【埼玉県】「技-１グランプリ」開催決定！

埼玉県

今年度、県立高等技術専門校（以下、「高技専」という。）の訓練生が技能・技術を披露する競技会「技-１グランプリ～埼玉"高技専"まつり～」を初めて開催します。こうした競技会の開催は、全国初の取組です。

当日は、全訓練生が参加する予選を勝ち抜いたファイナリストが技を競います。

また、競技会のほか、高技専の職業訓練の体験や子供向けものづくり体験、企業の紹介ブースなどを設置し、高技専の魅力だけでなく、ものづくりの魅力もPRします。

ぜひ会場で、訓練生が真剣に競い合う姿、その「技」をご覧ください。

１ 概要（予定）

- 日時：令和8年11月23日（月・祝）10時～16時- 会場：埼玉県県民活動総合センター（伊奈町内宿台6-26）- 競技種目：10種目程度

【競技種目の例】

〈自動車エンジン分解/組付け〉

作業の正確性などを競います

＜バーチャル溶接＞

AR(拡張現実)を用いて溶接技術を競います

＜こまコンテスト＞

こまの性能（加工技術）を競います

２ 「技-１グランプリ」の名称について

日頃の訓練で培われた「技術・技能」＝「技」を披露する競技会であること及び予選を勝ち抜いた訓練生(ファイナリスト）が成果を発表する場にふさわしく、また将来、訓練生になる可能性のある中高生にとっても親しみやすい名称にしたいとの想いから決定しました。

３ 県立高等技術専門校（高技専）とは

公立職業能力開発校として、6校1分校の高技専で、県内企業の即戦力となる人材を育成しています。機械・金属加工、木工工芸など15の訓練科を設けて、訓練科により2年・1年・6か月の期間で職業訓練を実施しています。

【高技専の特徴】

- 高い就職率。令和6年度修了生の就職率は94.0％です。- 1訓練科5～30人の少人数制。実技中心のきめ細やかな指導で仕事に必要な知識や技能を習得できます。- 就職に役立つ資格取得などを支援。多数の資格試験で全国平均を上回る合格率を誇ります。

※詳細は下記ホームページを御覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0811/kgs/miryoku.html

４ 問合せ先

埼玉県 産業人材育成課 総務・職業訓練推進担当

電話 048-830-4598（直通）