株式会社ボットロジー、「LINEヤフー Partner Program」において「Technology Partner」のコミュニケーション部門に3年連続で認定

株式会社ボットロジー

株式会社ボットロジー（本社：京都府京都市、代表取締役社長：洲脇祐太郎）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならび支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフーPartner Program」において、2026年度の「Technology Partner」のコミュニケーション部門に認定されました。

■「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

*「Sales Partner（認定Partner、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner（コミュニケーション部門、販促部門、LINEミニアプリ部門）」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」「Industry Solution Partner（Education Partner）」において認定が行われます。

■「Technology Partner」について

この度、株式会社ボットロジーが認定された「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。

株式会社ボットロジーが認定された「コミュニケーション部門」においては、要望に応じてLINEヤフーと連携するツールの仕様共有が可能であるか、LINEヤフーの仕様変更時に対応するスキル・リソースがあるか、要求される技術仕様を保つことができるかなどを基準に認定され、特に優秀なパートナーは「Premier」「Advanced」として表彰・認定されます。

■株式会社ボットロジーが提供する「Nest診療」について

株式会社ボットロジーは2018年の創業以来、クリニックと患者さまのコミュニケーションに寄り添い、弊社が提供するLINEを活用した診療支援システム「Nest診療」は550件以上のクリニックでご活用いただけるようになりました。導入いただいた医療機関からの声や導入サポートの経験を活かし、「Nest診療」は時間帯予約・順番予約・問診・オンライン診療・決済・カルテ連携などの機能をワンストップで実装し、クリニックが求める最適なLINE公式アカウントの活用を支援しながら、病院・クリニックの効率化と患者さまの満足度の向上に貢献し続けています。

Nest診療はLINEでの予約を起点として、問診回答依頼や再来院催促のリマインド、満足度調査、順番呼び出しなど患者さまの体験をすべてLINEで完結させ、その利便性およびLINEでの一斉配信によって、医療機関の再来患者獲得に寄与しています。

Nest診療はLINEアプリ内で予約が完結します。予約確定後の問診の回答やリマインドも全てLINEで完結します。

また、2025年より Google で予約（Reserve with Google）の提供も開始し、Google ビジネスプロフィール内の予約ボタンを押すだけで予約を完結させることで、初診ハードルを劇的に低減しています。

Googleで予約のリリースはこちら：https://nest.botlogy.com/news/release-reserve-with-google

MEO対策の機能も含め、Nest診療が提供する初診獲得から継続的な再来獲得のサイクルを構築し、持続可能なクリニック経営をサポートするツールとしてアップデートを重ねています。

Nest診療はGoogleマップとLINEで集患を助けるソリューションです。

【Nest診療のサービスサイトはこちら】

https://nest.botlogy.com/

今後も医療業界専門において唯一の「Technology Partner」として、LINEを活用したソリューションを医療現場に届けてまいります。

以上