『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完』より、ヒロインたちが着用している総武高等学校女子制服冬服スカートがリニューアルして登場！サンプル展示も決定！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完』より、

ヒロインたちが着用している総武高等学校女子制服冬服スカートがリニューアルしてCOSPATIO（コスパティオ）から登場。

そして、総武高等学校女子制服冬服ジャケットセットも再販決定。

これらの商品は【早得対象商品】として、期限までにご予約いただくとポイント最大2倍還元の対象となります。

【早得対象商品】

・総武高等学校女子制服冬服スカート リニューアルVer.

・総武高等学校女子制服冬服ジャケットセット

6月1日（月）12時までのご予約でポイント最大2倍還元！

通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

発売日は＜2026年11月中旬＞予定です。

【COSPATIO（コスパティオ）】／『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/cospatio/itemlist/id/02854/mode/title(https://www.cospa.com/cospatio/itemlist/id/02854/mode/title?utm_id=mn7nvhyx&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430oregairu&utm_content=item)

展示情報

『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完』より、ヒロインたちが着用している総武高等学校女子制服が登場。

こちらの開発サンプルを、期間限定で展示いたします。

■開発サンプル展示情報

＜コスパティオ ジーストア大阪店＞

展示期間：2026年5月1日（金）～10日（日）

所在地：〒542-0075 大阪市中央区難波千日前7-7

営業時間：10：00～20：00

定休日：定休日なし（年始・棚卸し（年2回）休業）

＜コスパティオ ジーストア・アキバ店＞

展示期間：2026年5月13日（水）～31日（日）

所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-2-7 オノデンビル4F

営業時間：11：00～20：00

定休日：定休日なし（年始・棚卸し（年2回）休業）

サンプル展示情報の詳細はコチラ

┗ https://www.cospa.com/cospatio/event/id/27587(https://www.cospa.com/cospatio/event/id/27587?utm_id=dt6a3o13&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430oregairu&utm_content=tenji)

新商品情報

■総武高等学校女子制服冬服スカート リニューアルVer.

発売日：2026年11月中旬

サイズ：Ladies S/Ladies M/Ladies L/Ladies XL/Ladies XXL

価格：22,550円（税込）

『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完』より、ヒロインたちが着用している総武高等学校女子制服冬服スカートがリニューアルして再登場！！

[セット内容]

スカート

[素材]

表地：ポリエステル100％

裏地：ポリエステル100％

Made in Japan

こちらの商品は、現在【早得対象商品】となっております。

2026年6月1日（月）12：00までにご予約いただいた場合は、ポイント最大2倍還元致しております。

※ポイント還元率は支払方法により異なります。→詳しくはこちらをご参照下さい。

※予約数満了などの理由により、予約受付を早期終了する場合がございます。予めご了承下さい。

※「コスパオフィシャルショップ店頭」は2026年5月31日（日）までが【早得】対象期間です。

再販商品情報

■総武高等学校女子制服冬服ジャケットセット

発売日：2026年11月中旬

サイズ：Ladies S/Ladies M/Ladies L/Ladies XL/Ladies XXL

価格：32,670円（税込）

『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完』より、ヒロインたちが着用している総武高等学校女子制服が登場！！

[セット内容]

ジャケット、リボン

[素材]

【ジャケット】表地：ポリエステル100％／裏地：ポリエステル100％

【リボン】ポリエステル100％

Made in Japan

こちらの商品は、現在【早得対象商品】となっております。

2026年6月1日（月）12：00までにご予約いただいた場合は、ポイント最大2倍還元致しております。

※ポイント還元率は支払方法により異なります。→詳しくはこちらをご参照下さい。

※予約数満了などの理由により、予約受付を早期終了する場合がございます。予めご了承下さい。

※「コスパオフィシャルショップ店頭」は2026年5月31日（日）までが【早得】対象期間です。

【基本予約受付期間】～2026年5月31日（日）

※基本予約受付期間前に早期終了になる場合がございます。

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

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(C)渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。完

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■関連リンク

【COSPATIO（コスパティオ）】／『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/cospatio/itemlist/id/02854/mode/title(https://www.cospa.com/cospatio/itemlist/id/02854/mode/title?utm_id=mn7nvhyx&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430oregairu&utm_content=item)

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPATIO（コスパティオ）

┗ キャラクターになりきる体験を求めるファンに向けて、公式コスチュームや関連アイテムを展開。

長年の経験を活かし、細部まで忠実に再現された高品質な衣装とサポートグッズを提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

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