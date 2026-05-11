株式会社Creative Group、「東京23区を代表する企業100選」に選出

株式会社Creative Group

PR・広告・マーケティング・キャスティング・メディアの5領域すべてを内製し、450社以上の企業と共に“共感を軸に人の心を動かす”マーケティングを展開してきた、株式会社Creative Group（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中原一真）は、このたび人気女優“のん”さんが公式アンバサダーを務める地方創生メディア「Made In Local」“東京23区を代表する企業100選”に選出されました。

選出概要

本選出は、地域を代表する企業として、事業の独自性、成長性、社会への貢献性などの観点から選定されるものであり、当社が有するPR・広告・口コミ・キャスティング・メディア運営といった複数機能を横断し、ブランドの認知拡大から購買導線づくりまでを一気通貫で支援する体制が評価され、今回の選出に至りました。

今後も、企業やブランドの“0を1に変える”パートナーとして、より本質的で成果につながるマーケティング支援を追求してまいります。

紹介ページURL：

https://madeinlocal.jp/category/companies/tokyo001

特設サイトURL：

https://madeinlocal.jp/area/23-wards-of-tokyo

背景｜分断された施策をつなぎ、成果につながる全体設計へ

近年、企業のマーケティング活動においては、PR、広告、SNS運用、口コミ施策、キャスティングなどの機能が細分化される一方で、それぞれが分断され、全体最適の設計が難しくなるケースが増えています。

Creative Groupでは、こうした課題に対し、PR・広告・マーケティング・キャスティング・メディアの各機能を社内で横断しながら設計・運用することで、単発の話題化にとどまらず、比較検討時の後押しや購買まで見据えた支援を行ってまいりました。

特に、美容領域を中心に、韓国ブランドを含む多数の企業支援を行い、口コミ形成、広告運用、メディア露出、タレント・インフルエンサー活用などを立体的に組み合わせた施策を展開しています。

今後について

Creative Groupは今後も、ブランドや企業の価値を適切に社会へ届けるために、マーケティング・PR・広告・キャスティング・メディアの各機能を磨き続けてまいります。

また、単なる施策実行会社ではなく、課題整理から伴走できるパートナーとして、企業ごとの成長フェーズや目的に合わせた最適な支援体制を構築し、より高い成果創出を目指してまいります。

会社概要

社名：株式会社Creative Group

本社所在地：〒102-0075東京都千代田区三番町22-7三番町関野ビル3F/4F

代表取締役：中原一真

設立：2017年9月（創業：2015年5月）

事業内容：PR事業、口コミプロモーション事業、エンタメ・プロダクション事業、インフルエンサー・タレントキャスティング事業、SNS運用代行事業、広告事業、メディア事業、クリエイティブ制作事業、飲食事業、他

公式コーポレートサイト：

https://www.creativegroup.co.jp/