『異世界キッチン』★3ダチュラ(受験生)が登場&出現確率アップ！新登場ピックアップガチャ開催！
スマートフォンゲーム『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』は、★3ダチュラ(受験生)が登場&出現確率アップ！新登場ピックアップガチャを開催したことをお知らせいたします。
★3ダチュラ(受験生)(販売員)が登場&出現確率アップ！新登場ピックアップガチャ開催！
★3ダチュラ(受験生)(販売員)の提供割合がアップします。
10回ガチャの10体目の抽選は、★2以上のスタッフが確定します。
■ガチャ開催期間
~ 5月25日(月)12:59
■『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』
・ストアURL
iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6469494859
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppin_games.marche
■製品概要
タイトル名 ：異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店
リリース日 ：2024年9月5日
ジャンル ：シミュレーション
プラットフォーム：App Store / GooglePlay
配信国 ：日本
本体価格 ：無料（アイテム課金）
■ポッピンゲームズジャパン株式会社について
東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。
代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、
「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすか
べシティ大開発」などがあります。
本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2 ビル 802 号室
代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎
会社ＨＰ：https://poppin-games.com/
※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
※「iOS」は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセ
ンスに基づき使用されています。
※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch およびApp Store は米国およびその他の国々
で登録されたApple Inc.の商標です。