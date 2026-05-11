【国内初】マレーシア政府直轄機関EMGSとマレーシア留学専門会社がパートナーシップ協定を締結

グローバルハブジャパン株式会社

マレーシアの大学・語学学校への進学をサポートする「マレーシア留学サポートセンター」を運営するグローバルハブジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：斉藤高志）は、マレーシア高等教育省の政府直轄機関 Education Malaysia Global Services（以下、EMGS）と共同で、2026年5月2日（土）、ANAインターコンチネンタル東京（東京都港区）にて「マレーシア留学推進プロジェクト ローンチセレモニー」を開催しました。本セレモニーは、拡大するマレーシア留学需要を背景に、日本国内におけるマレーシア高等教育の認知拡大と、新たな海外進学機会の創出を目的としたものです。

右：EMGS CEO Novie氏、中：マレーシア大使館次席公使Zainal氏、左：グローバルハブジャパン株式会社代表斉藤「EMGSとグローバルハブジャパン株式会社が正式にパートナーシップ協定を締結」調印式の様子グローバルハブジャパン株式会社代表斉藤

EMGSは、マレーシア高等教育省の政府直轄機関として、マレーシアへの留学を希望する外国人学生支援を担っています。

マレーシア入国管理局と連携し、留学ビザ申請の一元管理を行う唯一の機関として、世界各国からの留学生受け入れを支援しています。現在、マレーシアは170以上の国と地域から16万人超の留学生を受け入れており、アジア有数の教育ハブとして注目を集めています。

当日は、駐日マレーシア大使館関係者、全日本空輸株式会社（ANA）、留学支援事業者、報道関係者、全国の高校関係者など約130名が参加。EMGSとグローバルハブジャパン株式会社による国内民間企業として日本初となるパートナーシップ協定（MOU）締結に加え、EMGSと全日本空輸株式会社（ANA）による連携発表、日本の高校生向け新進学制度「MUP（Malaysia University Pathway）」の正式発表が行われました。

■開催概要

【イベント名】

マレーシア留学推進プロジェクト ローンチセレモニー

【日時】

2026年5月2日（土）15:00～19:00

【会場】

ANAインターコンチネンタル東京（東京都港区赤坂1-12-33）

【主催】

EMGS（Education Malaysia Global Services）

グローバルハブジャパン株式会社

【来場者数】

130名

【参加高校数】

・30校

宮城県仙台二華高等学校（宮城県）

埼玉県立熊谷女子高等学校（埼玉県）

昌平中学校・高等学校（埼玉県）

茗溪学園高等学校（茨城県）

埼玉県立越谷南高等学校（埼玉県）

恵泉女学園中学校高等学校（東京都）

国際基督教大学高等学校（東京都）

東京女学館中学校・高等学校（東京都）

新渡戸文化高等学校（東京都）

東洋高等学校（東京都）

北豊島高等学校（東京都）

桜丘中学・高等学校（東京都）

サレジアン国際学園高等学校（東京都）

広尾学園高等学校（東京都）

横浜隼人高等学校（神奈川県）

神奈川大学附属中・高等学校（神奈川県）

関東学院六浦中学校・高等学校（神奈川県）

神奈川県立横浜国際高等学校（神奈川県）

横浜市立東高等学校（神奈川県）

明誠高等学校（山梨県）

天真林昌学園高等学校（山形県）

酒田南高等学校（山形県）

大和高田市立高田商業高等学校（奈良県）

桃山学院高等学校（大阪府）

関西創価高等学校（大阪府）

箕面自由学園高等学校（大阪府）

岡山理科大学附属高等学校（岡山県）

崇徳高等学校（広島県）

鳥取県立倉吉東高等学校（鳥取県）

土佐塾中学高等学校（高知県）

■プログラム内容

【第一部】マレーシア留学 最新情報セミナー＆ビジネス商談会

・EMGS CEO ノヴィ・タジュディン氏による「マレーシア教育最新情報」プレゼンテーション

・グローバルハブジャパン株式会社 代表取締役 斉藤高志による「MUP（Malaysia University Pathway）」紹介

・ビジネス商談会

【第二部】セレモニー・ネットワーキングディナー

・EMGS CEO ノヴィ・タジュディン氏による開会挨拶

・駐日マレーシア大使館 首席公使 ザイナル・アズラン・モハマド・ナジル氏による歓迎挨拶

・EMGS × グローバルハブジャパン株式会社 MOU締結式

・EMGS × 全日本空輸株式会社（ANA）連携発表

・ネットワーキングディナー

■当日の様子

第一部では、「マレーシア留学 最新情報セミナー＆ビジネス商談会」を実施。EMGS CEO ノヴィ・タジュディン氏によるマレーシア教育最新情報のプレゼンテーションに加え、グローバルハブジャパン株式会社 代表取締役・斉藤高志より、日本の大学を併願しながらマレーシア主要40大学への進学機会を確保できる新制度「MUP（Malaysia University Pathway）」が紹介されました。

