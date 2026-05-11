NEOPASA浜松（下り）あそびフェス2026開催

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 遠州支店（浜松市、支店長・ 石橋(いしばし)孝浩(たかひろ)）はE1A 新東名高速道路（新東名）NEOPASA(ネオパーサ)浜松（下り、静岡県浜松市）で「NEOPASA浜松（下り）あそびフェス2026」を開催します。

「NEOPASA浜松（下り）あそびフェス2026」は、ジュビロ磐田によるサッカー体験「カップインフットボール」やブレス浜松によるバレーボール体験をはじめ、ジュビロ磐田クラブマスコット「ジュビロくん」、「ジュビィちゃん」やブレス浜松公式マスコット「イブちゃん」とのグリーティングなど、様々な「あそび」を体験いただけるイベントです。

イベントはもちろん、お食事やお買い物もお楽しみいただけますので、この機会にぜひNEOPASA浜松（下り）にお立ち寄りください。

≪イベント情報≫

【イベント名】

NEOPASA浜松（下り）あそびフェス2026

【開催場所】

E1A 新東名 NEOPASA浜松（下り）

【開催日時】

5月23日（土） 10時00分～16時00分

※雨天時は内容を変更して実施。

※中止の際は公式ウェブサイトでお知らせします。（https://sapa.c-nexco.co.jp/special?id=2243）

サッカー体験「カップインフットボール」

【実施内容】 ※写真はイメージです。

■各種「あそび」体験ブース

浜松市にゆかりのある団体が集まり、スポーツや伝統遊び、eスポーツなど、多彩な「あそび」体験ブースを出展します。子どもから大人まで、気軽に参加できる体験型イベントです。

バレーボール体験

●出展ブース紹介：

・サッカー体験「カップインフットボール」ブース （主催：ジュビロ磐田）

・バレーボール体験ブース （主催：ブレス浜松）

・eスポーツ体験ブース （主催：静岡医療科学専門大学校）

・ストレッチ・脳トレ・体力測定体験ブース（主催：静岡医療科学専門大学校）

・けん玉体験・けん玉検定ブース（主催：黄桜じいじ）

・指スケートボード体験ブース（主催：神田工業株式会社）

●開催時間：10時00分～16時00分

●会 場：屋外イベントスペース

けん玉体験・けん玉検定指スケートボード体験eスポーツ体験

■ガラポン抽選会（主催：中日本エクシス）

お買い上げレシートまたは食券で税込2,000円毎に一回参加できるガラポン抽選会を開催します。※レシート・食券合算可

ジュビロ磐田に所属している選手のサイン色紙やNEOPASA浜松で使える電子お買物券などが当たります。

●開催時間：11時00分～16時00分

●会 場：屋内ベーカリー横

ガラポン抽選会

■キッチンカーの出店

地元浜松や近隣地域で人気のキッチンカーが集結し、バラエティ豊かなグルメをお楽しみいただけます。

・ロイヤルケバブ（ケバブ）

・丸昌きのこ園（浜松産きのこの天ぷらなど）

・コッペのぱんきち（コッペパンサンド）

●開催時間：10時00分～16時00分

●会 場：屋外イベントスペース

出店キッチンカー（コッペのぱんきち）

■キャラクターグリーティング

ジュビロ磐田クラブマスコットの「ジュビロくん」、「ジュビィちゃん」やブレス浜松公式マスコット「イブちゃん」、湖西市公式コミュニケーションキャラクターの「うなぽん」がNEOPASA浜松（下り）に遊びに来ます。NEXCO中日本オリジナルキャラクター「みちまるくん」と一緒に屋内・屋外をお散歩します。

●開催時間：1回目：10時00分 /2回目：12時00分 /3回目：14時00分 各回約30分

●会 場：屋外イベントスペースや屋内各所

※内容やスケジュールに変更の可能性がありますので予めご了承ください。

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