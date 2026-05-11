【無料】３年目を迎える『千葉県中小事業者等脱炭素化支援センター』が相談受付を開始。「脱炭素経営」や「省エネ・コスト削減」、「補助金活用」まで、専門家が伴走支援を実施します！

株式会社ちばぎん総合研究所（取締役社長：前田栄治）、エヌエス環境株式会社（代表取締役社長：鈴木拓哉）は、千葉県が「中小事業者等向け脱炭素化（伴走型）相談支援事業」で開設する「千葉県中小事業者等脱炭素化支援センター」の運営を受託し、本日より運営を開始します。過去2か年での相談件数は400件を超え、今年度も引き続き中小事業者の脱炭素化に向けた取組を、専門家が無料でご支援します。

株式会社ちばぎん総合研究所

エネルギー使用量の把握や補助金活用等から"脱炭素"に取り組んでみませんか？

「千葉県中小事業者等脱炭素化支援センター」専用ウェブサイト

チラシはこちら

センターの特徴

詳細を見る :https://chiba-datsutanso.pref.chiba.lg.jphttps://prtimes.jp/a/?f=d123467-16-ae241801e3d4641d7ee1b44f836e62a7.pdf

―安心の運営体制

・千葉県が実施する公的な事業

・非営利であり、営業がないため安心して利用可能

―経験豊富なプロが対応

・エネルギー管理士や中小企業診断士等の有資格者

・国が認定した「エネルギー使用合理化」と「中小企業経営サポート」のプロフェッショナルが対応

―利用しやすい

・無料で何回でも相談でき、伴走支援が受けられる

・現地訪問やWebでの対応も可能

１．概要

（１）開設期間 2026年5月7日（木）から2027年3月31日（水）

（２）所在地 千葉市美浜区中瀬1-10-2 ちばぎん幕張ビル

（株式会社ちばぎん総合研究所内）

（３）開所時間 午前9時から午後5時まで

土・日・祝日及び年末年始（12月29日から翌1月3日まで）を除く

（４）業務内容

・脱炭素化に向けた取組に係る対面相談、電話相談、メール相談やオンライン相談等

・エネルギー管理士等の専門家によるアドバイスや提案、訪問支援などの実施

・脱炭素に関するセミナーやワークショップの実施

２．利用方法

（１）利用対象者 千葉県内に事業所をもつ企業・団体・個人事業主等

（２）相談方法 窓口への来所、Web面談（Zoom）、メール、電話、訪問（※無料）

（３）相談できる内容 脱炭素に関する各種相談を受け付けます。

例）☑ 脱炭素経営について知りたい

☑ エネルギーコストが上がって困っているので、何か対策できない？

☑ 工場を見て省エネのポイントを教えてほしい

☑ 設備更新に使える補助金はある？

☑ 温室効果ガスの排出量を把握したい

☑ 自社の取組をアピールする方法を知りたい

３．申込方法

専用ページよりお申込みください。

４．脱炭素セミナー等

申込はこちら :https://chiba-datsutanso.pref.chiba.lg.jp

セミナーおよびワークショップについて、年間５回の開催を予定しています。

随時情報を更新していきますので、ホームページをご確認ください。

５．お問い合わせ先

【千葉県中小事業者等脱炭素化支援センター】

電 話：043-296-3217

メール：chiba-soudan@crinet.co.jp

【千葉県ホームページ】

https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/r8datsutanso-center.html

６．その他

同じく千葉県より受託している「業務用設備等脱炭素化促進事業」、「中小事業者等向けスマート省エネ技術導入促進事業」では、省エネ設備等導入にあたって補助金が活用できますので、あわせてご検討ください。

●「令和８年度千葉県業務用設備等脱炭素化促進事業補助金」ホームページ

https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/r8jigyousyahojo.html

●「令和８年度千葉県中小事業者等向けスマート省エネ技術導入促進事業補助金」ホームページ

https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/r8emshojo.html