-2XQ

CRS812 DDQ（IUフル幅）CRS804 DDQ（ハーフ幅）



■ 新SASEサービス（2026年提供開始予定）

2026年提供開始予定の新SASEサービスを、展示会にて初公開予定です。

クラウド利用の拡大やハイブリッドワークの定着により、従来型VPN中心のネットワーク構成では、セキュリティ運用やアクセス管理の複雑化が課題となっています。

GLBBジャパンの新SASEサービスでは、以下を実現します。

「ネットワークとセキュリティの統合管理」 「ゼロトラストへの対応」 「拠点・リモートアクセスの最適化」 「運用負荷の軽減」

これにより、企業のネットワーク運用最適化を支援します。

展示会では、サービス概要や提供イメージを先行公開予定です。

【本リリースに関するお問合せ先について】

法人のお客様 Email:sales-support@corp.glbb.ne.jp

TEL:03-6459-1688

個人のお客様 Email:info@corp.glbb.ne.jp

TEL:098-894-3498

お問合せフォーム URL:https://www.glbb.jp/contact/

GLBBジャパンについて

GLBB は、"Our Mission :: To Connect" をモットーに 企業、個人を問わず、よりよいネットワーク環境の提供を目指すとともに、様々なお客様からの要望にお応えするソリューションを展開しています。

URL：https://www.glbb.jp/