第二部では、EMGSとグローバルハブジャパン株式会社によるパートナーシップ協定（MOU）締結式を実施。また、EMGSと全日本空輸株式会社（ANA）による連携発表も行われ、日本の学生がより安心してマレーシア留学へ挑戦できる体制強化が示されました。

会場には、留学支援事業者や全国30校の高校関係者に加え、マレーシアから13大学の担当者も来日し参加しました。教育機関同士による積極的な情報交換や交流が行われたほか、高校関係者らがマレーシアの大学担当者と直接意見交換を行う場面も見られ、マレーシア留学への高い関心がうかがえる場となりました。

■開催背景

マレーシアの大学担当者と参加者が直接意見交換する様子総勢130名が参加出典：Education Malaysia Global Services（EMGS）提供資料より作成

マレーシアの留学ビザ申請を一元管理するEMGSの統計によると、日本人学生からの留学ビザ申請数は増加傾向にあり、2025年の申請数は1,900人を超え、申請数の国別ランキングでは第9位となっています。

近年、マレーシアは、教育水準の高さ、治安の良さ、物価の安さ、そして文化の多様性などを背景に、日本人学生にとって有力な留学先のひとつとして、着実に存在感を高めています。

■新制度「MUP（Malaysia University Pathway）」について

今回正式発表された「MUP（Malaysia University Pathway）」は、日本国内の高校生を対象に、マレーシア国内の主要40大学（国立・私立・欧米大学マレーシア校）への進学を推進する協定校推薦制度です。

EMGSとのパートナーシップ協定締結による実現される本制度では、日本国内の加盟高校の生徒が、評定平均を中心とした書類選考により出願できるほか、日本の大学との併願も可能です。

また、成績優秀者に対しては、大学から授業料が免除される給付型奨学金の案内を積極的に行うことで、海外進学における経済的な不安の軽減を図ります。

従来の海外進学では、語学試験や複雑な出願手続きがハードルとなるケースもありましたが、MUPではマレーシア留学サポートセンターによる一貫した支援体制により、出願から進学までを最小限の負担でスムーズに進めることができます。

また、生徒の適性や将来のキャリアに応じて、理系・文系・芸術・ITなど多様な分野から進学先を選択できる点も特徴で、欧米大学のマレーシアキャンパスを含む世界水準の教育環境をより身近な選択肢として提供しています。

■今後の展望

本パートナーシップ締結後初となる「マレーシア留学フェア2026春」は、名古屋（4月29日）、東京（5月3日）、仙台（5月4日）の3都市で開催され、累計370名を超える中高生・保護者が参加しました。

グローバルハブジャパン株式会社とEMGSは、今後も年2回の留学フェアの開催を予定しており、日本国内におけるマレーシア留学の認知拡大と、グローバル人材育成に向けた教育機会の創出を推進してまいります。

■グローバルハブジャパン株式会社 代表取締役 斉藤高志 コメント

左：EMGS CEO Novie氏、右：グローバルハブジャパン株式会社代表斉藤

今回のEMGSとのパートナーシップ締結は、日本の学生に対して、より安心かつ信頼性の高いマレーシア進学ルートを提供する大きな一歩になると考えています。

EMGSはマレーシア高等教育省の政府直轄機関であり、今回の連携により、日本国内の高校や教育機関に対して、正確かつ最新のマレーシア教育情報を直接届けられる体制が整いました。

また、今回発表した『MUP（Malaysia University Pathway）』を通じて、日本の高校生が自身の可能性に合わせた多様な海外進学の選択肢を持てる環境づくりを進めていきます。

今後は、教育機関との連携や留学フェアの開催を通じて、マレーシア留学の認知拡大を図るとともに、日本の若者が世界へ挑戦できる機会創出に貢献してまいります。

■グローバルハブジャパン株式会社について

【サービス名】

マレーシア留学サポートセンター

【代表取締役】

斉藤 高志

【設立】

2010年11月16日

【資本金】

1,100万円

【所在地】

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西1-21-5 Sreed EBISU+t 3F

【電話番号】

03-5428-5874

【E-mail】

info@malaysia-ryugaku.jp

【事業内容】

マレーシア留学の手配代行、現地サポート

【URL】

https://www.malaysia-ryugaku.jp/

【YouTube】

https://www.youtube.com/@malaysia-ryugaku