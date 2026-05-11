フランスの日本酒コンクール「Kura Master 2026」でSAKE HUNDRED『深星』が2年連続プラチナ賞を受賞

株式会社Clear

日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」(運営：株式会社Clear／東京都渋谷区 代表取締役CEO：生駒龍史)は、2026年5月11日に結果発表されたフランスの日本酒コンクール「Kura Master 2026」にて、スパークリング日本酒『深星(しんせい)』がプラチナ賞を受賞。『百光 別誂(びゃっこう べつあつらえ)』『弐光(にこう)』『思凛(しりん)』『礼比(らいひ)』が金賞を受賞しました。『深星』は2年連続プラチナ賞、SAKE HUNDREDブランド全体では6年連続での受賞となります。

「Kura Master 2026」で『深星』がプラチナ賞を獲得

世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをパーパスに掲げる日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」は、「Kura Master 2026」にて、スパークリング日本酒『深星』がプラチナ賞を受賞し、『百光 別誂』『弐光』『思凛』『礼比』が金賞を受賞しました。

『深星』はカンヌ国際映画祭の国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000034181.html)に2024年から3年連続で協賛し、フランスへ日本文化の魅力を発信する一翼を担っています。

記念すべき10周年の「Kura Master 2026」に過去最多の出品カテゴリーが創設

プラチナ賞を受賞したスパークリング日本酒『深星』金賞を受賞したフラグシップ『百光 別誂』金賞を受賞したフラグシップシリーズ『弐光』金賞を受賞した『思凛』金賞を受賞したヴィンテージ日本酒『礼比』

「Kura Master 2026」は、2017年から開催されている、フランスの地で行われるフランス人のための日本酒コンクールです。2026年4月27日(月)に審査会がパリ市内の「パヴィヨン・ルドワイヤン」にて開催され、5月11日(月)に受賞酒が発表されました。2026年で10周年という大きな節目を迎え、これまでで最大規模のコンクールとなり、過去最多の出品カテゴリーが創設され、合計1,252点の出品酒が集まりました。

2026年のコンクール審査会は、五ツ星ホテルのトップソムリエ、ミシュランで星を獲得しているレストランの関係者、ホテル・料理学校の関係者、ワインジャーナリストなど、現地のプロフェッショナルたちが審査員を務めました。

2026年の日本酒部門は、「純米酒(51-65%)部門」「純米酒(66-100%)部門」「純米大吟醸酒(1-35%)部門」「純米大吟醸酒(36-50%)部門」「大吟醸酒部門」「サケ スパークリング部門」「クラシック酛部門」「古酒部門」「熟成酒部門」の計9部門で審査されました。SAKE HUNDREDにてプラチナ賞を獲得した『深星』はサケ スパークリング部門 、金賞を獲得した『百光 別誂』『思凛』は純米大吟醸酒(1-35%*)部門、『弐光』は純米酒(51-65%*)部門、『礼比』は熟成酒部門にてそれぞれ受賞しました。

※1-35%、51-65%はそれぞれ精米歩合を指す

「Kura Master 2026」の審査結果はこちら

https://kuramaster.com/ja/concours/comite-2026/laureats/

「Kura Master 2026」で受賞した『深星』『百光 別誂』『弐光』『思凛』『礼比』の味わい

深星｜SHINSEI - 食と響き合う、無二の泡酒。

透明感の奥にある芳醇な味わい。静かで美しい気泡。長く伸びゆくエレガントな余韻。『深星』は洗練さと複雑性をあわせ持ち、料理とのペアリングによって真価を発揮する最高峰のスパークリング日本酒です。食と響き合う無二の泡酒が、飲む人に特別な時間をもたらします。

商品名： 深星 | SHINSEI

製造元：山梨銘醸(山梨)

内容量：720ml

価格：35,200円(税込・送料別)

商品ページ：https://jp.sake100.com/products/shinsei

百光 別誂｜BYAKKO BESPOKE - 辿り着いた、もうひとつの百光。

200時間以上をかけて原料米を精米歩合18%まで丁寧に精米し、圧倒的な透明感と上質な味わいを実現した、SAKE HUNDREDのフラッグシップです。“酒米の王様”とも呼ばれる「山田錦」を原料米とし、甘味・旨味・酸味のバランスを追求。食中酒としてのポテンシャルを高めた1本です。

商品名：百光 別誂 | BYAKKO BESPOKE

製造者：楯の川酒造(山形)

内容量：720ml

価格：\27,500(税込・送料別)

商品ページ：https://jp.sake100.com/products/byakko-bespoke

弐光｜NIKO - 開かれる扉、非日常への誘い。

ブランドを象徴するセカンドフラッグシップとして「二つの想いが重なり合い、絆を結ぶ」という想いが込められています。大切な人への感謝や出会いの祝福など、心と心が結ばれる特別な瞬間にふさわしい"結びの光"を表現する銘柄です。

商品名：弐光 | NIKO

製造者：白瀧酒造株式会社(新潟県)

内容量：720ml

価格：\9,900(税込・送料別)

商品ページ：https://jp.sake100.com/products/niko

思凛｜SHIRIN - 密やかにたたずむ、森のエレガンス。

精米歩合18%でクリアな味わいに仕上げた原酒を、ジャパニーズオーク(ミズナラ)の樽で貯蔵。ほんのりと、それでいて確かに感じられるオーク香をお酒に溶け込ませました。凛と張りつめた森林を思わせる、日本酒の新たな扉を開く1本です。

商品名：思凛｜SHIRIN

製造者：奥羽自慢(山形)

内容量：720ml

価格：\41,800(税込・送料別)

商品ページ：https://jp.sake100.com/products/shirin

礼比｜RAIHI- 氷温が贈る、至香の一滴。

妖艶な香りを纏った瑞々しい甘味。洗練を極めるなめらかな口当たり。凍てつく氷温庫で十数年眠り続けた『礼比』は、ひときわ輝きを放つ氷温熟成酒です。

商品名：礼比｜RAIHI

製造者：永井酒造(群馬)

内容量：500ml

価格：\165,000(税込・送料別)

商品ページ：https://jp.sake100.com/products/raihi

※15年熟成『礼比』の販売は終了しました。16年熟成を迎えたタイミングで再度ご案内予定です。

世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』SAKE HUNDRED

SAKE HUNDREDは、世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをパーパスに掲げ、比類なき価値を提供する日本酒ブランドです。最高峰のグローバルブランドとして、味覚だけでなく、お客様の心の充足に貢献し、人と人との豊かな関係を築いていきます。最上の体験によってもたらされる、身体的・精神的・社会的な満足、そのすべてが、SAKE HUNDREDのお届けする価値です。

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会社概要

会社名：株式会社Clear https://clear-inc.net

所在地：東京都渋谷区渋谷２丁目４ー３ JP渋谷４階

設立：2013年2月7日

代表取締役：生駒龍史

資本金：1億円

事業内容：

- 日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」 https://jp.sake100.com/