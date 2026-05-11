将棋のまち高槻で「勝負ランチ＆スイーツメニューブック」が完成

高槻市

高槻市は、同市で令和8年5月16日（土曜日）・5月17日（日曜日）に開催される将棋のタイトル戦「第84期名人戦」を盛り上げるため、藤井聡太名人と糸谷哲郎九段に食べてもらいたい「勝負ランチ」「勝負スイーツ」をとりまとめたメニューブックを作成し、5月11日（月曜日）から配布を開始します。

高槻市では、藤井聡太名人と糸谷哲郎九段に食べてもらいたい市内飲食店のランチとスイーツのメニューを公募し、選考会を経て人気店のランチ11品、和洋スイーツ12品を「たかつき勝負ランチ・スイーツ」に選定しました。

完成したメニューブックは、A4判8ページのフルカラー。選定された23店舗のメニュー、所在地、営業時間などが掲載されています。「鰻や牡蠣とか 炭し」の備長炭の香り際立つ国産うなぎと自家製タレが相性抜群の「うなぎひつまぶし御膳（特上）」、パエリアコンクール日本代表に選出された「spanish bar & cafe NEUTRAL」の「鶏とインゲン豆のバレンシア風パエリア」、「sue kitchen(スエキッチン)」の冷やして食べる新感覚フレンチトースト「いちごの冷たいフレンチトースト」、「銘菓の里 井づつ」の高槻ゆかりの武将・高山右近の紋をかたどった「郷土の華 高槻城」など魅力的なメニューを紹介しています。地図も掲載しているので、冊子を手に市内を散策しながらお店巡りを楽しめます。

ガイドブックは、令和8年5月11日（月曜日）から、JR高槻駅の観光案内所や阪急高槻市駅の高槻市観光協会などで配布を開始し、市ホームページからダウンロードすることも可能です。また現在、名人戦で両棋士が注文する「たかつき勝負ランチ・スイーツ」を予想するキャンペーンも実施中で、観光シティセールス課の担当職員は、「ぜひ高槻市にお越しいただき、両棋士が味わう高槻グルメを堪能していただきたい。そしてキャンペーンにも参加して将棋のまち高槻を盛り上げていただければ」と話しています。

【勝負ランチ・スイーツメニューブックの概要】

配布開始日：令和8年5月11日（月曜日）

掲載店舗：23店舗

配布場所：JR高槻駅観光案内所、高槻市観光協会（阪急高槻市駅内）、観光シティセールス課（高槻市役所総合センター８階）

※ガイドブックのデータは、市ホームページにも掲載

【関連ホームページ】

第84期名人戦高槻対局「勝負ランチ＆スイーツ」メニューブック（高槻市ホームページ）

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/shogi/176279.html

「次の一手はこの“一品”！勝負ランチ・スイーツ大予想」キャンペーン（高槻市ホームページ）

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/59/176039.html