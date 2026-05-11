自然共生サイト認定記念シンポジウム「修善寺の里山から考える地域と生物多様性」開催のお知らせ

国立大学法人 静岡大学

静岡大学ジオ福連携研究所は、修善の森プロジェクトの会と共同で、下記のとおりシンポジウムを開催しますのでお知らせいたします。

修善の森プロジェクトの会の活動拠点である伊豆市修善寺の半経寺山は、令和８年３月末に、環境省が30by30の目標達成に向けて推進する自然共生サイト（OECM）に伊豆半島で初めて認定されました。本認定により、地域の生物多様性保全の拠点として一定の評価を受けることとなることから、この取組みを広く地域内外に周知し、同地の活動を一層推進していく一助とするために本シンポジウムを企画いたします。

また、修善の森プロジェクトの会は静岡大学東部サテライトと協力し、昨年度より半経寺山の活動を大学内の研究プロジェクトとしても位置付け、「ジオ福連携（ジオパーク×福祉）」の一環の取組みとして、地元の地域住民も巻き込んだ活動を推進しています。この機会に、地元住民が地域についてより深く知り、貴重な自然が残るこの場所をどのように保全し、活用していくべきか考えるきっかけとなる機会を提供するとともに、地域内外の企業、行政など多様な主体による参画により、自然共生サイトとしての価値を保全しながら高め、取組みを広く発信していくことを目指しています。

報道機関の皆様におかれましては、是非、事前の周知と当日のご取材をいただきますよう、お願い申し上げます。

記

■開催日時

令和８年６月７日(日) 10時00分～15時30分（ガイドツアーを含む）

■会場

修善寺総合会館大研修室（伊豆市修善寺838-1）

■主催者・協力団体

主催：修善の森プロジェクトの会、静岡大学ジオ福連携研究所

協力：静岡県環境ふれあい課、美しい伊豆創造センター、伊豆市、

NPO法人ホールアース自然学校、静岡大学東部サテライト

■当日プログラム

https://prtimes.jp/a/?f=d96787-129-32055de412166706006b23e849d8ec85.pdf