ハンターレイン社より、日本限定「アイラ・ジャーニー シェリー」に「100プルーフ」登場！

株式会社ジャパンインポートシステム

株式会社ジャパンインポートシステム（本社：東京都中央区／代表取締役社長：田中 克彦）は、ハンターレイン社が手掛ける「旅するウイスキー」ジャーニーシリーズより、日本限定の特別版「アイラ・ジャーニー シェリー 100プルーフ」を数量限定で、2026年5月12日より全国の酒販店様に向けて出荷開始いたします。

商品の特長

ブレンダーとしての手腕を遺憾なく発揮する「ジャーニーシリーズ」は、地域の個性を旅するように味わえるラインアップとして人気が拡大。大人気ブレンデッドモルト「アイラ・ジャーニー」はアードベッグ、ラガヴーリン、ラフロイグ、ブナハーブン、カリラといったアイラ島を代表する蒸留所のモルトをブレンド。手頃な価格帯ながらも本格的な味わいで、同社のブレンディング技術を余すところなく体現したアイテムとして、世界中のウイスキーファンに愛されています。

シェリー樽熟成 × ハイプルーフの力強さ

シェリー由来の甘やかで濃厚な風味に、ハイプルーフならではのパワフルさが加わり、飲みごたえは抜群。アイラモルトのスモーキーさとシェリーのリッチさが高次元で融合しています。





アイラ・ジャーニー シェリー 100プルーフ

商品概要

容量：750ml

アルコール度数：57%

原酒構成：アードベッグ、ラガヴーリン、ラフロイグ、ブナハーブン、カリラ

テイスティングノート

香り：イチジクやブラックチェリーの豊かな層を、やわらかなスモークとココアが包み込む。

味わい：スパイスの効いたジンジャーブレッドやキャラメリゼしたナッツ、クローブのほのかなニュアンスがピートスモークと絡み、力強さと温もりが広がる。

余韻：糖蜜とオークを思わせる余韻が長く続く。

※一般のお客様はお近くの酒販店様へ、酒販店様の新規のお取引に関しては正規代理店

ジャパンインポートシステム（jis@jisys.co.jp）までお問い合わせくださいませ。

ジャーニーシリーズについて

「アイラ・ジャーニー」は、アイラ島9番目の蒸溜所アードナッホーのオーナーとしても知られるハンターレイン社が手掛ける「旅するウイスキー」シリーズ。アイラ、ハイランド、ヘブリディアン、キャンベルタウンと、地域の個性を楽しく巡るラインアップは、世界中のウイスキー愛好家から高い支持を集めています。

ハンターレイン社とは

2013年に創立された独立系スコッチウイスキーボトラーです。創業家は3世代にわたりスコッチウイスキーに携わり、豊富な樽の選定眼と熟成技術を背景に、多彩なモルトを世界へ発信しています。

看板ブランドである「オールド・モルト・カスク」シリーズや長期熟成のシリーズ「オールド＆レア・プラチナム」に加え、アイラ島9番目の新たな蒸溜所アードナッホー蒸溜所を設立する一方、「スカラバス」や「ジャーニーシリーズ」など魅力的なラインナップを展開し、世界中のモルト愛好家から高い評価を得ています。