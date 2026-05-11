2026年度 Anaplan Japan Partner Awardにて「Japan Project of the Year」を受賞

株式会社デジタルフォルン

ビジネスコンサルティング、データアナリティクス、ITエンジニアリングを通じて企業の成長を支援する株式会社デジタルフォルン（以下、デジタルフォルン）は、2026年度 Anaplan Japan Partner Awardにおいて「Japan Project of the Year」を受賞したことをお知らせいたします。

本受賞は、日本国内における高難度プロジェクトの成功と、AI機能の実装による高度な価値創出が評価されたものです。

「Anaplan Japan Partner Award」は、Anaplan社が提唱する「コネクテッド プランニング」の実現に向け、お客様のビジネス変革および成長に大きく貢献したパートナー企業を表彰するものです。

評価にあたっては、顧客への価値提供、専門性および付加価値の高さ、顧客満足度、新規市場の開拓など、多面的な観点が重視されます。

デジタルフォルンは、Anaplanの営業、プリセールス、導入・活用支援に至るまで一貫してリードおよびサポートを行っており、その実績が評価され、Solution Advisory & Deliveryパートナーとして認定されています。

【株式会社デジタルフォルンについて】

株式会社デジタルフォルンは、業務改革・自動化・データ活用を軸に、企業のデジタル変革を支援するパートナーです。

Anaplanでは、サプライチェーンでの計画業務やファイナンス領域での計画業務のデジタルトランスフォーメーションはもとよりAnaplanでのアプリケーション構築や需要予測モデル構築、既存Anaplanシステムの分析及びリファクタリングなど、高い技術力と豊富な知見で企業の「コネクテッド プランニング」の実現に向けてご支援しています。

また、データ分析、RPA、データ連携、データ基盤開発、ローコード開発、クラウド化、デジタルマーケティング、音声解析、AI導入など、幅広い領域を横断しながら、お客様の課題に最適なソリューションを提供しています。

最新のテクノロジーやSaaSを活用することで、従来時間のかかっていた工程を効率化し、スピーディかつ実践的な価値提供を実現しています。また、導入して終わりではなく、その後の活用定着・成果創出まで伴走することを重視しています。継続的な活用支援を通じて、業務効率化とデータドリブンな意思決定を推進し、企業の持続的な成長に貢献します。

詳細は公式サイトをご覧ください。https://www.vorn.co.jp/